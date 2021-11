D a Kinder a Nutella, scopri tutti i prodotti da gustare e regalare: raffinate confezioni e grafiche speciali arricchiscono i momenti da dedicare alla dolcezza!

Quando arrivano le festività natalizie, è obbligatorio smettere di pensare alle calorie e concedersi più di qualche strappo alla regola. La convivialità, il piacere di mangiare tutti insieme ha la precedenza su tutto, insieme al desiderio di coccolare lo spirito anche con i dolciumi. E a proposito di dolcezza, come non tirare in ballo il Gruppo Ferrero e i suoi brand, a cominciare da Kinder e Nutella? Ecco le delizie – anche da regalare – proposte per il Natale 2021.

Kinder

Il Calendario dell’Avvento Kinder è un must have per molti, non solo bambini. E c’è un piccolo rito che dà il via al periodo natalizio: l’apertura della prima finestrella. Allora, ecco che in questo 2021 alla gamma classica – composta da 5 proposte – si aggiunge una nuova versione da 135 gr, con Babbo Natale e la sua slitta piena di regali in primo piano. Non solo. Kinder ha anche ampliato l’assortimento delle figure cave. I gusci di cioccolato – già disponibili nei classici Babbo Natale, Elfo e Bambina – si trasformano così in un simpatico pinguino e nell’iconico omino di marzapane. E poi altre due novità: Kinder & Love Mini e Kinderino Bag. Nel primo caso si tratta di una scatola caratterizzata da grafiche natalizie e contenente piccoli cuori di cioccolato. Il secondo prodotto è stato pensato invece per i più piccoli: dopo aver gustato tutte le specialità al suo interno, infatti, potranno riutilizzare la bag per conservare giochi, pastelli e altri oggetti. Infine, come ogni anno tornano le confezioni della linea natalizia Kinder: dai Decotin al mezzo metro di cioccolato fino agli assortimenti di snack. E per l’Epifania? Si sceglie fra 3 calze della Befana personalizzabili tramite l’apposita sezione dell’e-commerce Ferrero: è possibile indicare la grafica preferita e il mix di prodotti ad hoc. La customizzazione si conclude inserendo sull’etichetta il proprio nome o quello delle persone a cui regalarle, aggiungendo anche una dedica speciale.

Ferrero Rocher e Mon Chéri

Passiamo agli iconici cioccolatini Ferrero Rocher e Mon Chéri. Tanto per cominciare, entra in scena una novità assoluta: Ferrero Rocher Origins, il primo assortimento di Ferrero Rocher in versione dark. Tre le versioni del guscio, rispettivamente con 50%, 65% e 80% di cacao nella copertura di cioccolato extra fondente, tutte accomunate da un’esperienza di gusto multisensoriale. Un vero e proprio viaggio nei Paesi di origine della pasta di cacao, iniziando dal Ghana per un gusto fruttato e vellutato, passando dall’Ecuador un sapore elegante e armonioso e arrivando infine alla Costa D’Avorio, per coloro che amano un gusto intenso ed aromatico. La scatola contiene 24 pezzi, 8 per ciascuna tipologia. Tornano naturalmente tutte le speciali confezioni natalizie: quelle monogusto, le collezioni assortite Ferrero Prestige e Ferrero Collection, le palline appendibili di latta, i pupazzi di neve di Ferrero Rocher, i calendari dell’avvento firmati Ferrero Collection e Ferrero Prestige, la Piramide Ferrero Rocher Gold Edition. E non possono mancare le confezioni da 25 pezzi di Mon Chéri, per chi ama quell’intenso incontro fra il cioccolato fondente, il calore del liquore e la dolcezza della ciliegia. Per l’Epifania, sarà difficile resistere alla tentazione della nuova calza, che per quest’anno non si riempie di carbone o piccoli regali, ma si trova già pronta con le più apprezzate specialità Ferrero: Raffaello, Ferrero Rocher e Rondnoir. Ricordiamo, inoltre, che all’inizio di ottobre il Gruppo Ferrero ha lanciato le Tavolette di cioccolato Ferrero Rocher: sono 3, rispettivamente al cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco. Tutte presentano una delicata cupola sopra il quadrotto che richiama la forma sferica delle specialità originali e racchiude un ripieno cremoso con granella di nocciole.

Delacre

Da ben 150 anni Delacre si dedica all’ideazione e alla produzione di raffinati biscotti da pasticceria, risultato di un connubio vincente fra la pasticceria francese e il cioccolato belga. Passa il tempo e l’apprezzamento dei consumatori resta immutato. Ma scopriamo la linea natalizia 2021. La confezione Etoile in latta, riutilizzabile, contiene la selezione di 53 biscotti in 7 varietà: 3 tra i più iconici del brand (Marquisette, Biarritz, Cigarettes Russes) e ben 4 special edition natalizie a forma di stella. Quest’anno, inoltre, sarà possibile personalizzarla inserendo il nome della persona cui è destinata e anche un piccolo messaggio per lei. C’è poi una novità: Décoration, ovvero 4 nuove varianti di ricetta con pepite di cioccolato e altrettanti nuovi soggetti tipicamente natalizi: ghirlanda, pacco regalo, albero di Natale e fiocco di neve. Disponibili in commercio anche la confezione Etoile con 32 biscotti in 6 ricette e Constellation: 16 biscotti a forma di stella in 4 ricette esclusive nate dalla combinazione di 3 diversi tipi di cioccolato (fondente, al latte e gianduja).

Nutella

E poi la mitica Nutella. Per il Natale 2021 ci attende innanzi tutto il vasetto da 900 gr con grafiche che richiamano gli ormai immancabili Xmas Jumpers in quattro nuove versioni: un cuore, l’iconico vasetto, un albero di Natale e un fiocco di neve. Anche il vasetto da 725 gr, grazie a una grafica natalizia rielaborata, diventa un perfetto pensiero per coloro che amano preparare la propria casa al Natale. Scannerizzando il QR code, infatti, si potranno scoprire tante ricette o trovare idee creative per decorare la casa, riutilizzandolo ormai vuoto. E ancora, tornano i classici bicchieri di Nutella da 200 gr con una nuova grafica ispirata ai tricot natalizi, in quattro versioni differenti, e i mini vasetti da 30 gr da usare come segnaposto o decorazioni per l’Albero di Natale. Poi una novità assoluta: proprio per le festività, i Nutella Biscuits si trasformano. Al posto del classico cuore, troveremo impresse 10 decorazioni natalizie fra cui Babbo Natale, il fiocco di neve e l’immancabile renna. Anche il pouch diventa natalizio con quattro grafiche differenti. Inoltre, per tutti i Nutella Biscuits lovers ci sarà l’opportunità di acquistare una confezione all’interno di una biscottiera in vetro a forma di vasetto di Nutella. Non è finita qua. A partire dall’8 novembre sull’e-commerce Ferrero, nella sezione dedicata a Nutella, sarà possibile acquistare il vasetto di Nutella da 725 gr con la grafica natalizia e personalizzarlo per mezzo di un’etichetta su cui sarà riportato il proprio nome o quello della persona a cui destinarlo. Inoltre, accedendo al corner di Nutella all’interno dell’e-commerce, si potrà acquistare per la prima volta l’esclusiva Nutella 3KG Party Edition.