N on hai organizzato alcunché e hai deciso di trascorrere il Ferragosto in città? Niente paura, le idee per divertirsi e far qualcosa di interessante (e alternativo alla "solita" spiaggia) non mancano!

Chi dice Ferragosto, dice mare. Trascorrere il 15 agosto in spiaggia è un must, insieme alle classiche gite fuori porta con la famiglia o gli amici. E per chi a Ferragosto è costretto a restare in città che alternative ci sono?

Tranquilla, anche se non puoi andare al mare o non hai fatto in tempo a organizzare qualcosa di speciale puoi comunque divertirti e trascorrere momenti piacevoli, da sola o in compagnia.

Basta cercare bene e ti renderai conto che di idee per trascorrere un felice Ferragosto in città non mancano. Qui ti proponiamo qualche spunto interessante (e anche low cost), perciò prendi nota!

Goditi un bel concerto

La musica è la medicina dell'anima, compagna di mille occasioni che - nel bene e nel male - ci fa rievocare pensieri e ricordi che scaldano il cuore. Ma anche momenti di puro divertimento!

E allora non c'è niente di meglio che trascorrere il tuo Ferragosto in città godendoti un bel concerto. La scelta è ampia e per tutti i gusti: puoi optare per una rassegna di musica classica oppure per una performance più contemporanea, magari per il concerto di un cantante che ti piace.

Molte città italiane propongono anche concerti in piazza, completamente gratuiti. Non ti resta che fare qualche ricerca e radunare le amiche!

Visita un museo

L'arte e la cultura non vanno in vacanza, neanche a Ferragosto, e se non hai avuto tempo o modo per organizzare una gita fuori porta oppure la classica giornata in spiaggia non fa per te, puoi sempre approfittarne per visitare un museo.

Le città italiane sono un tripudio di luoghi votati alla cultura, scrigni che racchiudono al loro interno le gemme più preziose e importanti della nostra identità. Nel giorno di Ferragosto molti musei restano aperti, offrendoti la possibilità di ammirare mostre (magari quella che rimandi da settimane) ed esposizioni di ogni genere.

Concediti un pranzo coi fiocchi

Con un bel pranzo non si sbaglia mai ed è un'idea allettante anche per chi decide di trascorrere il Ferragosto in città. Anche se non è in agriturismo o in una location immersa nella natura, puoi organizzare una bella tavolata in compagnia di amici o parenti.

Ormai in città si trova proprio di tutto, dai classici ristoranti italiani a base di carne o pesce alle trattorie più rustiche, fino a posti che propongono cucine di altre culture: giapponese (se ami il sushi), indiano, messicano e chi più ne ha più ne metta.

Non c'è niente di più bello che condividere piatti gustosi e succulenti con le persone a cui vogliamo bene, quindi scegli con cura ristorante e menù. Al resto ci penserà la bella compagnia!

Partecipa a un tour della città

Il giorno di Ferragosto - che si suppone (o meglio, si spera) sia sereno e soleggiato - può essere anche un'ottima occasione per riscoprire la tua città, con i luoghi più belli e particolari che la caratterizzano.

Da Roma a Torino, da Milano a Palermo (e potremmo continuare l'elenco all'infinito) puoi scegliere un bel tour guidato alla scoperta delle bellezze che ti circondano e che spesso, nella frenesia di tutti i giorni, passano inosservate.

Senza contare, poi, che a Ferragosto le città si svuotano perché molti scelgono di trasferirsi nella casa delle vacanze, oppure di passare la giornata in spiaggia per rinfrescarsi con un bel bagno e dare una spinta all'abbronzatura. Sii controcorrente, in questo senso ne vale proprio la pena e scoprirai che il Ferragosto in città non è poi così male!

Immergiti nella magia del cinema all'aperto

Non solo mostre e concerti: enti e associazioni allestiscono in città anche il cinema all'aperto, coinvolgendo spesso le location più belle dei centri storici e ricreando una magia davvero unica e speciale.

Immagina la scena: seduta comodamente sotto le stelle, mentre sul grande schermo in piazza passano le immagini di una vecchia pellicola. Un'ottima idea per il tuo Ferragosto in città se non hai altro da fare e non vuoi spostarti.

Organizza una grigliata in giardino

E se ti dicessimo che puoi trascorrere una giornata di Ferragosto divertente non solo in città, ma addirittura senza neanche allontanarti da casa tua? Ebbene sì, anche questo è possibile. Non c'è una regola che vieta di trascorrere giornate come questa godendosi la comodità di casa e, anzi, puoi trasformarle in un'occasione per sbizzarrirti e mettere a frutto le tue doti da organizzatrice di eventi!

Basta un semplice pranzo con pochi invitati, qualche manicaretto dei tuoi preferiti e magari un bel sottofondo musicale, con giochi e risate in compagnia. Se hai un giardino o un cortile, ancora meglio: potresti allestire una grigliata, per soddisfare il palato senza rinunciare a qualche ora spensierata all'aria aperta.

Qualunque sia la tua scelta, un Ferragosto in città divertente e interessante non è affatto un miraggio. Trasforma questa calda giornata estiva in un'occasione per fare ciò che rimandi da tempo o per concederti il piacere della compagnia dei tuoi cari.

E non dimenticare la cosa più importante: dedicati a te stessa e alle cose che ti piacciono!