C oprire ma non troppo, illuminare ma nello stesso tempo opacizzare, adattarsi al colorito senza alterarlo: queste e altre sono le sfide raggiunte dai nuovi fondotinta naturali

Il fondotinta naturale si è evoluto. Ai requisiti di leggerezza e confort, coniuga una grande scelta di finish e coprenza. C'è infatti il fondotinta naturale coprente, che però resta invisibile sulla pelle, della serie "il trucco c'è ma non si vede". I più intelligenti si possono modulare senza creare l'effetto mascherone. E c'è l'ormai classico fondotinta effetto pelle nuda, ideale per chi non disdegna far intravedere le lentiggini, per esempio.

Ancora, l'evoluzione del fondotinta naturale comprende una diversa resa finale. Opaco, semi-mat, luminoso, ma sempre senza alcun effetto mascherone. Insomma, la scelta del fondotinta naturale è ampia, e comprende anche la gamma colore.

Fondotinta naturale dal colore "adattivo"

Novità anche nel campo colore. Si passa dai pigmenti che ricreano l'esatto colore della pelle a quelli che vi si adattano. Certo la regola della nuance il più possibile simile al tono della pelle è sempre valida, ma ci sono prodotti dall'anima smart, che si "modellano" sul colorito individuale. In questo modo, l'effetto finale del fondotinta è ancora più naturale.

Ma con i fondotinta liquidi e leggeri, si può sperimentare, come ci svela il make up artist Luca Mannucci: «dopo aver applicato un fondotinta naturale, meglio se dalla texture in siero, scegline un altro di uno o due toni più scuro. Quindi, versa qualche goccia sul dorso della mano, lavora il prodotto con un pennello da blush e, con movimenti leggeri, sfumalo sotto gli zigomi e sui contorni del viso. È un segreto che noi truccatori utilizziamo nei backstage per ottenere un naturalissimo effetto counturing.

In ogni caso, il fondotinta più scuro ti potrà servire in estate, quando sarai più abbronzata, o dopo un fine settimana sotto il sole».

Guida al fondotinta naturale

C'è un fondotinta naturale ideale per ognuna di noi? Sì, perché non è vero che per usarlo bisogna avere la pelle perfetta in partenza. Ma ormai è un prodotto valido per chi ha la pelle secca, mista e grassa, per chi sta fuori tutto il giorno o per chi allo specchio si vede un po' spenta. Il minimo comun denominatore è la ricerca di una base trucco che non si senta né...si veda. Ecco le nostre scelte per la primavera 2023.

Fondotinta Skin Booster di Deborah Milano

Un fondotinta in siero dalla texture liquida, ultra leggera, che sulla pelle resta impalpabile. Tutto merito di un elastomero in gel di origine naturale che dona una sensazione setosa. La formula, arricchita con Vitamina C, in aiuta la pelle a rinforzare le sue difese e a contrastare i radicali liberi per un’azione antiossidante e illuminante. Con filtro solare Spf 15.

Skin Booster, fondotinta in siero, Deborah Milano (20 euro).

Il prodotto ideale per chi ama l'effetto “no make up”.

Fondotinta Hydra glow di Bionike

Dona un incarnato naturale e mantiene la pelle idratata per tutto il giorno. Contiene acido ialuronico, dall'azione idratante, e prebiotico che contribuisce a rafforzare le difese cutanee, favorendo il naturale benessere della pelle. La vitamina E ravviva l’incarnato donando un aspetto sano e radioso. Con Spf 15.

Hydra glow, fondotinta idratante, Defence Color Bionike (28 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca un fondotinta idratante ma leggero.

Cure Make Up di Korff

La sua texture sottile si fonde con la pelle, donando un effetto naturale senza appesantire. Contiene l'estratto di prugne Kakadu dalle proprietà emollienti che, insieme alla vitamina E e all'acido ialuronico, rende la pelle morbida.

Cure Make Up, fondotinta idrante, Korff (39,90 euro).

Il prodotto ideale per una pelle che tende alla disidratazione

Accord Parfait di L'Oréal Paris

La particolarità di questo fondotinta è la tecnologia skin matching con cui è formulato. Si tratta di una lavorazione che include 6 pigmenti per qualsiasi tono e sottotono della pelle. Ciò permette di trovare il tono e la consistenza perfetta che meglio si adattano al tono della tua pelle.

Accord Parfait, fondotinta fluido naturale, L'Oréal Paris (17,95 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca il colore "esattissimo".

Double Wear Sheer di Estée Lauder

La sua formula è di quelle definite intelligenti: apporta idratazione dove la pelle è arida, e tiene sotto controllo l'oleosità dove necessario. L'effetto finale è opaco ma fresco e naturale. La copertura è modulabile, e il colore rimane inalterato per il 12 ore. Resiste al sudore e all'umidità.

Il prodotto ideale per chi da un fondotinta cerca l'impossibile o quasi...

Double Wear Sheer Long-Wear, fondotinta, Esteée Lauder (52 euro)

Fondotinta leggero di RVB Lab

Una leggera emulsione dalla coprenza media modulabile, ideale per uniformare il colorito e illuminare il viso. Adatto a tutti i tipi di pelle. Indicato per chi pratica attività sportiva e vive all’aria aperta.

Il prodotto ideale per chi ama la trasparenza.

Fondotinta Leggero Illuminante, RVB Lab, (33,90 euro in farmacia)

Change di Infinity

È un fondotinta bianco con tecnologia “skin-adapting”, cioè che si adatta al colorito della pelle e si trasforma nel colore giusto. Contiene acido ialuronico e fattori sebo-assorbenti, e dona un finish mat. L’effetto finale è di media coprenza molto naturale. Disponibile in due tonalità, light e medium.

Change, fondotinta adattivo, Infinity Cosmetics (26,90 euro su infinitycosmetics.it e nei corner store di saloni estetici e farmacie).

Il prodotto ideale per chi preferisca la praticità allo stato puro.

Fondotinta perfezionatore di Debby

Ha una texture leggera e confortevole ed è formulato con ingredienti di origine naturale. Grazie all’azione dell’Estratto di gelsomino dalle proprietà anti batteriche, è un fondotinta non comedogenico, ideale anche per le pelli più sensibili. Con SPF 15.

100% Clean, fondotinta perfezionatore, Debby (6,50 euro).

Il prodotto ideale per le pelli più giovani.

Skin Paradise di Dear Dahlia

Pur essendo liquido, è realizzato con ciprie minerali che si diffondono sulla pelle per attenuare le imperfezioni e regalando un finish luminoso. Nel frattempo protegge la pelle grazie all'estratto di Dahlia Variabilis, un ingrediente brevettato dall'azione antiossidante.

Skin Paradise Sheer Silk, fondotinta liquido, Dear Dahlia, (45 euro su Eardahlia.eu)

Il prodotto ideale per chi cerca un effetto radioso.

Natural skin Foundation di Artdeco

Formulato con il 90% di ingredienti di origine naturale, dona una sensazione di pelle nutrita a fondo, pur restando leggero. L'estratto di fico d’India aiuta la pelle a mantenere i livelli di idratazione ottimali, mentre la polvere di silice minimizza le imperfezioni e assorbe il sebo. Il finish è leggermente opaco.

Natural skin foundation, Artdeco (24 euro, in salone).

Il prodotto ideale per chi desidera un fondotinta mat ma non troppo.