Festival di Cannes: i look (anche beauty) più belli di sempre

D al 17 al 28 maggio si svolge la 75esima edizione del Festival di Cannes: attesi sul tappeto rosso della Croisette grandi nomi del cinema internazionale tra artisti, registi e divi

In gioco non c'è solo la Palma d'oro al miglior film, ma moltissimi post, tweet e tik tok di beauty look e outfit delle dive che da ormai 75 edizioni calcano il tappeto rosso della Croisette per uno degli eventi mondani più attesi dell'anno. Se la notte degli Oscar è il simbolo del più classico dei glamour, il Met Gala dello stile più chiacchierato e stravagante, il Festival del cinema di Cannes rappresenta per molte attrici lo scenario ideale per mostrarsi nel pieno dello splendore al sole ormai estivo del Sud della Francia, da sempre simbolo di bella vita e spensieratezza.

Festival di Cannes: gli abiti indimenticabili

Con abiti da lasciarci a bocca aperta, realizzati dai più grandi stilisti per l'occasione o presi in prestito dal loro archivio per un tocco vintage (e green molto fashion), gioielli delle più importanti maison del lusso e acconciature e make up che si rivelano vere e proprie sculture, siamo pronti a vedere e vivere dieci giorni di grandi emozioni. Non solo per i grandi film in concorso quindi, ma anche per i look memorabili difficili da dimenticare. Come quelli visti in passato. Sì, perché moda e bellezza sono le migliori attrici protagoniste della Costa Azzurra.

Le dive che fanno sognare

Nel corso degli anni ci sono stati alcuni abiti che sono entrati di diritto nella storia della moda e dello stile. Come per esempio l’abito di Armani Privé di Julia Roberts nel 2016. O l’abito del 2009 indossato a Cannes da Angelina Jolie (di Atelier Versace) che l’ha resa una vera dea. E che dire del Dior di Diane Kruger dall’aria retrò indossato per la cerimonia di chiusura del Festival nel 2012? Bianco e nero per l'abito Gucci di Blake Lively: nel 2014 l’attrice è arrivata sulla Croisette col marito Ryan Raynolds sfoggiando un’eleganza d’altri tempi (e un’acconciatura ancora più strabiliante). Possiamo non citare Uma Thurman? Negli anni ha impartito lezioni di estrema eleganza ma il meglio lo ha dato nel 2011 avvolta in un abito senza spalline di Versace. Kate Moss, la classe non è acqua: nel 2016 aveva incantato Cannes con il suo abito vintage di Halston. E Sienna Miller? Una fata nel Gucci 2015, esattamente come da fiaba era l'abito (sempre Gucci) di Lupita Nyong'o. E poi Amal Clooney, Bella Hadid, Poppy Delevigne…

Insomma, mettetevi comodi sul vostro divano e sfogliate la gallery per scoprire gli outfit scelti dalle celebrity. A presentarvi i look più affascinanti del red carpet ci pensiamo noi!