5 hobby d’altri tempi che si sono trasformati in passioni super chic

L’uncinetto, la maglia, il burraco: sono solo alcuni degli hobby d’altri tempi che sono tornati di moda e oggi sono considerati trendy e chic

Probabilmente quando eri una ragazzina guardavi con un’aria di superiorità e quasi di disgusto la tua nonna o magari la tua bisnonna alle prese con ago e filo, l’uncinetto o il mattarello. Ma ora le cose sono decisamente cambiate. Moltissime donne farebbero carte false per tornare indietro nel tempo e apprendere certi passatempi direttamente da chi vi si dedicava con tanto amore e tanta cura. Diversi hobby d’altri tempi, infatti, ora si sono trasformati in passioni super chic, che conquistano un numero crescente di proseliti. Ecco cinque esempi perfetti.

Il giardinaggio

Si narra che la famosa scrittrice Emily Dickinson avesse un’insana passione per le piante (e che adorasse il giardino d’inverno del padre) e che la regina Maria Antonietta amasse prendersi del tempo per coltivare le rose del suo meraviglioso giardino. Il giardinaggio è sicuramente uno degli hobby d’altri tempi più conosciuti e probabilmente uno dei più amati. In questi ultimi anni, è tornato decisamente alla ribalta.

Che abbia ormai tutti i requisiti per essere considerato una passione chic lo dimostra il nutrito pubblico di fan vip che oggi può vantare. Julia Roberts, Oprah Winfrey, gli Obama, la regina Elisabetta, Nicole Kidman, Sienna Miller sono solo alcuni dei personaggi famosi che amano dilettarsi coltivando fiori e piante di ogni tipo.

Provaci anche tu. Non è solo un passamento trendy, ma è anche stimolante. Senza dimenticare che ha un effetto rasserenante: investi con la certezza di ottenere qualcosa, comunque vada. Anche la gestualità è d’aiuto: i gesti richiesti, a lungo andare, diventano una sorta di rituale rilassante. Inoltre, fare l’orto o curare il giardino ti aiuta a recuperare i ritmi antichi, lenti, decisamente opposti a quelli quotidiani, stressanti e pressanti.

Il lavoro all’uncinetto

Hai presente i centrini che quando eri piccola andavano tanto di moda ed erano il pezzo forte di ogni bomboniera? Ecco, dopo un periodo di totale decadenza, ora sono tornati in auge. Non sono osannati solamente dagli amanti del vintage, ma per esempio anche dai seguaci dello stile granny chic. Prova a dar loro una chance.

Scoprirai così che lavorare all’uncinetto non è solo piacevole, ma fa anche bene. È rilassante, ti aiuta ad allentare lo stress, mantiene regolare il respiro, ti distrae e aumenta autostima e soddisfazione: riuscire a creare dal nulla un manufatto tutta da sola ti donerà un’iniezione incredibile di fiducia e sicurezza nelle tua capacità.

Anche il ricamo a mano, il punto croce, i ferri hanno gli stessi effetti. Non hai che l’imbarazzo della scelta. Fra l’altro, questi hobby d’altri tempi sono pure poco costosi. E ti permetteranno di fare regali originali e pensati alle persone più care, mettendoti sotto una buonissima luce, oltre che di crearti accessori e abiti originali e “su misura” per te.

La cucina “povera”

No, non stiamo parlando semplicemente di mettere insieme qualcosa alla rinfusa per la cena. Stiamo parlando della cucina con la C maiuscola, quella delle massaie e delle nonne, che sapevano preparare un pranzo degno di nota anche con il frigorifero vuoto.

Fra i passatempi d’altri tempi questo è sicuramente uno dei più preziosi da recuperare. Stupire gli ospiti seguendo alla lettera le ricette degli chef più esperti è qualcosa alla portata di molti, inventarsi un menu guardando che cosa c’è in dispensa è una vera e propria arte.

Oggi questa capacità è chic e trendy anche perché è ecofriendly. Usare gli ingredienti che si hanno a disposizione, infatti, significa evitare sprechi, in tutti i sensi. Non disperare: con un po’ di allenamento, tanta pazienza e una bella dose di buona volontà puoi farcela anche tu. Ricorda: volere è potere. Anche con il mattarello e con le pentole in mano.

Il galateo

Le dame e le nobildonne di un tempo erano maestre nell’arte del galateo. Ti stai chiedendo perché dovresti imparare da loro e conoscere tutti i segreti di una tavola perfetta o sapere le buone maniere da osservare a teatro? Sappi che prima o poi certi dettagli ti torneranno molto utili.

Quando ti ritroverai a una cena di gala per il lancio del nuovo prodotto della tua azienda, dovrai tenere un importante discorso in pubblico o non saprai come barcamenarti fra vicini un po’ scomodi, ringrazierai di esserti dedicata a certe letture.

Il galateo era sì un passatempo d’altri tempi, ma oggi conoscere certe chicche ti aiuterà a essere elegante e di classe in ogni occasione.

I giochi di carte

Nei film e nei libri ambientati nell’800 e nei primi anni del ‘900 quella del gruppetto di persone che gioca a bridge è un’immagine ricorrente. Del resto, in passato i vari giochi di carte erano un passatempo molto diffuso. E oggi se ne sta riscoprendo il gusto.

I tornei di burraco, poker, canasta, tresette e così via non sono più solo per vecchietti e nerd, ma anche per uomini in carriera e donne raffinate e chic.

Non tentennare. Giocare a carte è divertente e mantiene in allenamento il cervello. Vedrai, poi, che memoria, lucidità e prontezza riuscirai a “sfoggiare”. È un ottimo modo anche per fare nuove amicizie.