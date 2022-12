Gli abiti da sposa più belli indossati dalle star nel 2022

Q uesto 2022 sarà certamente ricordato come l'anno delle nozze da favola tra Jennifer Lopez e Ben Affleck a vent'anni dal primo fidanzamento. Ma non sono gli unici ad aver coronato la loro storia d'amore. Ecco i matrimoni e gli abiti che ci hanno fatto sognare

A chi non piacciono i matrimoni? Le nozze sono da sempre, nell'immaginario collettivo, l'emblema massimo dell'unione tra due persone che si amano alla follia. Il cerimoniale sembra infatti rafforzare al massimo quel legame "appena" creato. Proprio come se un tocco magico ricoprisse la coppia, almeno per quel giorno, di quell'illusione del "vissero tutti felici e contenti" presente in ogni fiaba e che consola dagli alti e bassi della vita quotidiana.

Se poi condiamo il tutto con un pizzico di celebrità, ospiti e sposi vip, abiti da sogno (budget no-limits) e il tam-tam social, ecco che tutti diventiamo partecipi di un momento unico che ci rende più positivi verso la vita e verso il futuro, senza paura di restare delusi. Questo è ciò che accade ogni qualvolta una celebrità decida di andare all'altare.

Chi sono i protagonisti delle nozze vip che hanno riempito di gossip web e social in questo 2022?

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non possiamo non partire dal matrimonio numero uno, in Nevada: era stato semplicissimo e molto intimo. Jennifer Lopez e Ben Affleck, entrambi vestiti di bianco, si erano infatti sposati in gran segreto sabato 16 luglio nella Little White Chapel di Las Vegas. E alla cerimonia a sorpresa avevano partecipato pochissime persone.

Il secondo "sì" è stato tutto l'opposto: un sontuoso evento in pieno stile hollywoodiano durato tre giorni, costato 25 milioni di dollari e con tre cambi d'abito. Tutti firmati Ralph Lauren: il primo a colonna e a collo alto con una gonna voluminosa e romantica dall'immenso strascico. Il tutto è completato da un lunghissimo velo. Per il ricevimento, Jennifer ha indossato un abito a sirena caratterizzato da una pioggia di fili di perle a cascata. L'ultima creazione è un altro abito a sirena, super sexy con maxi scollatura decorata con cristalli e cappuccio. Insomma, una vera e propria "visione in bianco", come ha dichiarato allora il neo sposo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Con una cerimonia blindatissima per 160 amici la campionessa Federica Pellegrini e il coach Matteo Giunta, insieme dal 2018, hanno scelto la chiesa di San Zaccaria in Laguna per giurarsi amore eterno. Raffinatissima in bianco latte, Federica ha conquistato tutti: senza troppi fronzoli, arricchito solo da un gigante fiore bianco tra i capelli sciolti con morbide onde (in stile Carrie Bradshaw) e un lungo velo in tulle con ricami che copriva addirittura lo strascico, il suo abito da sposa formato Nicole Cavallo ha davvero incantato non solo gli ospiti ma tutto il Web.

Ipa 1 di 2 Ipa 2 di 2

Andrea Pirlo e Valentina Baldini

Seconde nozze per l’ex giocatore della Juventus Andrea Pirlo, che ha sposato civilmente al Comune di Torino la sua compagna Valentina Baldini dopo otto anni d’amore. Elegantissima in un lungo abito bianco dal sapore vintage con spacco frontale e schiena nuda, la sposa è riuscita a far scendere le lacrime anche al centrocampista che si è commosso vedendola arrivare accompagnata dai due figli.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Per dire sì al suo Brooklyn Beckham, la bella modella ed ereditiera Nicola Peltz sognava un abito da favola che le regalasse l'allure unica dell'indimenticabile Brigitte Bardot e quel twist moderno del suo idolo di sempre Claudia Schiffer.

Il mix delle due icone di stile è riuscito perfettamente nella creazione firmata da Valentino Haute Couture che la Peltz ha indossato il 9 aprile nella villa di famiglia a Palm Beach per sposare il figlio di David e Victoria Beckham.

Graziano Pellè e Viky Varga

Il 2 Luglio 2022 l’ex calciatore della Nazionale ha sposato la sua bellissima Viky in una romanticissima masseria ad Ostuni resa ancora più magica da tocco della Wedding Planner Silvia Bettini e all’allestimento floreale firmato Vincenzo D’Ascanio, flower designer delle star. La modella ungherese ha scelto per il suo matrimonio ben tre abiti di Atelier Emé e a chiesto sui social «Quale vi piace di più? Cerimonia, primo ballo o taglio della torta?». Noi non sapremmo davvero decidere e voi?

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno scelto domenica 22 maggio per sposarsi in Italia, a Portofino. La sorella maggiore della più celebre Kim e il musicista, si sono detti "lo voglio" a L'Olivetta, la lussuosissima villa degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno realizzato anche gli abiti degli sposi. Classico smoking per lui, abito in perfetto stile Kardashian per lei: Kourtney ha scelto un mini dress con velo a cattedrale, con su ricamata l'immagine della Vergine.

Taylor Lautner e Taylor Dome

L’attore sex simbol, Taylor Lautner, conosciuto come il licantropo Jacob di Twilight, ha sposato la sua omonima Taylor Dome venerdì 11 Novembre in una cerimonia privata nello splendido vigneto californiano Epoch Estate Wines.

Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears ha detto sì per la terza volta al suo personal trainer Sam Asghari. Insieme dal 2016, la coppia si è sposata il 9 giugno 2022 con una cerimonia ristretta nella villa californiana della diva a Thousand Oaks. Tra i 60 invitati Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna e Donatella Versace, che ha assistito alla cerimonia…e disegnato l'abito della sposa!

Marcell Jacobs e Nicole Daza

Il campione olimpico più veloce al mondo ha detto "sì" alla sua Nicole Daza (influencer e modella nata in Ecuador) a Torre San Marco sul Lago di Garda. Per lui smoking e occhiali da sole da divo, per lei un abito in pizzo bianco e tulle nude a sirena di Nicole Cavallo (la stessa scelta da Federica Pellegrini) e uno strascico lungo quattro metri, simbolo della loro storia d'amore.