I l 22 aprile si festeggia la Giornata della Terra. E per l'occasione brand di moda e beauty creano dell'edizioni speciali, degli oggetti sostenibili o confermano il loro impegno green verso il nostro Pianeta. Scopriamo come

OVS e il cotone biologico 100% Made in Italy

Il cotone è da sempre la materia prima d’elezione di OVS, che lo impiega per oltre il 70% della produzione dei capi. Dal 2022, accanto alle forniture internazionali, OVS ha scelto di investire sul cotone italiano, in partnership con l’azienda Cotone Organico di Sicilia che ha riportato in vita una coltivazione dimenticata da più di 40 anni. In occasione della Giornata Mondiale della Terra OVS lancia la prima collezione realizzata con il cotone raccolto in Sicilia: T-shirt donna e uomo in sei colori, disponibili dal 22 aprile in una selezione di negozi e su ovs.it.

Giornata della Terra: Malo collabora con Treedom

Malo ha deciso di dare un contributo reale piantando 1000 alberi in diverse aree del globo insieme a Treedom, sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online lo sviluppo del relativo progetto. Con "Malo Green Home" la griffe si prefigge di assorbire un totale di 360 tonnellate metriche di anidride carbonica. Nella collezione P/E 2023 inoltre Malo presenta capi realizzati con la canapa, fibra naturale dalle straordinarie proprietà termoisolanti, traspiranti e antibatteriche e la cui coltivazione non necessita di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri prodotti chimici, andando così a ridurre al minimo l’impatto ambientale. I capi in cotone sostengono inoltre Cotton For Life, un progetto etico, solidale e sostenibile che promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano.

I'm trash: il recupero in un profumo

Per celebrare la Madre Terra, Etat Libre D'Orange, rilancia il suo capolavoro olfattivo I'm Trash, un profumo che parte dai petali già lavorati, estrae l’essenza di legni già distillati o rilavora gli scarti degli aromi alimentari. Un processo di doppia estrazione delle materie prime innovativo che mette in luce sfumature olfattive inesplorate.

Eco Eyewear: ogni giorno è la Giornata della Terra

Nel 2021 Eco Eyewear e Waste Free Oceans hanno avviato una partnership per la creazione di montature da sole realizzate in plastica marina. Grazie all’iniziativa Wave of Change hanno recuperato 40 tonnellate di plastica da fiumi e spiagge. Solo nei fiumi Ozama e Isabela della Repubblica Dominicana hanno impedito a più di 10 tonnellate di plastica di finire nel Mar dei Caraibi, consentendone il riciclo e il riutilizzo nell’emergente mercato circolare nazionale.

Ccosnova elimina il 100% delle microplastiche dai suoi prodotti

Da Marzo 2023 tutti i prodotti a marchio essence e Catrice del gruppo Cosnova, sono completamente privi di microplastiche. Un processo iniziato nel 2020, anno in cui l'azienda tedesca aveva deciso di eliminare le minuscole particelle solide di plastica insolubili e non biodegradabili dai suoi prodotti. Purtroppo sono molto diffuse nell'industria cosmetica perché permetto per esempio un effetto opacizzante, danno una sensazione di morbidezza alla pelle o fanno durare più a lungo il prodotto sulla pelle.

In alternativa il gruppo Cosnova utilizza ingredienti sostanze naturali, come l'amido di mais o di riso. Prossimo obiettivo: eliminare i siliconi volatili a partire dal 2025.

GTA e la fibra d'ortica

È biodegradabile ed ecosostenibile al 100% la fibra di ortica che GTA utilizza per il modello Luca. L'azienda padovana, conosciuta per le linee sartoriali dei suoi pantaloni, si sta muovendo sempre più verso scelte più consapevoli. Ecco perché sceglie la fibra d'ortica: simile alla canapa, ma molto più resistente e viene coltivata senza l'uso di pesticidi.

Giornata della Terra: So What e l'activewear sostenibile

I coloranti tessili inquinano molto, tonnellate di tinture purtroppo vengono gettate nei fiumi, nelle acque di scarico, nei mari e negli oceani. Per questo So What lancia una collezione di activewear in tessuto sostenibile e soprattutto colori 100% biodegradabili. Colori vegetali, privi di tossine, a base d'acqua certificati OEKO-TEX e resistenti al punto da non sbiadire. Tutti i prodotti del brand sono realizzati su ordinazione per evitare gli eccessi della sovrapproduzione.

Il benessere del pianeta di Origins

Il brand di skincare naturale attento al benessere dei clienti e del pianeta, ha da sempre avuto un approccio sostenibile alla bellezza. Origins si unisce a Treedom, la piattaforma online di riforestazione per ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Come? Per ogni acquisto effettuato sul sito di Origins, verrà donato un albero che sarà piantato da Treedom. Questa collaborazione si inserisce nel progetto Green Planet del brand di beauty, che vuole ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e promuovere una maggiore consapevolezza e pratiche sostenibili tra i propri clienti.

Emporio Armani: non una semplice borsa

In occasione della Giornata della Terra, Emporio Armani lancia una collezione di tote bag interamente prodotta in Italia da quattro laboratori che danno lavoro a categorie fragili. Queste realtà appartengono al distretto produttivo Ethicarei, certificato Fair Trade, e sono coordinate dalla Cooperativa Alice, un'impresa no-profit che sostiene lo sviluppo sostenibile attraverso l'artigianato e le filiere etiche. Realizzate con avanzi di magazzino e in vendita in selezionate boutique Emporio Armani e online, la borsa non è l'unica iniziativa della giornata. L'Emporio Armani Project for Earth Day prevede la piantumazione di mille alberi in Africa, America Latina e Asia in collaborazione con Treedom. Tutti rintracciabili con QR code.

McArthur Glenn: workshop e laboratori per le nuove generazioni

Il 22 Aprile, in tutti i centri McArthur Glenn d'Italia sono previste attività per i protagonisti del futuro del nostro pianeta: i bambini e i ragazzi. A Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle si potrà accedere ad attività formative con focus su ecologia, riciclo e ecosostenibilità, naturalmente declinate in base alle diverse fasce di età. Ma non solo, anche un photo call per scattare le foto più divertenti della giornata e green gift per tutti. Un appuntamento che si inserisce nel nuovo programma Evolve, piattaforma di sostenibilità composta da diverse aree di intervento e da una strategia orientata a ridurre al minimo l’impatto delle attività del Gruppo sul pianeta.