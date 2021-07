5 errori di comportamento comuni durante la bella stagione (e come evitarli)

I l galateo non va in vacanza! Anche in estate bisogna osservare delle piccole e semplici regole di comportamento, dalla scelta degli outfit fino all'ospitalità.

Ci sono degli errori di comportamento in estate che possono pregiudicare il nostro buon carattere per tutto l’anno? Che cosa dice il galateo sulla spiaggia, sul look da città, sull'accoglienza da offrire agli ospiti che ci verranno a trovare per le vacanze estive? Una regola d’oro per essere felici in estate è non permettere al caldo di avere la meglio e di condizionare il nostro carattere e la personalità.

Tendiamo ad avere meno pazienza, a essere più irascibili, a non dare il nostro meglio. Eppure, il galateo non va in vacanza come noi: dobbiamo sempre portarlo con noi per fare bella figura, anche in spiaggia, quando facciamo l’aperitivo o dobbiamo ricevere le amiche per le vacanze. Vediamo quali errori di comportamento evitare in estate e qualche dritta per sopravvivere alla calura (senza colpi di testa).

La spiaggia non è tua, né mia: è di tutti

L’estate è la bella stagione per eccellenza ed è anche attesissima per tutto l’anno, dal momento in cui è sinonimo di ferie e di mare. Il problema è che il comportamento da tenere in spiaggia è da ben poche rispettato. Per esempio, la maleducazione al mare è sempre più diffusa: un problema che va contrastato. Che cosa non fare in spiaggia? Semplice, non sollevare la sabbia o schizzare gli altri con l’acqua.

Presta attenzione ai minimi dettagli, perché anche altre persone sono lì per rilassarsi esattamente quanto te. Il galateo è molto attento su questi aspetti e non permette alla maleducazione di avere la meglio. Se devi giocare con i tuoi figli o con i cuginetti, soprattutto usando un pallone, mettetevi in una zona riparata, per non disturbare i vicini di ombrellone.

Truccarsi eccessivamente in spiaggia

Ci sono alcuni prodotti che in spiaggia possono essere utilizzati, ma sarebbe opportuno evitare di appesantire la pelle, soprattutto perché l’obiettivo è abbronzarsi. Tra l’altro, la nuova skin care permette di sfruttare dei prodotti adatti a proteggere la pelle del viso e delle labbra. Il make-up al mare non è totalmente da condannare, in quanto è l’esagerazione che in questo caso va scoraggiata.

Per esempio, se sei soggetta alla formazione di macchie della pelle, puoi sfruttare la potenza della crema viso con SPF 30 o SPF 50. Se proprio non vuoi rinunciare alla tua beauty routine sotto l’ombrellone, non puntare al fondotinta, bensì a una leggerissima BB Cream. Infine, niente lipgloss o rossetti: il prodotto migliore è il balsamo idratante con SPF inclusa e proprietà antiossidanti.

Sbagliare il look da città

Il galateo impone che in estate si scelgano determinati capi di abbigliamento a favore di altri. Infradito e ciabatte, per esempio, sono le scelte più comuni, estremamente comode e pratiche, ma andrebbero utilizzate molto di più in vacanza, in piscina, durante le ferie, insomma. Un altro errore molto comune è di sfoggiare il costume da bagno al posto della biancheria intima, anche se non si sta andando al mare.

Il bon ton della moda estiva vorrebbe che puntassimo molto di più sui vestiti ampi, sui pantaloncini da abbinare alle magliette rock o chic, o ancora glam. Possiamo sbizzarrirci con il nostro armadio, ma tenendo bene a mente che determinati stili vanno sfruttati in vacanza, e non nel pieno centro cittadino.

Tendere a urlare (o sragionare) più del solito

Tra gli errori di comportamento in estate molto diffusi, troviamo la perdita totale della pazienza, soprattutto da parte di chi soffre molto il caldo. Si è molto meno invogliate a fare amicizia, a essere gentili o disponibili. È assolutamente normale, ma qui entra in gioco il galateo, quel tanto amato bon ton che non dobbiamo dimenticare: prima di esagerare con i toni, cerchiamo di fare un respiro profondo.

A tutto c’è un rimedio, anche alle situazioni più paradossali. Il galateo suggerisce di mantenere la calma in ogni momento, anche (e soprattutto) se siamo prossime a perdere le staffe. Se è vero che la classe non è acqua e che il galateo non è affatto superato, atteniamoci a una semplice regola per vivere bene durante la bella stagione: ritroviamo la nostra pazienza interiore.

Accogliere gli ospiti in casa in modo approssimativo

Fa caldo, lo riconosciamo. E con il caldo, il sudore, la stanchezza, talvolta tendiamo a dimenticare alcuni aspetti essenziali, come la buona educazione. In estate, oltretutto, siamo molto propense a invitare le nostre amiche distanti, che abitano fuori regione. Solo perché le temperature sono elevate, però, non vuol dire che dobbiamo offrire loro un’accoglienza scadente. Tutt'altro, dobbiamo dare loro il massimo del comfort, proprio come se fossero in hotel.

Le regole dell’ospitalità e del galateo nello specifico sono piuttosto rigorose a riguardo. Nel momento in cui dovrai accogliere gli ospiti a casa, sarà indispensabile offrire loro delle bibite fresche, così che possano ristorarsi dopo il viaggio. La camera degli ospiti deve profumare di pulito, essere fresca (se hai il condizionatore, accendilo qualche minuto prima dell’arrivo). Loro si troveranno benissimo e tu farai bella figura!