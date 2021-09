Galateo del fast food: perfette anche se il boccone è velocissimo

C onsumare un pasto veloce non ti deve far dimenticare le regole di base del galateo. Anche se hai bisogno di una manciata di minuti per consumare un panino e uno sfizioso contorno, devi sapere che esistono dei comportamenti ben precisi che devi evitare se vuoi apparire perfetta anche in quest'occasione

Il galateo del fast food non è molto diverso da quello che impieghi solitamente a tavola, anche se esistono delle norme non scritte che devi conoscere per essere impeccabile anche quando stai per accingerti a consumare un pasto rapido. A cominciare delle richieste che puoi o non puoi rivolgere al personale.

Un pranzo o una cena al fast food non vanno infatti considerati come un pasto conviviale con tanti commensali, prima di tutto per il tempo trascorso a tavola e anche per l'ambiente circostante. Tuttavia, le regole della buona educazione non andrebbero mai dimenticate ed è per questo che devi sapere come comportarti per apparire impeccabile anche in questa circostanza. Vediamo insieme come fare.

Non chiedere troppe variazioni sul menu

Un fast food non è un ristorante, quindi non puoi comportarti nello stesso modo. Per questo, il galateo impone che sarebbe meglio non chiedere troppe variazioni sul menu che potrebbero mettere in imbarazzo il personale. Scegli bene prima di ordinare, in modo da essere sicura di gradire tutto quello che avrai sul vassoio. Chiedere è lecito e rispondere è cortesia, me non dovresti esagerare.

Sii gentile con il personale

Gli addetti ai lavori di un locale vanno sempre rispettati e non c'è galateo che tenga. Quelli dei fast food, in particolare, ricoprono ruoli diversi e devi stare attenta a chi ti rivolgi per non rischiare di intralciare il loro lavoro.

Tieni presente che alcuni hanno il compito di pulire e sistemare il ristorante, quindi non possono rispondere alle tue richieste sull'ordinazione. Inoltre, se usufruisci del servizio al tavolo, cerca di non lamentarti con il cameriere per la qualità del cibo, perché non è una loro responsabilità.

Non ordinare prima della chiusura

Non importa quanto tu sia di fretta o quanta fame abbia, il galateo del fast food ti insegna a non ordinare a pochi minuti dalla chiusura. Questa soluzione è praticabile se decidi di portare via il tuo pacchetto e non sostare all'interno del ristorante, ma è sconsigliata se invece hai deciso di prendere un tavolo.

Se vuoi essere educata, non puoi creare disagio in cucina e non devi costringere i lavoratori a restare oltre il tempo per il quale sono pagati. Cerca sempre di arrivare prima della chiusura e ordinare con calma, così da agevolare gli operatori e non forzarli ad andare oltre l'orario di lavoro.

Tieni conto della volontà degli altri

Se la tavolata è composta da più persone - e se si è scelto di mangiare al fast food per una questione di tempo - allora dovresti considerare la volontà di tutti prima di ordinare caffè e dessert. Quest'ordinazione in più potrebbe infatti prolungare la durata del pasto e non tutti potrebbero essere d'accordo.

Decidete insieme prima di ordinare, anche tenendo conto di quanto tempo avete a disposizione. Non essere l'unica della tavolata a ordinare il dolce, per una questione di educazione ma anche di tempistiche. Il pasto, per quanto veloce, è un momento di condivisione e non di individualismo.

Attendi con pazienza

Che tu sia a tavola o alla cassa, cerca sempre di mantenere la calma e non agitarti per la troppa attesa. Solitamente, il tuo vassoio è pronto in pochi minuti, quindi non c'è motivo per perdere la pazienza e - magari - prendersela con il personale. Aspetta gentilmente il tuo turno, così da non disturbare le altre persone presenti all'interno del locale.

Prevedi anche dei contrattempi, che non sono rari nella gestione di un fast food e della cucina. I tempi possono così allungarsi, ma non devi farne un dramma. Gli imprevisti devono essere tollerati, anche per non guastare il momento di pausa che hai preso per pranzare.

Rispetta gli spazi degli altri

Capita spesso di doversi sedere accanto ad altre persone, per l'assenza di spazio. Cerca sempre di rispettare gli spazi degli altri, anche assumendo un comportamento adeguato. Non alzare la voce e non disturbarli parlando al telefono in maniera troppo animata.

Se hai bambini al seguito, cerca di tenerli a bada (per quanto ti è possibile) e scusati nel caso di qualche "invasione di campo" che non avevi previsto. I più piccoli sono tenuti a comportarsi adeguatamente ma può capitare che si rilassino (ed è del tutto normale). Sta a te tenere la situazione sotto controllo.

Non sostare troppo al tavolo

Fast, veloce. Se vuoi essere impeccabile anche durante un pasto rapido, allora devi sapere quando è il momento di lasciare il tavolo per fare spazio ai clienti che devono mangiare. Lo scopo di questo tipo di ristoranti è proprio questo, quindi non puoi lasciare gli altri in fila se hai terminato quello che hai ordinato.

Certo, questo non ti deve impedire di consumare il pasto in maniera scomposta e poco educata. Mangia lentamente e senza avere troppa fretta, sorseggia la tua bibita con calma e sistema il tuo vassoio gettando i rifiuti negli appositi contenitori.