10 idee elegantissime se stai organizzando un matrimonio in autunno

C olori caldi, bacche e fiori secchi, romanticismo nel bosco come una fiaba: ecco gli essenziali per il matrimonio d'autunno

Temperature più miti e giornate di sole accolgono l'autunno. Il matrimonio è fiabesco, i colori caldi e la natura che, da protagonista, facilità l'organizzazione degli allestimenti. Dagli accessori dell’outfit alla location da sogno, dalle tendenze retrò e contemporanee alla bomboniera green, ecco come organizzare un matrimonio in autunno.

Colori di tendenza

Un tappeto di foglie dai colori del sole, archi e rami che si intrecciano sulle teste di sposi e invitati. I colori predominanti della stagione autunnale saranno protagonisti di allestimenti e location. Arancio e il rosso tipico delle foglie secche, richiamano molti elementi naturali. Il borgogna e il malva si rifanno alle tinte delle vigne, il marrone del legno completa in maniera raffinata la palette di colori del matrimonio in autunno.

Location country chic

Dove organizzare il ricevimento perfetto di un matrimonio in autnno? Confidando nella clemenza del meteo, e avendo sempre un piano alternativo al riparto da eventuali piogge, saranno ideali boschi in cui ricreare sognanti navate naturali, giardini e parchi di ville principesche, o perché no, in riva al lago. Puntare sugli elementi naturali, le luci calde, limonaie, orangerie profumate.

Il tema della Natura

L’elemento cardine dell’autunno è sicuramente la natura, il mutare dei colori della terra e dei suo frutti. Una delle tendenze per il matrimonio in autunno è proprio quello di ispirarsi alla natura: bacche, fiori secchi, spighe, corteccia, foglie secche, rami e pigne. Saranno ideali per comporre il bouquet della sposa, i centrotavola, i tableau de mariage, abbellire la navata e i tavoli del buffet. Un'idea eco-sostenibile che verrà particolarmente aprezzata.

Tabelau de mariage con foglie e legna

Le decorazioni per un matrimonio in autunno hanno colori caldi come il giallo, l’arancione, il rosso o il color marsala. Si possono utilizzare tronchi, sughero, pigne, mele e zucche, foglie. Le più romantiche potrebbero optare per piccole chiavi in ferro battuto tutte diverse, oppure per mini alberi della vita carichi di significato, o ancora fotografie in bianco e nero che ricordano scene di film o momenti condivisi con gli invitati stessi.



Il bouquet d'autunno

Tra gli elementi sui quali puntare i riflettori, c'è senza dubbio lui, il bouquet della sposa. Per un matrimonio in autunno osserviamo come sempre l'andamento delle stagioni. Con quali fiori comporlo? Quelli tipici del periodo, dei mesi di ottobre e novembre. Via libera all' orchidea cymbidium, gelsomino, calle bianche o bordeaux, sterlizia, tuberosa, celosia, crocus sativus, bouvadia, garofani.

Allestimento con bacche e ghirlande

Per un matrimonio in autunno, a seconda dello stile preferito e filo conduttore di tutto il wedding day, madre natura non è solo un contorno Per gli allestimenti, infatti, floral designer e wedding planner sapranno sfruttare al meglio le meraviglie che la stagione regala, tra i fiori, zucche, ghiande, erbe aromatiche, bacche, ribes, fragoline di bosco, peperoncini, spighe, cortecce e stecche di cannella. Tutto sarà all'insegna del romanticismo bucolico.

Stili: dal boho-chic al retrò

Le atmosfere autunnali sono magiche. Colori e stili che si declinano a seconda dei gusti e si adattano ai diversi mood. Chi ama le nozze country, ad esempio, preferirà le nouances della terra, dal senape all'arancio, nastri in juta grezza, tovaglie di lino, composizioni con spighe di grano e fiori secchi. Per un matrimonio in autunno dal gusto retrò, invece, si punterà tutto sull'abito da sposa vintage, con velo e pizzo, e i colori vireranno sul vinaccia, il borgogna e il malva.

Nozze boho-chic per chi desidera un ambiente bohemienne e ricercato allo stesso tempo. I colori sono il verde bosco, il pesca, il rosa cipria e il marrone. Si usano piccoli fiori, corone a rendere romantica l'acconciatura della sposa (capelli sciolti e onde naturali, ovviamente!). Chi punta all'estrema eleganza, invece, dirà yes to the dress ad un abito dalle linee ampie ma pulite in mikado di seta o raso, senza orpelli e pizzi (tranne che per le maniche!), oppure liscio a sottoveste. Il bouquet è con un unico tipo di fiori lunghi: orchidee e calle saranno perfette. Nozze informali e divertenti, invece richiamano le tonalità del viola, porpora, verde oliva. Gli allestimenti vedono protagoniste le erbe aromatiche, aghi di pino, ricci di castagne e succulente.

Winery mood

Autunno fa rima con vendemmia. Perché, quindi, non pensare di organizzare un matrimonio a tema? Magari in un wine resort, dove sfruttare i colori delle viti e gli allestimenti con botti e pergolati, oppure direttamente in vigna. Profumi e tinte calde saranno perfetti.

L'abito più glam è a maniche lunghe

La tendenza per gli abiti da sposa autunnali 2021, di grande stile, è: manica lunga. Non è solo una scelta legata alle temperature che si abbassano o a qualche difettuccio (alzi la mano chi non ha pensato almeno una volta al potere miracoloso dei manubri?). Una questione glamour: si coprono le braccia, ma si leva stoffa da altre parti come ad esempio sul decolletè o, ancor più stiloso, sulla schiena.

Bomboniere a chilometro zero

Dimenticatevi di soprammobili inutili o di oggetti senza alcuna finalità se non quella di acchiappare polvere. La bomboniera è tutt'altro che secondaria. Un ricordo, anche nei sapori. Dipende dal budget a disposizione, certo, ma perché non regalare vasettini di conserve per formaggi, miele biologico o bottiglie di olio o vino (anche champagne, chiaramente, volendo)? Un'idea green e senza spreco.