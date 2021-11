Good Ideas Deserve To Be Found – la campagna a supporto delle piccole imprese italiane

L’era digitale porta progresso e benefit per tantissimi, anche per le piccole e medie imprese che si stanno rilanciando sul mercato grazie agli strumenti digitali di marketing

Le piccole e medie imprese sono ormai una realtà consolidata, merito di un mercato sempre di più in evoluzione e di consumatori che, oggi più che mai, sono attenti non solo al prodotto ma anche a chi lo vende e a chi ne racconta la storia.

Già, perché è proprio in questo che si distinguono le nuove realtà commerciali che, spesso, nascono da piccole idee, sogni nel cassetto o progetti appuntati su un foglio. Realtà che necessitano di farsi conoscere ai più e che possono e, devono, sfruttare al meglio gli strumenti che questa epoca digitalizzata mette a disposizione. E quale posto migliore se non Facebook e Instagram? È proprio qui che, ogni giorno, ci si può imbattere in notizie e piccole tips che possono tornare utili in qualsiasi momento. Un feed che, costantemente, viene personalizzato in base alle abitudini del singolo, alle sue azioni sui social e ai suoi gusti. Perché allora non sfruttare questo spazio per farsi conoscere ai più lanciando la propria impresa, anche la più piccola, al mondo che c’è lì fuori?

Donna Moderna sostiene la nuova campagna di Meta

Le idee migliori meritano di essere scoperte, questa la versione italiana della nuova campagna di Meta – società a cui fanno capo, tra gli altri, Facebook e Instagram – che vuole supportare e valorizzare le piccole e medie imprese.

Meta vuole essere di supporto a queste realtà, che riconosce come cuore pulsante dell'economia italiana e proprio per questo ha deciso di lanciare una campagna ad hoc per loro, per la aumentare la loro visibilità online e per aiutarle dopo un così difficile periodo.

Oggi infatti sono proprio le attività locali, a gestione familiare o quelle che hanno da poco intrapreso questo percorso a soffrire maggiormente a causa della pandemia di Covid che ha colpito tutto il mondo. Ma la possibilità di investire, studiare e conoscere il marketing digitale può essere la vera svolta: i dati infatti hanno dimostrato che in 17 paesi, i due terzi degli small business che hanno usato gli strumenti di comunicazione e marketing digitale hanno confermato una ripresa delle vendite e degli affari.

1 di 7 - 515Grammi - Esther Burton, durante il lockdown, ha unito le sue competenze da designer di interni e l'amore per i conigli. Tutto ciò ha dato vita a un brand che di prodotti di design innovativi, personalizzati e sostenibili per la cura dei conigli. 2 di 7 - The Golden Pot Pub - Il luogo perfetto per gli amanti della birra artigianale: dalle birre chiare e leggere alle scure con più malto. 3 di 7 - Tonki - Cornici fai da te in cartone riciclato nati dall'idea di Ruggero e Alessandra, appassionati di stampa, fotografia e design. 4 di 7 - Barra e Barra - un’azienda di bioedilizia specializzati nella progettazione e realizzazione di case ecologiche e "green". 5 di 7 - Scamarcia Design - Per chi ama le soluzioni d'arredo di qualità, personalizzabili e fatte a mano. 6 di 7 - Mukako - il design pensato per i più piccoli e interamente Made in Italy. Elementi personalizzabili che seguono la crescita dei bambini. 7 di 7 - Babaco Market - uno small business dedicato al food delivery antispreco. Tutti i prodotti che rischiano di essere sprecati a causa del loro aspetto imperfetto, vengono consegnati a casa degli abbonati in una box.

Una serie di tool e strumenti sempre più facili da utilizzare e sempre più alla portata di chi vuole portare l’attenzione sulla propria realtà, come ad esempio per i ristoranti che potranno beneficiare di pagine ad hoc dedicate ai menù o poter segnalare con maggiore facilità il tipo di esperienza culinaria che viene proposta.

Ma non è solo questo. Oggi Meta ti aiuterà a metterti in contatto con i tuoi potenziali e futuri clienti grazie a una live chat direttamente sul sito internet del tuo small business. Ma anche vendere direttamente da una foto del feed postata su Instagram: merito della funzione shop che con un paio di click porterà le persone direttamente al check-out sul tuo shop.

Potrai poi individuare e farti conoscere dalle persone perfette per il tuo shop grazie alle ads basate sul loro gusto, le loro scelte e, soprattutto, intercettare le persone più vicine a te. Non dimenticare, poi, che il modo migliore per rappresentare il tuo small business e la sua storia sei proprio tu e, per questo, Facebook e Instagram ti permetteranno di creare un vero e proprio storytelling basate anche sullo scambio e sulla costruzione con i tuoi follower che, a breve, diventeranno clienti affezionati.

E per spronare e spingere le piccole e medie imprese ad avventurarsi in questo mondo digitale, Donna Moderna insieme a Meta, hanno deciso di coinvolgere 5 content creator che, attraverso i loro canali social e l'hashtag #DeserveToBeFound, metteranno in luce i loro small business del cuore che li hanno conquistati sia per i prodotti sia per la comunicazione e il marketing digitale che hanno adottato. Il momento perfetto per cambiare rotta e investire finalmente sul digital per rilanciare la propria PMI o, finalmente, voltare pagina e lanciare una nuova attività. Meta ti sta aspettando.