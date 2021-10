Innamorati di Ginevra a Natale con Noël au Jardin

D al 18 novembre al 26 dicembre il Jardin Anglais ospiterà il mercatino natalizio e i suoi eventi. Ecco come rendere il tuo Avvento un momento speciale, andando in Svizzera.

Situata nell’insenatura in cui il Rodano lascia il lago, Ginevra è conosciuta per essere la “capitale della pace”, ma quest'anno si candida anche a diventare la città del Natale. Infatti, dal 18 novembre al 26 dicembre il Jardin Anglais ospiterà Noël au Jardin, una manifestazione in cui i mercatini si uniranno al divertimento e alla buona gastronomia natalizia .

Noël au Jardin: il magico Avvento di Ginevra

Il simbolo di Ginevra è il Jet d’eau, un’affascinante fontana sul Lago di Ginevra il cui getto crea una colonna d’acqua alta 140 metri. La maggior parte degli alberghi e dei ristoranti della città si affacciano sulla riva destra del lago. Invece, sulla riva sinistra troviamo il centro storico, cuore pulsante del mondo degli affari e dello shopping.

Proprio lì, sulla riva sinistra del lago di Ginevra, per la prima volta nella storia della città, verrà allestito il mercatino di Natale. Si tratta dell'evento clou per tutto il centro abitato. Dal 18 novembre al 26 dicembre il Jardin Anglais, uno dei più bei suggestivi di Ginevra, si trasformerà in un luogo incantato, decorato con luci e sorprese, pieno di bancarelle, intrattenimenti e punti di ristoro in cui deliziarsi con prodotti tipici.

Mentre il Jet d'Eau diventa scenografia, il lungolago diventerà il percorso per condurre grandi e piccini al Villaggio di Natale. Lì potranno incontrare produttori locali, designer e artigiani che guideranno i visitatori a scoprire tante curiosità sui loro manufatti.

Sono in programma anche tantissime attività per i bambini. Si potrà danzare sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, divertirsi sulla grande giostra illuminata, oppure lasciarsi intrattenere dall'animazione locale con giochi, artigianato, letture e truccambimbi.

Mangiare e bere a Noël au Jardin

Centro focale del mercatino di Natale sono i banchi enogastronomici. Cosa c'è di più bello dell'aspettare il Natale con un calice di vin brûlé in mano? In più, i profumi delle leccornie tipiche di questo periodo guideranno i visitatori verso un assaggio di raclette da condividere con la famiglia o gli amici. Da provare anche il rotolo di aragosta e l'insuperabile strudel della città.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ginevra è l'unica città svizzera ad aver un locale che apre solo durante l'Avvento: il Christmas Pub. Qui è possibile degustare birre artigianali o riscaldarsi con un Irish Coffee e un Rum & Choc. Il pub è anche il luogo perfetto per fare un aperitivo e ballare con i DJ sets in programma il giovedì, il venerdì e il sabato.

Infine, da non perdere l'esperienza dello Chalet Fondue, un luogo magico in cui gustare la famosa fonduta di formaggi di montagna. Aperto ogni giorno, a pranzo e a cena, è stato costruito per portare il fascino del rifugio in alta quota nel cuore della città. Un consiglio? Prenota subito il tuo tavolo.

