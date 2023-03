Extension capelli, quali scegliere e come mantenerle belle

A mi i tagli extra long ma non vuoi aspettare mesi? Prova le extension: ne esistono di diversi tipi e attenzione alla manutenzione (soprattutto d'estate)

Ti impegni a non rovinare i tuoi capelli e fai di tutto per essere alla moda. Il taglio corto proprio non ti si addice, all'intramontabile caschetto tu preferisci puntare sulle lunghezze infinite. Per i tuoi capelli, hai mai pensato alle extension? Prima di applicarle, è bene sceglierle con cura. Dopodiché, se vuoi mantenerle belle e dall'aspetto grintoso, segui alcuni passaggi imprescindibili.

Tutto quello che devi sapere sulle extension per capelli

Se i tuoi capelli ti sembrano troppo corti e vuoi rivoluzionare il tuo look, prova le extension. Perché aspettare mesi prima che la tua chioma raggiunga la lunghezza che tanto desideri? Eppure, quando si parla di extension, sono tante le cose che devi sapere. Le conosci proprio tutte?

La prima regola? Chiedi una consulenza al tuo parrucchiere di fiducia, che in base alle caratteristiche dei tuoi capelli saprà consigliarti il modello di extension più adatto a te e alle tue esigenze. Attenzione però: se hai problemi di perdita dei capelli, le extension dovranno aspettare. Prima è necessario risolvere il problema.

Se non sei ancora convinta di rivolgerti a un professionista per rivoluzionare l'acconciatura e provare le extension, opta per la versione fai-da-te. Se hai paura che il taglio lungo non si addica ai tuoi lineamenti, puoi fare dei tentativi a casa. Prova allora i modelli più semplici, come le extension con clip o quelle a coda di cavallo (facili da applicare e scelte persino dalle celebrities). In generale, devi sapere che sul mercato ci sono diversi modelli di extension. In origine si applicavano solo con la colla oppure con delle treccine si univano alle radici dei capelli naturali. Oggi i modelli esistenti sono più evoluti e più hi-tech. Le extension si applicano con un macchinario a ultrasuoni, con nastro adesivo medicale o attraverso piccoli cerchietti che aderiscono alle radici. Se però preferisci sfoggiare le extension solo per una serata o per qualche occasione degna di nota, prediligi mollette e clip.

Su quale sia la tipologia migliore non c'è alcun dubbio: per vedere la differenza, prova le extension di capelli naturali. Sono perfette per dare un tocco più autentico alla tua acconciatura. A differenza del sintetico, inoltre, è più facile fare la piega, il lavaggio è molto meno complicato e non dovrai preoccuparti neppure per la fase di asciugatura. Se sei indecisa sul colore ma vuoi semplicemente allungare i tuoi capelli naturali, opta per extension dalle tonalità simili alle tue. In questo modo, eviterai stacchi troppo netti ed evidenti.

Come prendersene cura

Le extension naturali sono le migliori, ma in qualsiasi caso non temere: i modelli di ultima generazione, se applicati correttamente e curati con attenzione, non rovinano le lunghezze. Ricordati però di non tenerle per troppo tempo: generalmente, si consiglia di rimuovere le extension dopo circa 6 mesi. Anche per toglierle ricordati di rivolgerti a un esperto del settore.

Per curare al meglio le tue extension, continua a fare shampoo e balsamo volumizzanti con la stessa regolarità di prima. Da preferire le acconciature morbide, come code e chignon bassi. Importante, inoltre, asciugare bene i capelli prima di passare la spazzola o la piastra. Per evitare nodi, le extension andrebbero spazzolate più volte al giorno, partendo dall'attaccatura fino alle lunghezze, senza forzare. Spazzola sempre le extension prima e dopo lo shampoo. E dopo aver districato eventuali nodi, come dev'essere eseguito il lavaggio? Evita di tenere la testa all'ingiù, bagna i capelli, applica lo shampoo sulla cute e fai scorrere le dita partendo dalla fronte. Dopodiché sciacqua abbondantemente e passa al balsamo, da applicare in particolare sulle punte. Usa le mani per stendere il prodotto, partendo dalle radici. Per la posa bastano pochi minuti, poi risciacqua con cura. Infine, tampona la chioma con un asciugamano ed evita di strofinare o attorcigliare i capelli. Una volta a settimana concediti una maschera, da lasciare in posa per una decina di minuti.

Per l'asciugatura, non avvicinare troppo il phon alle tue extension. Se avevi l'abitudine di raccogliere i capelli umidi o bagnati all'interno di un asciugamano, con le extension ti conviene non farlo più. Per la notte, invece, è consigliato legare i capelli in una o più trecce morbide.

Extension in estate, cosa fare?

Ami così tanto i capelli lunghi che il caldo non ti fa paura? Allora le extension fanno al caso tuo anche in estate. La bella stagione si avvicina e il caldo intenso potrebbe danneggiare i tuoi capelli, con il rischio che appaiano secchi e sfibrati. Per migliorare l'aspetto delle tue extension, segui alcune regole essenziali. Il cloro, la salsedine e l'esposizione al sole rischiano di danneggiare i tuoi capelli e in caso di extension devi prestare ancora più attenzione. Se non vuoi rinunciare a un tuffo in mare o in piscina, meglio raccogliere i capelli in una una treccia o in una coda a chignon. Dopodiché spazzola i capelli e risciacquali con cura. Non dimenticare balsamo, maschere e prodotti idratanti. Per l'asciugatura le regole non cambiano. Se preferisci che si asciughino naturalmente, senza phon, sciacquali bene da cloro e salsedine per proteggere il pH del capello. Se temi che il sole possa rovinare la tonalità delle tue extension, non temere: il colore non vira e non si ossida. Insomma, se non vuoi rinunciare alle extension extra long nonostante il caldo intenso, alcune accortezze si rivelano essenziali.