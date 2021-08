Estate finita? Ora tocca ai tuoi capelli andare in vacanza

C he tu abbia scelto il mare, la montagna o una città d’arte, avrai notato come i tuoi capelli siano tornati a casa più “stressati” di prima!

Non c’è da preoccuparsi, l’estate è da sempre un’insidia per il benessere dei tuoi capelli: sudore e salsedine ti hanno obbligato a lavaggi più frequenti, magari con prodotti non adatti alle tue esigenze, mentre l’esposizione prolungata ai raggi del sole li ha sfibrati e resi più opachi.

Risultato? Oltre al cattivo umore da ritorno dalle ferie, si è aggiunto lo specchio come nemico in più!

Il rientro dalle vacanze è il momento migliore per rifare il colore e ridare nuovo slancio ai tuoi capelli: una sferzata di novità fa bene al tuo umore post-rientro e soprattutto al tuo cuoio capelluto. È la giusta coccola che ti meriti: una testa curata e luminosa riporta il giusto livello di nutrimento ai tuoi capelli, fa risaltare l’abbronzatura dei mesi estivi e ti permette di affrontare con più entusiasmo la routine di tutti i giorni.

Soprattutto il primo punto è fondamentale: rivitalizzare il capello dal bulbo alle punte è necessario per mitigare lo stress a cui è stato sottoposto in estate, restituendogli nuova forza e robustezza.

È un trattamento professionale, che consigliamo di fare dal parrucchiere: è in questi momenti che si vede il talento di un vero hair stylist, non solo all’avanguardia nello stile ma anche esperto di benessere del capello, capace di accompagnarti attraverso un percorso di rigenerazione delle fibre con prodotti specifici di qualità. Come i maestri Beauty Hair Top, presenti in tutta Italia e pronti a far splendere i tuoi capelli in ogni momento dell’anno. Anche dopo il rientro dalle vacanze.

Unisciti alla #ColorReturn e scopri

il grande regalo per il benessere

dei tuoi capelli

Per far tornare a splendere i tuoi capelli, Farmaca International ha lanciato la campagna #ColorReturn: visita il salone più vicino per scoprire le nuove colorazioni moda e approfitta del trattamento rigenerante istantaneo della fibra capillare che i parrucchieri Beauty Hair Top hanno riservato in regalo per te, eseguito direttamente in salone per completare il servizio colore.

Una sorpresa di grande valore, da parte dei più grandi professionisti del capello: il trattamento rigenerante istantaneo della fibra capillare è un processo che solo un hair stylist altamente specializzato può eseguire, solitamente a costi molto elevati.

Questo è un regalo speciale per tutte le clienti che faranno una colorazione Farmaca entro il 30/09/2021: torna a far splendere il colore dei tuoi capelli, cerca il salone Beauty Hair Top più vicino a te e cogli al volo l’opportunità di rendere più dolce il tuo rientro dalle vacanze.