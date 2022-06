S iete ancora indecisi sulla meta delle prossime vacanze estive? Puntate la bussola verso il paradiso dell'Adriatico e preparatevi a un'esperienza indimenticabile

Avete voglia di fare le valigie e partire. Sognate una vacanza vista mare, ricca anche di storia, tradizioni e nuove scoperte. Se questi sono i vostri desideri, il posto dove realizzarli è la Croazia.

Una miriade di isole che decorano la costa adriatica. Proprio di fronte all'Italia, un concentrato di bellezze naturali perfettamente conservate. E poi, tradizioni locali e tante attività outdoor da vivere. Con una grande attenzione alla sicurezza, resa ancora più ferrea dall'esperienza maturata durante la pandemia.

Siete pronti per organizzare la vostra prossima vacanza indimenticabile?

Croazia: meraviglia dell'Adriatico

Che si viaggi in famiglia, si pratichi il naturismo o si voglia vivere un'esperienza a contatto con la natura, la Croazia ha la risposta per ogni desiderio e attitudine.

Il 97,96% delle 884 spiagge sottoposte a controlli è idonea alla balneazione. Si può scegliere tra le quelle cittadine di Banje a Dubrovnik, dove praticare sport in riva al mare.

Oppure, vivere una notte magica a Zrće, sull'isola di Pag, dove i party hanno due regole: piedi nella sabbia e tanta buona musica a qualsiasi ora. Non mancano, poi, le oasi di pace, come quelle sulle isole di Korčula e Lastovo.

Se invece non amate la sabbia, stendete l'asciugamano sulla spiaggia di ghiaia di Brela.

Agli avventurieri sono dedicate le tante le isole da esplorare. Tra queste, c'è Hvar, ricca di monumenti, rovine, piccole chiese, fortezze ricoperte di colori, fiori esotici e una lussureggiante vegetazione.

Alcune di queste spiagge rientrano tra le più belle del mondo. Ne sono un esempio quelle dell'isola di Brač, composte da ghiaia bianca e fine. I punti migliori? La spiaggia sabbiosa di Sakarun sull'Isola Lunga oppure la Spiaggia del Paradiso a Lopar, sull'isola di Rab. Non resta che scegliere il proprio pezzetto di paradiso e andarci!

La Croazia in barca

Un'altra delle magie che la Croazia è in grado di regalare è quella di trasformare il turista in viaggiatore. Basta una barca, un buon equipaggio e la voglia di esplorare gli incantevoli arcipelaghi adagiati nel mar Adriatico.

Lungo la costa croata, lunga 6.278 chilometri, ci sono 1.244 tra isole, isolotti, scogli e scogliere. Tre gli indirizzi da segnare sulla cartina: Brijuni, Kornati e il Parco Nazionale Krka. Facilmente accessibili in barca, sono anche la meta ideale per chi vuole mangiare e bere come le persone locali. Il periodo migliore per la navigazione? La tarda primavera e l'inizio dell'autunno, quando il mare è calmo e i venti sono più propizi.

Immersi in una natura unica

Se il mare vi annoia, la Croazia è anche il regno incontrastato degli amanti delle attività outdoor. Visitate i suoi parchi naturali e nazionali, immersi in foreste di querce, circondati da montagne: un incanto per gli occhi e per la mente.

Segnate sulla mappa un'altra tappa importante: i Laghi di Plitvice. Sono l'unico ambiente naturale riconosciuto dall'Unesco.

Con i suoi 16 laghetti, collegati tra loro per mezzo di cascate, il parco nazionale comprende anche l’area delle sorgenti del fiume Korana, tutta circondata da fitti boschi di faggio, abete e ginepro. Qui, regna l'orso bruno, specie animale che il parco tutela. Potete visitare l'area grazie a silenziosissimi battelli elettrici o trenini speciali.

Oltre il mare: vacanze outdoor

In Croazia ce n'è anche per gli appassionati di passeggiate e di vacanze attive, per chi voglia provare il bungee jumping, fare escursioni in canoa o kayak sul fiume Kupa, o a cavallo in Slavonia, Istria e Dalmazia.

Si può fare rafting su acque selvagge oppure esplorare una delle tantissime grotte modellate dall'azione incessante delle acque. E se sognate di volare, provate la zipline di Tučepi, adatta anche ai più piccoli. Oppure fatevi incantare dal Canyon del fiume Korana, sui Laghi di Plitvice. E se è la prima volta, niente paura: istruttori preparatissimi sono a vostra disposizione per farvi vivere questa esperienza in totale sicurezza.