Garmin: lo smartwatch hi-tech diventa fashion

T utte le funzionalità che desideri con il tuo stile personale nei nuovi smartwatch Garmin



Sempre più donne si appassionano alle funzioni dello smartwatch durante lo sport, al punto che vorrebbero portarlo in ogni momento della giornata. Per questo Garmin, con il suo team di 11 ODO ingegneri [di cui molte sono donnel) ha creato tanti modelli dal design fashion.

vivomove®Trend

Per una vita attiva, connessa ed elegante, scegli vivomove®Trend. Dall'iconico look analogico, con preziose lancette, e un vero tocco di classe per ogni outfit. La sua eleganza senza tempo racchiude un cuore di funzionalità smart e sportive. Scegli tra originali varianti di colore: Black & Slate, Peach Golde Ivory, Mist Gray & Silver e French Gray & Light Gold. vivomove® Trend è un vero smart-glam watch.

Venu®Sq 2: dal workout alla serata

Non sai decidere tra stile e sport? Scegli entrambi mettendo al polso Venu®Sq 2, con 6 colorazioni per ogni personalita: Slate Shadow & Grey, Cream Gold White, Metallic Cool Mint, Slate Black, Peach Gold Ivory e Cream Gold French Gray. Schermo con colori brillantissimi, batteria fino a 11 giorni e tutte le funzioni sport dedicate alle sport addicted.

Venu® 2 Plus, stile e benessere

Sport e fashion si incontrano in Venu® 2 Plus con GPS integrato, per telefonare e utilizzare il comando vocale dello smartphone. Con più di 25 app dedicate a sport quali corsa, HIIT, bicicletta, nuoto, pilates, yoga, arrampicata, escursionismo e tanto altro. In tre raffinate colorazioni: Silver Powder Grey, Slate Black, Cream Gold Ivory e Slate & Leather con cinturino in pelle marrone riservato a gioiellerie e orologerie.