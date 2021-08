S ei in partenza per le vacanze e non vedi l’ora di pubblicare ogni momento sui social? Potrebbero esserti utili queste dritte sulle foto da evitare su Instagram in estate.

La fotocamera degli smartphone ci ha reso tutte un po’ eccessive. Ci sono foto da evitare su Instagram in estate, nel senso che quando sei in vacanza, devi stare attenta a quello che pubblichi sui social.

C'è chi accoglie la posizione estrema di non mostrare alcuna foto delle tue ferie.



Se invece ami pubblicare le tue foto, prova a riflettere sul fatto che molto probabilmente anche tu, scorrendo i profili degli altri, ti sei ritrovata a pensare: «Ancora una foto così? Che noia!».

Ecco, se dal galateo 2.0 abbiamo già esplorato le tipologie di scatti in vacanza da non pubblicare, è arrivato il momento di pensare nello specifico alle foto da evitare su Instagram in estate.

Gambe "wurstel" e piedi in acqua

Ogni anno, è sempre la stessa storia: «le foto delle cosce come wurstel mi hanno stancato», ripetiamo. Eppure, puntualmente, gli scatti incriminati ricompaiono sistematicamente a intasare i social.

Stesso discorso per i piedi in acqua. Belli o brutti, curati o meno, i piedi sono tra i grandi protagonisti dell’estate? Ma perché? Va bene, vuoi dimostrare quanto è trasparente l’acqua, ma sei sicura che mostrare le tue estremità sia un modo originale o accattivante? Cosa pensi quando vedi scatti simili? Verosimilmente, li critichi come tutte.

Cerca di essere coerente e considera qualunque scatto di un dettaglio del tuo corpo come una foto da evitare su Instagram in estate. Vanno bene gli scatti a figura intera, mezzo busto, ma solo gambe o piedi o ventre, no.

Meno selfie, più paesaggi

Potresti essere una fan dei selfie e, di regola, popolare la tua bacheca di auto-scatti di ogni tipo: primi piani, mezzi busti, in bianco e nero, a colori… Oppure, al contrario, potresti appartenere a quella minoranza di persone che non amano immortalarsi.

In entrambi i casi, tuttavia, nella stagione estiva avviene un misterioso cortocircuito, per cui se anche sei la ragazza più timida del mondo, improvvisamente avverti l’esigenza di pubblicare ogni due per tre il tuo viso. Certo, se sei in vacanza, sicuramente ti vedi più rilassata, carina e, magari, anche abbronzata.

Però, per quanto i tuoi followers possano volerti bene e essere contenti che tu ti stia riposando e divertendo, la tua faccia la conoscono. I selfie (specie se in abbondanza) rientrano tra le foto da evitare su Instagram in estate. Meglio sostituirli con paesaggi. Se proprio non resisti a “metterci la faccia”, almeno non occupare tutta l’inquadratura. Se sei in spiaggia, per esempio, fai vedere che c’è anche il mare, oltre al tuo viso abbronzato!

Acqua cristallina e/o cielo senza nuvole

Immortalare e pubblicare scatti dell’acqua del mare – in tutte le sue sfumature possibili – o dell’azzurro (o blu) del cielo senza nuvole è diventato davvero noioso e poco originale. Tra le foto da evitare su Instagram in estate, ci sono anche questi scatti del paesaggio, da bandire tanto quanto i dettagli del fisico (piedi, cosce, etc). Invece di pubblicare foto poco originali e anonime (bello il mare, ma…) prova a catturare uno scorcio particolare e caratteristico del posto in cui ti trovi: è molto più intrigante e personalizzato.

Ala dell’aereo

Partire per una vacanza è sempre un’emozione: su questo, siamo tutti d’accordo. A maggior ragione se il viaggio comporta un volo in aereo. Per qualche motivo, è come se questo amplificasse il senso della partenza. Tuttavia, tra le foto da evitare su Instagram in estate, ci sono proprio quelle che immortalano il decollo, o la discesa o, ancora, il volo tra le nuvole. Hai presente quegli scatti con l’ala dell’aereo, un po’ di cielo e un po’ di terra dall’alto? Ecco, ce ne sono migliaia, anzi, milioni uguali sui social. Goditi la partenza e il viaggio in aereo, ma evita l’ennesima foto sempre uguale.

Outfit da indossare

Se sei un’influencer o aspirante tale, potresti immortalarti allo specchio con il «look of the day». Quindi, indossando gli abiti che hai scelto per la tal giornata/ serata/ evento, etc. Fin qui, va bene. Ma gli scatti dell’outfit sul letto prima di indossarlo, no, rientrano tra le foto da evitare su Instagram in estate. A meno che non siano materiali perché staipreparando un tutorial per la valigia perfetta, ma anche in questo caso, evita di pubblicare lo scatto su Instagram

Drink e piatti

Sei una critica enogastronomica in trasferta lavorativa? Se la risposta è no, dovresti evitare di pubblicare tutti i giorni il pranzo e la cena, drink compresi. Una tantum, invece, puoi mostrare la foto di un cocktail davvero particolare o un piatto caratteristico.

Scritte romantiche sulla sabbia

Un po’ di romanticismo non ha mai fatto male a nessuno, ma con moderazione. Per quanto tu possa essere innamorata del partner e per quanto gli altri che ti seguano possano gioire (si spera) per la tua felicità, non è il caso di sbandierarla anche ai quattro… social. Le scritte romantiche sulla sabbia o composte da conchiglie rientrano tra le foto da evitare su Instagram in estate. Diciamo che sono scatti che possono interessare a te e alla tua metà, non ai vostri followers.

Gonfiabili colorati

In verità, tra tutte lefoto da evitare su Instagram in estate, quelle dei gonfiabili sono quelle più “tollerate”. Questa notizia, tuttavia, non ti dovrebbe far pensare che allora puoi riempire il tuo profilo social di fenicotteri, unicorni, lama e animali vari gonfiabili. Se proprio non hai ancora superato il fatto che non sei più una bambina e che quindi stiano tutti a guardarti mentre giochi in acqua, oppure se pensi di aver scelto il galleggiante più originale (ed è difficile), semaforo giallo. Puoi pubblicare una foto, ma una sola basta e avanza, anche per i prossimi anni a venire.