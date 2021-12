Galateo del thé: come rendere ancora più chic questo momento

Non soffiare, tieni la tazza dal manico, mangia gli snack con le mani: ecco alcune delle regole previste dal galateo del thé, che ti insegna a rispettare le buone maniere anche in questa circostanza

Quando fuori fa freddo e tu hai voglia di scaldarti, cosa c’è di meglio di una tazza di thé caldo? Magari speziato o agrumato, proprio come richiede il periodo: così ti immergerai fino in fondo nel mood natalizio. Non pensare, però, di cavartela con una semplice bustina e una mug qualsiasi. Il galateo del thé prevede precise regole in proposito. Non lo sapevi? Ebbene sì, esiste una etiquette anche per questo gesto apparentemente così banale.

Del resto, quello della preparazione e della consumazione del thé, in molte culture, è un vero e proprio rituale. D’accordo, non sarai fissata come la regina Elisabetta e non avrai geni giapponesi nel tuo Dna, ma puoi comunque impegnarti per rendere questo momento più chic ed elegante. Ecco da dove cominciare.

Sì o no alle bustine?

Innanzitutto, non dimenticare che l’ora del thé è un’abitudine molto raffinata. Non si tratta semplicemente di mettere una bustina in infusione e poi di bere distrattamente. Impara dagli inglesi: il tea party può essere ricco di tradizione, bon ton ed eleganza.

Quindi, la prossima volta che hai voglia di bere una tazza di thé sii più consapevole e di classe. Secondo il galateo del thé, l’ideale sarebbe utilizzare il thé in foglie, ma ormai sono state sdoganate anche le classiche bustine.

Per l’acqua, benissimo il bollitore, ma se sei tradizionalista, puoi optare anche per le teiere e i pentolini.

Procurati una bella teiera

Una volta che l’acqua è calda, trasferiscila insieme alle foglie o alle bustine in una bella teiera: qui puoi sbizzarrirti, scegliendo lo stile che preferisci. Moderno, vintage, granny chic, minimalista, nordico: non hai che l’imbarazzo della scelta.

Ovviamente, per essere bon ton, devi scegliere anche un servizio di tazzine e piattini coordinato. Su questo, il galateo del thé non ammette cadute.

Non fare rumore con il cucchiaino

Ci sono delle regole anche per aggiungere latte, zucchero o miele. Muovi il ​​cucchiaino su e giù (a ore 12 e ore 6), incorporando delicatamente il tuo dolcificante. No, girarlo con movimenti circolari non va bene.

Fare rumore con il cucchiaino non è ammesso dal galateo del thé, quindi assicurati che il cucchiaio non sbatta né tocchi i lati della tazza. Inoltre, non battere il cucchiaino sul lato della tazza.

Il cucchiaino serve solo per mescolare

Dopo aver mescolato il thé, appoggia il ​​cucchiaino sul piattino sul lato destro o dietro la tazza. Ora puoi finalmente bere il tuo thé. Attenzione: non lasciare il cucchiaino nella tazza mentre sorseggi la bevanda.

No, se te lo stai chiedendo non puoi nemmeno mettere il cucchiaino in bocca. È lì solo per mescolare il thé se aggiungi zucchero o latte.

Tieni la tazza dal manico

Ma come si beve il thé secondo il galateo? Per prima cosa, devi sapere che non bisogna mettere le mani a coppa intorno alla tazza. La tazza da thé deve essere tenuta solo dal manico, possibilmente con il mignolo abbassato. Tenere il mignolo alzato, infatti, è segno di maleducazione.

E se la bevanda è troppo calda lasciala raffreddare da sola. Il galateo del thé vieta di soffiare: armati, dunque, di pazienza.

Sii il più silenziosa e composta possibile

Altra regola del galateo del thé: vietato fare sorsate rumorose. Bevi a piccoli sorsi, tranquillamente e con calma. Sì, fare tutto in maniera il più silenziosa possibile è una regola comune di bon ton.

Il tuo thé non è un collutorio. Non agitarlo dentro alla bocca, come se stessi facendo dei gargarismi.

Attenzione al dress code

Forse alcuni dei consigli appena suggeriti ti sembreranno eccessivi, soprattutto quando ti prepari un thé nella tranquillità di casa tua. Non lo sono affatto, però, se vuoi organizzare o sei invitata un tea party. Anzi, in tal caso devi conoscere anche altre regole.

Per prima cosa, è importante che rispetti un certo dress code. In genere, per il thé pomeridiano si richiede un codice di abbigliamento casual-elegante. Non devi indossare abiti da festa, ma avere comunque uno stile curato.

Se sei tu l’organizzatrice non esagerare con gli inviti: si tratta di un’occasione intima e raccolta, per cui dovresti prevedere solo pochi ospiti.

Niente oggetti personali sul tavolo

Telefoni, occhiali e altri oggetti personali non dovrebbero mai essere messi sul tavolo. Secondo il galateo del thé andrebbero posizionati sulla sedia alla tua sinistra o destra.

Mangia con le mani

Ai tea party non possono mancare gli spuntini. Quelli in stile british prevedono vari snack. Mangia prima i salatini e i panini. Dopo passa a focaccine con panna rappresa e marmellata, e infine ai dolci. Ricorda: i panini dovrebbero essere mangiati in due-tre bocconi. Non infilarli tutti in bocca.

Non capita spesso di poter mangiare con le dita, ma questa è l'etichetta corretta per il thé pomeridiano. Non preoccuparti: puoi mangiare tutto, dai panini ai mini dolci, con le mani. Usa un coltello solo per spalmare la panna rappresa e la marmellata per le focaccine.

Galateo del thé, due cose da sapere

Non c'è bisogno di sollevare il piattino per bere dalla tazza. L’unica eccezione? Se sei molto distante dal tavolo, per esempio se sei in piedi. In questo caso, tieni il piattino con la mano sinistra e la tazza con la destra. Dovresti usare latte e zucchero solo per il thé nero, mai per thé verde, oolong, bianco o alle erbe.