Festeggiare promozioni e successi: le “career showers”

N on solo addii al nubilato e matrimoni: organizzare party per i propri successi professionali è un ottimo modo per condividere momenti importanti con le persone care e siglare tappe importanti della nostra vita: è tempo di "career showers"

Festeggiare una promozione o il cambio di lavoro, un successo o l'inizio di una nuova attività: nel mondo anglosassone questi party prendono il nome di "career showers". Si invitano gli amici a casa o in un locale per condividere una soddisfazione professionale: un bagno di autostima che di questi tempi non fa mai male.

Non solo addii al nubilato e matrimoni

Siamo abituate alle feste che, tradizionalmente, segnano i giri di boa della vita personale e familiare. Chissà quante volte saremo state invitate ad addii al nubilato, matrimoni, feste per i battesimi dei figli delle nostre amiche e così via. Ma anche i successi lavorativi possono essere occasioni perfette per ritrovarsi e festeggiare.

Career showers: must per le donne single

Non tutte le donne scelgono di mettere su famiglia, anzi i dati sulla popolazione dicono che ci si sposa meno e si fanno meno figli. Fa piacere fare un regalo a un'amica che si sposa e condividere la sua gioia. Ma anche se non si ha intenzione di convolare a nozze, le "career showers" possono essere un'ottima occasione di essere festeggiate, coccolate e, perché no, essere un po' al centro dell'attenzione.

L'esempio di "Sex And The City"

In un episodio iconico di "Sex And The City", "A Woman's Right to Shoes", Carrie somma tutti i soldi che ha speso per festeggiare le scelte di vita della sua amica Kyra: dai regali di fidanzamento a quelli fatti dopo la nascita dei suoi tre figli. "Se sei single, dopo la laurea, non c'è un'occasione in cui la gente ti festeggi", afferma sconsolata Carrie.

Nessuna vanità, tanta voglia di divertirsi

Che tu sia single e senza figli oppure sposata e mamma, le "career showers" sono un'opportunità per siglare alcune tappe professionali che ritieni significative. E per fare il punto rispecchiandoti, innanzitutto nello sguardo di chi ti vuole bene. Per questo dovrebbero essere organizzate non con intenti autocelebrativi, ma con il desiderio genuino di condividere una gioia e di divertirsi. Aggiungi questi party all'elenco delle celebrazioni significative nella tua vita e non te ne pentirai.

"Career showers" e lavoro

Le "career showers" sono delle festa che vogliono onorare i risultati professionali, come è giusto che vengano siglate tappe fondamentali della vita personale o di coppia. Se trovi il lavoro dei tuoi sogni perché non comunicarlo organizzando una cena a casa tua con i tuoi amici più cari? Oppure se decidi di avviare un'attività in proprio potresti unire l'utile al dilettevole: affittare un locale e invitare per un aperitivo anche coloro che potrebbero collaborare con te in futuro.

"Career showers" per una promozione

Le occasione per una "career shower" possono essere le più diverse, dipende naturalmente dalla tua attività professionale. Se lavori in azienda potrebbe essere il passaggio a un ruolo di maggiore responsabilità. Se sei una libera professionista, potrebbe essere il cambio della sede o l'inaugurazione di un nuovo ramo della tua attività.

Festeggia anche le tue grandi passioni

Non dimenticare che anche i tuoi hobby, se portati avanti con passione, possono essere perfetti da condividere, un'occasione per una serata diversa e interessante anche per gli altri. Se da anni coltivi la passione per la scrittura, potrebbe essere la pubblicazione del tuo primo romanzo. Se dipingi, l'inaugurazione della tua prima mostra di acquerelli. Se suoni uno strumento o reciti, organizza una prova generale con un brindisi e una torta.