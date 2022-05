L 'iniziativa di waVEN e Donna Moderna offre a 100 di voi la possibilità di provare il prodotto, testarne l'efficacia e raccontare l'esperienza. In più, per tutte, c'è una promozione imperdibile nei punti vendita.

A molte donne capita di fare i conti con le gambe gonfie e pesanti. Tra le cause possibili, l’insufficienza venosa, la gravidanza, un’intensa attività fisica si collocano spesso in cima alla lista.

Il periodo più critico per chi soffre di questo disturbo è la bella stagione: l'estate, proprio il momento dell'anno in cui cresce il desiderio (e il bisogno) di scoprire le gambe.

Crescenti consensi sta ottenendo un approccio fitoterapico, basato sull’utilizzo di prodotti formulati con estratti vegetali specifici, come quelli della linea waVEN.

waVEN Crema Gambe è una crema gel a base di estratti cento per cento vegetali che danno sollievo alle gambe gonfie e pesanti. L'elenco di ingredienti è lungo come la lista dei benefici che sono in grado di generare.

L'estratto di Rusco favorisce la fisiologica funzionalità del microcircolo e, lavorando in sinergia con gli estratti di Solidago virgaurea e di Limone, aiuta anche a ridurre il ristagno dei liquidi in eccesso.

La Chlorella vulgaris svolge una funzione protettiva del tessuto connettivo, mentre l’olio di Vinaccioli protegge i capillari dallo stress ossidativo.

L’acqua di Amamelide, grazie alla sua azione astringente e antiossidante, restituisce benessere alle gambe gonfie e pesanti e gli olii essenziali di Menta ed Eucalipto donano una rapida e duratura sensazione di sollievo.

Per la sua formulazione a base di ingredienti naturali, waVEN Crema Gambe è consigliata anche in gravidanza e durante l'allattamento.

Diventa tester e raccontaci la tua esperienza

L'occasione per provare gratuitamente waVEN Crema Gambe e sperimentarne l'efficacia è diventarne tester.

Per partecipare al progetto basta candidarsi sul sito www.donnamoderna.com/diventatesterwaven entro il 6 giugno 2022.

Ti verrà chiesto di inserire pochi dati personali e rispondere ad alcune domande. Nei giorni successivi alla chiusura dell'iniziativa saranno selezionate 100 utenti che riceveranno waVEN Crema Gambe direttamente all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Candidati subito!

... O cogli al volo la promozione!

C’è un’altra interessante possibilità per provare waVEN Crema gambe. Si tratta di una promozione nel punto vendita, valida fino al prossimo 10 giugno: acquistando 2 prodotti della linea waVEN (o waVEN Proctem – linea dedicata alle emorroidi) sarà applicato uno sconto in cassa del 20%.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione dell'insufficienza venosa.

Benessere testato

Oltre alla Crema Gambe, la linea include anche waVEN Integratore, waVEN Attiva Spray e waVEN Relief Oil. Nel trattamento è altamente suggerito l’utilizzo di waVEN Proctem Sali di Epsom.

Infatti, la sinergia dei prodotti waVEN Crema Gambe, waVEN Proctem Sali Di Epsom e waVEN Attiva Spray è stata clinicamente testata per garantire un’azione efficace sui sintomi dell’insufficienza venosa e restituire una sensazione di benessere a tutte le donne che soffrono di gambe gonfie e affaticate.