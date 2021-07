H onda e è l'auto elettrica per il lifestyle dei tuoi sogni: sostenibile e all'avanguardia, per rendere la tua vita più bella nel rispetto dell'ambiente

Seguire le ultime tendenze non significa “essere alla moda” ma cercare costantemente la bellezza, l’equilibrio e uno stile di vita consapevole e sostenibile per stare meglio con sé, con gli altri e con l’ambiente e per realizzare le proprie aspirazioni.

La Honda e rispecchia in pieno questi concetti essendo “trendy” nel senso più completo del termine: la piccola elettrica giapponese (la prima auto a emissioni zero della Casa giapponese commercializzata in Italia) è infatti la risposta a una domanda di mobilità più pulita in un mondo in cui i temi ambientali – in primis quello del cambiamento climatico – stanno diventando sempre più rilevanti. Il tutto senza trascurare lo stile e la tecnologia.

“e” come elettrica

La Honda e è una citycar sportiva 100% elettrica perfetta per la città: la batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh garantisce un’autonomia fino a 222 km e si ricarica in modo facile (merito della presa al centro del cofano che consente un accesso semplice da entrambi i lati) e veloce (bastano 31 minuti – corrente continua da 100 kW – per portare gli accumulatori all’80%).

Ecologica e divertente

Chi pensa che le auto elettriche siano noiose probabilmente non le ha mai guidate. La Honda e, ad esempio, è una delle vetture a emissioni zero più coinvolgenti in commercio: merito della trazione posteriore, del comportamento stradale agile, del baricentro ribassato e di un motore scattante disponibile in due varianti di potenza (136 o 154 CV). Esiste inoltre una modalità sportiva Sport che aumenta la risposta dell’acceleratore.

Nell’uso normale in città è invece impossibile non apprezzare il sistema di parcheggio automatico Honda Parking Pilot con 4 telecamere e 12 sensori sonar che misura gli spazi di manovra e indica sui display centrali la posizione corretta per iniziare il posteggio assistito, il pacchetto di sicurezza Honda Sensing in grado di offrire la più completa dotazione di sistemi attivi di assistenza alla guida e il sistema di controllo a pedale unico che consente di rallentare o frenare la vettura rilasciando semplicemente l’acceleratore.

Design rétro, tecnologia modernissima

Lo stile della Honda e – semplice, essenziale, sbarazzino e sexy – presenta diversi tocchi retrò come ad esempio i fari tondi davanti e dietro e le linee che riprendono in chiave moderna le forme delle compatte anni ‘70.

Non mancano, però, soluzioni moderne. Qualche esempio? Le telecamere ad alta definizione che rimpiazzano i tradizionali specchietti retrovisori offrendo una migliore visibilità e le maniglie nascoste, con quelle anteriori che si rendono visibili e si illuminano solo quando ci si avvicina all’auto.

Connettività avanzata

La plancia ipertecnologica della Honda e è monopolizzata da cinque display: due touchscreen centrali da 12,3”, un cruscotto digitale da 8,8” e due schermi laterali da 6” che mostrano le immagini provenienti dalle telecamere montate al posto degli specchietti retrovisori. Ultimo, ma non meno importante, il retrovisore centrale a doppia funzione che può essere usato sia come specchio normale che come display per riprodurre quello che viene inquadrato dalla retrocamera.

Tecnologia amica e connettività: la app My Honda + consente di pianificare i tempi di ricarica, di chiudere i finestrini o di preriscaldare l’abitacolo e prevede inoltre la possibilità di usare lo smartphone per chiudere, aprire e avviare l’auto. Ma non è tutto: c’è anche l’assistente personale Honda a comando vocale che permette – tra le altre cose – di controllare il meteo, di trovare il punto di ricarica più vicino o di scegliere un ristorante.