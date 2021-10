M aschere mostruose, kit per intagliare la zucca e caramelle colorate per l’immancabile “Dolcetto o Scherzetto?”: su Amazon arriva la vetrina dedicata alla festa più divertente e spaventosa dell’anno. Ecco 10 idee da cui lasciarsi tentare





Halloween 2021: cosa comprare

Ha origini antichissime e in parte ancora incerte, ma Halloween, ormai lo sappiamo, è diventata una ricorrenza amatissima da grandi e piccini anche nel nostro Paese.

E visto che manca ormai pochissimo al 31 ottobre 2021, è ora di cominciare a preparare tutto l’occorrente per festeggiare in famiglia e con gli amici, scegliendo costumi e maschere spaventose, caramelle per divertirsi con l’immancabile “Dolcetto o Scherzetto?” e naturalmente la tradizionale zucca di Halloween da intagliare ad arte insieme ai bambini.

Proprio per facilitare i preparativi, Amazon ha lanciato uno speciale store a tema, online fino al 31 ottobre, dove trovare tutto, ma proprio tutto, per festeggiare Halloween 2021.

Le proposte, anche in offerta, tra cui sbirciare sono tantissime: tra costumi spaventosi, film da guardare in famiglia e persino misteriosi ricettari... non c’è che l’imbarazzo della scelta.

A caccia di idee? Abbiamo selezionato le 10 proposte più divertenti da acquistare subito sullo store Amazon dedicato ad Halloween 2021.

Eccole!

Il costume spaventoso

Il costume più spaventoso? Sicuramente quello ispirato al film horror Scream. Il travestimento per bambini è composto da una tunica lunga nera, con maniche da cui pendono sinistri lembi di stoffa, e dalla famosa maschera bianca e nera che rappresenta un fantasma che urla.

La mascherina per bambini

Per i più piccoli, invece, c'è la mascherina fatta a simpatica ed enorme bocca di mostro. Realizzata in tessuto di cotone morbido, può essere facilmente regolata e offre un'ottima vestibilità.

Le caramelle a tema

Ad Halloween, si sa, non possono mancare i dolcetti. Perfette allora le caramelle gommose di Haribo, da scegliere nella special edition a tema. Tanti piccoli pipistrelli di frutta e liquirizia che faranno la gioia anche delle streghette e dei fantasmini più esigenti.

Le borse per "Dolcetto o scherzetto?"

Per bussare di porta in porta per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto?" serve una borsina adatta. Quelle in feltro, a forma di strega e zucca, sono super divertenti ma anche molto capienti... perfette per fare incetta di dolci e caramelle!

La statuina... spaventosa

Per decorare la cameretta dei bambini nel periodo di Halloween, un'idea divertente è quella di puntare su statuine come quella di Funko, dedicata a The Nightmare Before Christmas. Alta 25 cm, fa parte di una collezione tutta da scoprire... per la gioia dei più piccoli e degli appassionati di ogni età.

Il Ricettario di Harry Potter

Il menu più adatto alla notte di Halloween 2021? Sicuramente quello proposto dal divertente ricettario di Harry Potter. All'interno, tante ricette di piatti gustosi e dall'aspetto magico, con un design ispirato a Hogwarts.

Gli stampini per biscotti

Ad Halloween un'attività divertente da condividere in famiglia può essere quella di preparare insieme dei simpatici biscotti a tema. Perfetti allora gli stampini in plastica di Silikomart: dotati di pratica impugnatura, permettono di creare biscotti a forma di zucca, fantasma, cappello da strega e casetta.

Il kit per intagliare la zucca

Per cimentarsi nell'intaglio della tradizionale zucca di Halloween, ci vogliono gli strumenti giusti. Nel kit proposto da Owude, trovi tutto quello che ti serve per vivere la magia di Jack-o'-lantern.

La pellicola cult...

Cosa c'è di meglio che trascorrere la notte di Halloween guardando un film horror? Tra le pellicole da non perdere La notte delle streghe, il capolavoro di John Carpenter che torna a 40 anni dall’uscita al cinema in Italia ed entra a far parte della collana Midnight Classics in un'edizione a 2 DVD.

... e quella da guardare in famiglia

Se invece l'idea è di guardare un film adatto a tutta la famiglia, tra i cult da non perdere c'è Casper, la storia dello spiritello buono, in cerca di amici. Disponibile su Prime Video.

