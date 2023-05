Forfora addio: scopri gli alimenti che fanno al caso tuo

S e ogni giorno combatti contro la forfora, se hai provato qualsiasi rimedio ma niente ti sembra abbastanza, scopri alcuni alimenti che possono rivelarsi dei preziosi alleati

La caduta dei capelli, soprattutto nei cambi di stagione, resta un problema odiatissimo da noi donne. Non solo: anche tu ogni giorno fai di tutto per nascondere la forfora? Usare i giusti prodotti per lo styling è fondamentale per la cura dei capelli e per mantenere in equilibrio la cute. Ma se sei particolarmente soggetta alla forfora è importante curare anche la tua dieta quotidiana: alcuni alimenti possono venirti in soccorso.

Odi la forfora? Ecco come combatterla

In caso di pelle sensibile è meglio uno shampoo delicato, mentre un prodotto troppo aggressivo o i lavaggi ripetuti con un’eccessiva frequenza non sono l’ideale e non aiutano di certo la prevenzione della forfora. Anzi, possono causare irritazione e prurito. È dimostrato che non c’è un’acconciatura ideale per combattere la forfora. Quindi se hai sentito dire che i capelli raccolti sono un nemico, sappi che non è così. Se però ami i tagli molto corti, sei sulla buona strada: a differenza dei capelli lunghi, infatti, favoriscono l’ossigenazione del cuoio capelluto, migliorandone l’equilibrio e riducendo la forfora. Il caldo intenso e l’umidità, invece, possono favorirne l’insorgenza. Quindi, quando possibile, evita cuffiette e cappelli. Inoltre, prediligere ambienti aperti, freschi o ben aerati garantisce una migliore ossigenazione del cuoio capelluto, contrastando la tua odiata forfora.

Ammettilo: contro la forfora hai provato anche le fiale. Ricorda però che rappresentano un trattamento estetico e sono generalmente consigliate dal parrucchiere. Non sostituiscono in alcun modo una cura dermatologica, che nei casi più gravi può rivelarsi necessaria. Devi sapere, inoltre, che i prodotti per il trattamento dei capelli entrano in contatto con la cute fino al lavaggio successivo e non sono un toccasana per la tua forfora, perché chiudono i pori e non consentono così una corretta ossigenazione. Non può dirsi lo stesso, invece, per piastre e arricciacapelli, che non hanno niente a che vedere con il problema della forfora in quanto non toccano il cuoio capelluto. Evita però di usarli a temperature troppo alte né troppo frequentemente, per non indebolire e rovinare la tua chioma.

L’importanza dell’alimentazione

Una dieta sana ed equilibrata fa bene alla salute. Scegliere gli alimenti giusti e prediligere una dieta varia aiuta il regolare funzionamento dell’organismo. Lo stesso vale quando si tratta del tuo corpo: per sfoggiare una bella pelle, sana e luminosa, non puoi rinunciare a una corretta alimentazione. Non a caso, la salute di fegato e intestino è strettamente correlata al benessere della pelle. In caso di forfora quindi, consumare troppo spesso cibi grassi e calorici significherebbe peggiorare la situazione.

Bisogna precisare che la terapia farmacologica prescritta da uno specialista non può essere sostituita in alcun modo, neppure dall’alimentazione, la quale però si rivela una valida alleata: non cura la forfora, ma evita che il problema si aggravi. I cibi con effetto depurativo sono un toccasana. Scopri allora gli alimenti che possono fare al caso tuo.

Gli alimenti contro la forfora

Che l’alimentazione sia di fondamentale importanza per il nostro benessere è ormai assodato. E lo stesso vale quando si parla di forfora: alcuni cibi che non ti aspetti possono essere un aiuto prezioso. Essa si manifesta con una desquamazione del cuoio capelluto, che può essere lieve o intensa, occasionale o cronica. Le cause che ne portano l’insorgenza sono molteplici. Può essere colpa dei capelli grassi o, al contrario, di un cuoio capelluto troppo secco. Ci sono cause patologiche, ambientali e psicologiche. Spesso, per esempio, la forfora compare nei periodi di forte stress. Per contenere il problema, non dimenticarti di porre la dovuta attenzione al cibo. Optare per una dieta sana è sempre la scelta migliore.

È utile allora consumare legumi, ma anche frutta e verdura di stagione, poiché ricche di vitamine e minerali. Allo zucchero bianco prediligi quello di canna. Se vuoi addolcire il latte o il tè, prova il miele. Non rinunciare ai cereali integrali, mentre è opportuno limitare il consumo di cibi ricchi di grassi, dai salumi ai formaggi.

Non esagerare neppure con gli alcolici e con il caffè. Sostituisci il tè nero con il tè verde, che è ricco di antiossidanti. Zuccheri e carboidrati semplici sembrano favorire gli stati infiammatori e non sono adatti a chi soffre di forfora. Limitarne l'assunzione, incide positivamente sul problema. Non solo grassi e zuccheri: se vuoi prevenire la forfora, evita i fritti che rischiano di incrementare la produzione di sebo.

Sono un toccasana per la tua pelle e il tuo cuoio capelluto i cibi ricchi di vitamina B e gli acidi grassi essenziali, Omega-3 e Omega-6. Nella tua dieta quindi non devono mancare tonno, salmone, uova, noci e olio extravergine di oliva. Puoi aggiungere anche semi di lino e olio di semi di lino. Per il benessere di pelle, capelli e unghie, non puoi fare a meno dello zinco, che si trova in una varietà di alimenti (dalla carne al pesce, dai legumi all'avena, solo per dirne alcuni).