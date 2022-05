Come far apparire più grande una camera da letto piccola

E sistono diversi modi per fare sembrare più spaziosa quella che a prima vista è una stanza un po' piccola. Ecco i consigli migliori

Soprattutto nelle grandi città, a volte gli spazi possono essere un po' sacrificati e potresti aver bisogno di qualche trucchetto ottico per far apparire più grande una camera da letto piccola - in particolare se vivi in un appartamento in affitto dove magari non puoi apportare grandi modifiche e la camera da letto è la stanza dove passi la maggior parte del tuo tempo.

Dal colore delle pareti, alla disposizione dei mobili ecco i modi migliori per percepire la tua stanza come molto più grande e ariosa e, perché no, anche più accogliente. E dopo averli applicati alla camera, perché non passare all'intero appartamento?

I trucchi per far sembrare più grande la camera da letto

Allargare otticamente gli spazi della tua camera da letto, senza spendere una fortuna e sopratutto, senza dover fare lavori di muratura, è possibile: basta seguire alcuni semplici trucchi che ti semplificheranno notevolmente la vita.

La camera da letto è uno spazio importante e da non sottovalutare; renderla una stanza accogliente, ideale per il risposo e il relax è fondamentale e ti stupiresti di quanto possa migliorare la qualità del tuo sonno e della tua vita in generale.

Gioca coi colori chiari

Il trucchetto più semplice per fare sembrare una stanza più grande di quello che è, è usare colori chiari e tinte tenui sulle pareti e scegliere mobili bianche o dalle tonalità neutre.

I blocchi di colore, sopratutto se scuri, tendono infatti a rimpicciolire gli spazi e potrebbero far sembrare soffocante una stanza già piccola.

Se però l'idea di una camera bianca e immacolata (e un po' asettica) ti spaventa, opta per tinte pastello, preferibilmente dai toni freddi: questi infatti, rispetto ai colori caldi, aiutano ulteriormente ad allargare gli spazi.

Gioca con gli specchi

Un metodo che molti interior designer usano per far apparire più grande una camera da letto piccola è appendendo specchi alle pareti.

Grazie ai giochi di riflessi infatti, gli specchi duplicano letteralmente gli spazi e ingannano i nostri sensi. Puoi giocare con tanti specchi piccoli accostati tra loro, sceglierne uno solo ma a figura intera o addirittura posizionarne più di uno su pareti opposte, per moltiplicare lo spazio all'infinito.

Scegli mobili con le gambe

I mobili che appoggiano direttamente a terra danno l'idea di essere più ingombranti e fanno sembrare la tua camera molto più piccola.

Scegli design ariosi, che mostrino il pavimento o parti di muro, ad esempio dietro la testiera del letto: aiuteranno a far apparire più grande una camera da letto piccola.

Tieni tutto in ordine

Spesso la camera da letto è uno spazio un po' disorganizzato: il disordine, oltre a essere fonte di stress, non aiuta certo ad allargare lo spazio. Cose sparse sul pavimento, buttate qua e là e in generale un senso di confusione ti faranno sembrare la tua camera piccola, oltre che disordinata.

Organizza bene gli spazi, compra dei contenitori per riporre le tue cose quando non le usi, e vedrai lo spazio moltiplicarsi come per magia.

Scegli mobili multi-funzione

Se vivi in un appartamento piccolo, saprai che un ottimo modo per ottimizzare gli spazi è sicuramente quello di scegliere mobili multi-funzione. Dal letto contenitore che ti evita l'ennesimo comò, o la testata del letto che fa anche da comodino, scegliere mobili di questo tipo ti permette di riempire meno la stanza e renderla più minimal e ariosa.

Inoltre sarà anche più facile avere tutto ciò che ti serve a portata di mano quando ne hai bisogno, e tenere ordine sarà un gioco da ragazzi.

Valorizza l'illuminazione

Una stanza luminosa sembra più grande; punta sull'illuminazione e valorizza le finestre scegliendo tende che diano un senso di verticalità, magari fissando il bastone che le sostiene un po' più in alto rispetto alle altre stanze della casa.

Inoltre, se è possibile, evita del tutto di usare le tende: non sembra ma tolgono spazio e appesantiscono l'ambiente.

Invece delle abat-jour e delle piantane, che occupano inutilmente spazio, scegli delle applique o delle lampade a sospensione: queste infatti hanno la tripla funzione di decorare l'ambiente, illuminare lo spazio e fare da luce da lettura.

Scegli anche lampade dalla luce calda, in particolare se hai optato per il total look bianco della tua camera: aiuteranno a renderla più accogliente e meno asettica.

Scegli i giusti materiali

Una scrivania o mobili in vetro risulteranno più adatte di arredi in legno per una stanza piccola: la trasparenza di questo materiale infatti gioca un ruolo chiave nell'allargare gli spazi e nel dare ariosità alla stanza.

Inoltre è molto bello da vedere e dà un tocco di modernità all'ambiente.

Se invece scegli mobili in legno, cercali in colori chiari o pastello e punta sulle mensole, piuttosto che sulle librerie: vedere il muro aiuta a farci percepire lo spazio come più grande.

Non serve chiamare un architetto o un interior designer per fare apparire più grande una camera da letto piccola: basta un pizzico di creatività e fare le giuste scelte in termini di materiali, colori, arredi e soprattutto di disposizione dei mobili e la tua stanza sembrerà magicamente più grande.