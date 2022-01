5 esperienze di benessere che devi fare durante l’inverno

D al weekend in Spa alla sauna finlandese, dai ritiri Yoga ai bagni di Gong, scopri come e dove rigenerarti durante la stagione fredda

Di tanto in tanto abbiamo tutte bisogno di staccare la spina ritagliandoci del tempo per noi stesse. Per fortuna non c'è bisogno di andare chissà dove, anche una sola giornata in Spa può farti sentire come nuova, dandoti la carica giusta per ricominciare.

Per non parlare dei ritiri Yoga, dedicati interamente a questa antica disciplina orientale, o ai Bagni di Gong. Se non ne hai mai sentito parlare, potresti cogliere l'occasione per saperne di più e sperimentarli di persona. Sono davvero incredibili! Ecco allora 5 esperienze di benessere da fare durante l'inverno.

Giornata di relax in Spa

Un grande classico che non passa mai di moda e una delle esperienze benessere più quotate durante la stagione invernale. Parliamo della giornata (o del weekend) in Spa, tra idromassaggi, saune, bagno turco e trattamenti vari all'insegna del totale relax.

In inverno i massaggi che durano a lungo e nutrono in profondità la pelle sono tra i più gettonati, per non parlare di quelli riscaldanti. Ottimi anche i massaggi ristrutturanti per il volto e i trattamenti di aromaterapia eseguiti con vari oli essenziali. Alcune strutture prevedono anche vasche per la talassoterapia, che sfrutta le proprietà dell'acqua di mare per rigenerare il corpo e favorire, nel contempo, l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Ma anche percorsi emozionali di vario genere, che vale decisamente la pena provare.

Ritiro Yoga

Sono numerose le strutture che organizzano ritiri Yoga di uno o più giorni (in alcuni casi anche settimane), destinati a chi desidera staccare la spina, immergersi nella pace assoluta e praticare questa antica disciplina in luoghi tranquilli e meditativi, ideali per conciliare l'equilibrio fra corpo e mente.

A proporli sono sia eco-resort che masserie e agriturismi. Basta scegliere il programma che più rispecchia le tue esigenze, verificare le date proposte e prenotare. Di certo è un'esperienza che non si dimentica facilmente.

Sauna finlandese

Non è indispensabile partire per la Finlandia per godere degli innumerevoli benefici della famosa sauna finlandese. Certo, sarebbe grandioso farci un salto visto che il paese pullula di meravigliose saune pubbliche e private, dove i finlandesi purificano regolarmente corpo e mente. Ma volendo rimanere in Italia, sappi che molte Spa e Hotel Relax offrono la possibilità di godere di questa incredibile esperienza di benessere. Che dovresti assolutamente provare perché ne uscirai letteralmente rigenerata. Senza contare che è un ottimo alleato contro il raffreddore e i malanni di stagione. Quindi perfetta per l'inverno!

Come funziona? La sauna finlandese prevede la diffusione di calore secco, tra i 50 e i 90 gradi, all'interno di una cabina foderata di legno. Il calore viene irradiato da pietre laviche, riscaldate da una stufa che può essere a legna oppure elettrica. Ci si rilassa su panche disposte a varie altezze e più in alto si va, più fa caldo. Assolutamente un'esperienza indimenticabile e super-rigenerante. I finlandesi ne sanno qualcosa di saune!

Bagno di Gong

A proposito di esperienze benessere, hai mai sentito parlare del bagno di Gong? Vengono spesso proposte serate a tema in tutta Italia, destinate sia a singole persone che a gruppi o a coppie, a seconda delle preferenze. I bagni di Gong, come suggerisce il nome, prevedono l'utilizzo dei gong, strumenti musicali originari della Cina che emanano suoni in grado di avvolgerci totalmente. I gong sono formati da un piatto di metallo o di rame e in passato venivano molto utilizzati dagli sciamani per scopi terapeutici.

Quali sono i benefici di questi veri e propri bagni vibrazionali? A quanto pare favoriscono uno stato meditativo di profonda pace interiore, rilassano, ci aiutano a connetterci con parti profonde di noi stesse, restituendoci un senso di grande benessere. Insomma, un'esperienza che vale la pena sperimentare da sole o in compagnia. E che può essere benissimo ripetuta in qualunque stagione dell'anno, non solo in inverno.

Hammam

L'hammam è un rituale di benessere nato nel mondo arabo per purificare corpo e spirito. Anche in Italia, da nord a sud, è possibile godere dei suoi innumerevoli benefici, raggiungendo una delle strutture che lo propongono o facendo il trattamento in un centro termale. Il rituale completo prevede vari passaggi: il tiepidarium, che è il momento iniziale del percorso dove la temperatura solitamente è compresa tra i 30 e i 35 gradi (quindi ancora non troppo elevata). Segue il calidarium, ovvero il bagno turco dove la temperatura è compresa tra i 30 e i 60 gradi, decisamente più calda. Quindi si passa allo scrub, durante il quale si viene massaggiate tramite un apposito guanto.

Una volta concluso il percorso, la pelle risulta come nuova, liscia e morbidissima. Le tossine vengono eliminate e così le cellule morte. Anche il viso beneficia di questo speciale trattamento, risultando più disteso e pulito. Ottimi inoltre i benefici a carico della circolazione e delle vie respiratorie. Insomma, l'Hammam garantisce una rigenerazione totale, a tutto beneficio del corpo ma a quanto pare anche dello spirito. Provare per credere!