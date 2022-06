È un concentrato di tecnologia, un telefono all'avanguardia pratico, smart e facile da usare. Che in più sta bene ovunque lo si metta

Design innovativo, dotazioni tecnologiche all’avanguardia, facilità d'utilizzo: il nuovo cordless Comfort 550 di Gigaset è un telefono che conquista grazie al suo stile elegante e moderno.

A renderlo irresistibile, poi, sono le sue caratteristiche.

Moderno, facile da usare e per tutti

Il nuovo cordless Gigaset Comfort 550 è innanzi tutto smart.

Ha un display a colori da 2,2 pollici incastonato nella superficie nera e lucida. La grafica - elegante e minimalista - restituisce una leggibilità ottimale; i tasti grandi e illuminati si fondono visivamente con lo chassis di colore argento.

Per quanto riguarda lo sfondo del display, si può scegliere tra la tonalità scura preimpostata e un bianco ad alto contrasto. Personalizzabile è anche lo screensaver: a seconda delle preferenze, l’orologio può essere analogico o digitale.

Le principali dotazioni

Pensato per la casa come per l’ufficio, il nuovo cordless di Gigaset è un vero concentrato di tecnologia.

La funzione Black list consente di creare una lista di blocco che comprende fino a 150 numeri di telefono. Le chiamate pubblicitarie e le eventuali truffe telefoniche non saranno più un problema. Anche quelle anonime possono essere bloccate o silenziate.

Un'altra particolare feature - detta Eco Dect - fa del nuovo Gigaset un dispositivo ad alta sostenibilità. Il telefono, infatti, non solo è a risparmio energetico, ma non emette radiazioni in modalità standby e durante una chiamata la potenza di trasmissione si adatta automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Ciò significa che minore è la distanza, più basse sono le radiazioni.

Permette inoltre di usare l'auricolare a filo. La funzione qualità audio HD e suonerie forti non solo restituisce un'acustica perfetta, ma permette anche di poter scegliere tra due profili con diverse gamme di frequenza e una totale compatibilità con gli apparecchi acustici. La qualità del suono e il volume sono elevati anche in modalità vivavoce, il volume della suoneria può essere impostato su 5 livelli o in crescendo. Ai chiamanti importanti, inoltre, può essere assegnata una propria suoneria.

A tutto questo, va poi aggiunto che la segreteria telefonica di Gigaset Comfort 550 A è particolarmente "generosa": i messaggi con una durata totale fino a 30 minuti possono essere ascoltati tramite il portatile, dalla stazione base o da remoto.

La memoria contiene fino a 200 contatti, a ciascuno dei quali si possono associare fino a tre numeri di telefoni e volendo anche la data del compleanno della persona in questione.

Un dispositivo intergenerazionale

Alla stazione base è possibile collegare fino a sei portatili, da collocare nelle diverse stanze ma anche su piani differenti, in cantina, in garage.

Non solo. Il nuovo telefono Gigaset può essere impostato sulla modalità baby phone, ovvero connesso con altri portatili presenti in casa o con lo smartphone di mamma o papà.

La funzione di chiamata diretta è particolarmente pratica: tutti i tasti attivano la composizione di un numero preassegnato, quindi è impossibile sbagliare numero. L'ideale per i bambini che ancora non sanno leggere.

Versioni per tutte le esigenze

Gigaset propone due varianti modello: Comfort 550 in nero e Comfort 501 in bianco al costo di 59,99 €.

La versione con segreteria telefonica ha un prezzo di 69,99 euro, il duo con segreteria e due portatili costa invece 99,99 euro.

Per chi necessita di telefonia Internet e connessioni basate su IP, c’è invece il Gigaset Comfort 550A IP flex a 99,99 euro. Collegato alla porta LAN del router o alla rete LAN, il sistema può gestire fino a 6 numeri di telefono basati su IP di diversi provider e assegnare ciascuno al proprio portatile. È possibile avere fino a tre segreterie telefoniche virtuali.