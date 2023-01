Inverno alla moda: i look da montagna delle star

È tempo di settimana bianca per le star, che anche in montagna non rinunciano a stile ed eleganza

Oggi come ieri: anche sulla neve i vip non rinunciano al gusto più chic. Le star sfoggiano look da montagna sorprendenti, originali e raffinati. C'è chi al gusto preferisce la comodità, chi ama la tradizione e chi adora osare. Ci sono celebrities che non perdono classe ed eleganza neppure in alta quota e quelle che amano sperimentare (anche a 3000 metri). Un tempo c'era Lady Diana sugli sci, c'erano Marilyn Monroe - bellissima anche in montagna - e Gina Lollobrigida. Oggi c'è Chiara Ferragni, in vacanza sulla neve con la famiglia. C'è anche Michelle Hunziker, sempre legatissima alla montagna. E poi Cecilia Rodriguez, che per amore ha fatto del Trentino la sua seconda casa. Ecco i look dei vip in alta quota.

Le dive senza tempo in vacanza sulla neve

Dagli anni Cinquanta, le vacanze sulla neve sono diventate un momento imprescindibile per le dive di un tempo. Per la loro settimana bianca sceglievano location da sogno, per godere di suggestivi panorami innevati. Ma non solo: i loro outfit da grande freddo sono diventati iconici e intramontabili. Con il loro stile sportivo ed elegante al contempo, hanno dettato mode e scritto tendenze.

È il caso di Marilyn Monroe, che in montagna nel 1945 sfoggiava dolcevita, pantalone tecnico aderente e scarponcini. Per le sue vacanze sulla neve, Gina Lollobrigida sceglieva una capigliatura raccolta, dal gusto tipicamente anni Cinquanta, abbinata a un outfit sobrio ed elegante, ravvivato dalla cintura a pois. Indimenticabile anche Grace Kelly, amante dei pull e delle muffole. A Cortina d'Ampezzo, negli anni Sessanta, Claudia Cardinale sfoggiava il suo fascino eterno. Incantevole anche Sophia Loren con il suo copricapo a rete. Brigitte Bardot, con i pantaloni di velluto e i doposci in peluche, ha fatto la moda dei look da montagna anni Ottanta.

Poi ha preso il sopravvento il gusto pop e coloratissimo, da indossare con disinvoltura anche in alta quota. E come dimenticare le bellezze di corte? Non solo la principessa Anna: Lady Diana era un'amante degli sci.

Famose le sue tute imbottite dai colori sgargianti, che Lady D abbinava a occhiali oversize e capi semplici come t-shirt o dolcevita bianchi. Infine, grandi orecchini a cerchio ne impreziosivano il volto.

Il look da montagna di Chiara Ferragni

Anche in montagna non bisogna perdere lo stile: piccoli accorgimenti possono davvero fare la differenza. Lo sa bene Chiara Ferragni, abituata a look eccentrici e provocanti, ma anche lussureggianti e raffinatissimi. Per le feste si è concessa giorni in famiglia sulla neve e quale migliore occasione per dare libero sfogo al proprio stile? Così ecco che la celebre imprenditrice digitale ha sfoggiato outfit diversissimi e mozzafiato. Prima ha optato per un look più casual e sportivo, con jeans e piumino, poi ha scelto capi di alta classe.

Per la sua prima notte in montagna, a pochi giorni dal Natale, ha sfoggiato un gioco di vedo e non vedo con un completo rosa abbinato a scarpe con il tacco, luminose e completamente aperte.

Per gli scatti romantici (e divertentissimi) in compagnia del marito, Chiara Ferragni si è mostrata con la tradizionale tuta da sci, abbinata a un berretto griffato (firmato Chanel) e un piumino nero.

Ha indossato una tuta rosa (acceso) di Prada e il classico pullover da montagna, ma per le occasioni più importanti ha scelto ben altro... Per la notte della Vigilia, infatti, Chiara Ferragni si è lasciata immortalare elegantissima con il suo abito cosparso di strass.

Anche lei si è lasciata trasportare dalla magia del periodo e non ha rinunciato ai tradizionali maglioni natalizi.

Ha indossato anche leggins in pelle, abbinati in maniera sempre diversa e sorprendente.

Per l'ultimo giorno dell'anno, trascorso sulla neve, ha indossato un elegantissimo abito blu elettrico, con piume vivaci e un maxi spacco davvero sensuale.

E come dimenticare i suoi scatti in costume? Non solo: Chiara Ferragni ha posato sulla neve in topless.

Michelle Hunziker e l'amore per la neve

Non potevano mancare le vacanze sulla neve per Michelle Hunziker, che si è lasciata immortalare immersa nei suoi pensieri con un candido pull color cipria.

Ma a Michelle in montagna piace andare in compagnia. E così ecco che i paparazzi l'hanno prima immortalata con Ilary Blasi, poi con Serena Autieri. Con l'ex letterina si è concessa scatti esilaranti, subito condivisi sui social... Per l'occasione, la celebre showgirl svizzera ha sfoggiato un dolcevita bianco, abbinato al cappotto e alla papacha con paraorecchie (in perfetta sintonia con la Blasi)

Con la famosa attrice, invece, ha condiviso momenti dolci e divertentissimi, mostrando il profondo legame che le unisce. Si è lasciata immortalare in accappatoio e moon boot, ma non solo...

Con una tuta da sci a stampe colorate, Michelle Hunziker ha inaugurato il nuovo anno al fianco della Autieri, che per l'occasione preferisce un outfit più sobrio (con piumino bianco).

Dopo essersi concessa una giornata alla spa in alta quota, con tanto di bikini rosso, Michelle è tornata a sfoggiare il suo fisico mozzafiato, anche in mezzo alle montagne.

Per l'occasione, ha indossato un costume bianco, in tinta con la neve che la circonda.

Vacanze romantiche per Ilary Blasi

Per Ilary Blasi è tempo di rinascita. Dopo il divorzio dall'amore di una vita, Francesco Totti, la conduttrice ha riaperto il suo cuore. Con Bastian, il nuovo fidanzato, la love story sembra procedere a gonfie vele. E proprio con lui ha trascorso meravigliose vacanze sulla neve. Per l'occasione, hanno scelto le piste di St. Moritz e, con la tuta total black, Ilary si è fatta vedere con gli sci ai piedi.

In montagna con gli alpaca

Per amore di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez - l'ormai celebre sorella minore di Belen - ha fatto del Trentino la sua seconda casa. Proprio a Trento ha festeggiato il Natale, condividendo con i follower alcuni momenti trascorsi in famiglia. Non solo dolci, panettone e abete: l'amore con il celebre figlio d'arte è protagonista dei suoi romanticissimi scatti. La giovane di casa Rodriguez, per la Vigilia, ha scelto un outfit semplice, casual e assolutamente natalizio, ma non per questo meno elegante. Per l'occasione, ha indossato Ugg semiaperte, comode calze bianche e rosse (con tanto di pelo) e un maglione dalla stessa fantasia, il tutto abbinato a un disinvolto (e raffinato) pantalone a palazzo.

Poco prima di Natale, i due hanno trascorso alcuni giorni di relax in mezzo alla natura. Hanno scelto un lussuoso chalet in alta quota e si sono concessi gite con alpaca e cavalli. Il giovane Moser ha scelto stivali Mou e parka verde, abbinati a un outfit tutto nero. Cecilia, invece, ha sfoggiato un look da montagna che è di classe e comodo al contempo. Agli stivali abbina pantaloni in pelle e un piumino oversize beige, che richiama il colore del suo maglione e l'ocra dei guanti.

Per la passeggiata con gli alpaca, ha preferito l'intramontabile moon boot nero, abbinato a pantaloni bianchi e a una pelliccia in similpelle arancione, perfetta per dare un tocco di colore in mezzo alla neve.

Look da montagna griffato per Melissa Satta

Neppure Melissa Satta rinuncia alla settimana bianca. I suoi look da montagna sono davvero incredibili. Prima si è lasciata immortalare in tenuta sportiva total black, poi...

Ha iniziato l'anno con un outfit cool e griffato, optando per la tuta da ginnastica candida, gli scarponcini bordeuax e un piumino imbottito di Louis Vuitton.