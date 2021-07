Jolt: una donna e il suo segreto per un’action comedy da vedere su Amazon Prime

S u Amazon Prime arriva la travagliata storia di Lindy: è Jolt l'action comedy da vedere se sei un'appassionata del genere revenge thriller

Amazon Prive Video propone il film Jolt, l'action comedy da vedere se sei un'appassionata del genere revenge thriller. La storia raccontata è quella di Lindy, una donna bellissima che nasconde un doloroso segreto legato ad un disturbo neurologico che non può risolvere.

Jolt è una storia di vendetta e racconta la determinazione e la forza costante della protagonista alla ricerca di vendetta in seguito all'omicidio dell'uomo che amava.

Un film di genere revenge thriller, che terrà tutti col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La vicenda di una donna forte e risoluta che non ha timore di dimostrare la sua innocenza.

La trama

Lindy è la protagonista di Jolt, una donna bellissima, che cela un doloroso segreto. Il dolore derivante dai suoi misteri non le nega la possibilità di piena di vitalità ma, sfortunatamente, ciò che l'affligge non le lascia tregua ed impatta in continuazione sulla sua vita quotidiana, fino a privarla dell'unico amore della sua vita.

Il segreto che Lindy custodisce riguarda un raro disturbo neurologico del quale soffre fin da quando era piccola e con il quale ha dovuto imparare a fare i conti. Deve conviverci, anche se questo significa essere colta da impulsi irrefrenabili, impulsi omicidi rabbiosi.

Lindy in realtà ha un modo per controllarli: deve darsi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi.

Non è tutto. Nella vita della protagonista è sempre mancato un tassello fondamentale: l'amore. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che il mondo esterno teme la sua sofferenza e non le ha mai dato grandi possibilità di innamorarsi, fino all'ingresso nella sua vita di un uomo importante che ha frequentato a lungo.

Lindy è seriamente innamorata e pensa di aver finalmente trovato un uomo di cui potersi fidare, un compagno di vita. Il giorno successivo, però, lo trova morto, assassinato. Chiaramente è lei la principale indiziata per la polizia e mentre le autorità sono sulle sue tracce, decide di farsi giustizia da sola.

Intraprende, così, un percorso di vendetta che deriva dalla rabbia di aver visto morire il suo unico amore, in un mondo troppo crudele con lei.

Quando e dove vedere Jolt

Jolt è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 23 luglio 2021, visibile ai soli abbonati ad Amazon Prime. Amazon Prime include nel piano l'accesso ad un portale attraverso il quale è possibile vedere centinaia di film e serie TV di tutti i generi, tra i quali Jolt.

Diretto da Tanya Wexler e scritto da Scott Wascha, Jolt è un film action comedy. Ha una durata di 90 minuti, un'ora e mezza, ed è adatto per una serata in compagnia. Ti suggeriamo, inoltre, 10 film da vedere in estate su Amazon Prime Video in estate.

Il cast

L'attrice britannica Kate Beckinsale è la protagonista del film Jolt. Al suo fianco una serie di personaggi interpretano i detective che indagano sul suo conto in merito all'omicidio del suo uomo. Questi i personaggi principali:

Kate Beckinsale è Lindy

Bobby Cannavale è Detective Vicars

Jai Courtney è Justin

Laverne Cox è Detective Nevin

David Bradley è Gareth Fizel

Ori Pfeffer è Delacroix

Susan Sarandon è la donna senza nome

Stanley Tucci è Dr. Munchin

Kate Beckinsale, la protagonista

Kate Beckinsale è la protagonista di Jolt. A lei l'arduo compito, perfettamente riuscito, di vestire i panni della protagonista forte e determinata.

Classe 1973, è figlia d'arte. I suoi genitori sono Judy Loe e Richard Beckinsale, attori inglesi legati al mondo televisivo.

All'anagrafe Kathrin Romary "Kate" Beckinsale, è nota al pubblico per aver recitato in alcuni film molto apprezzati che hanno raggiunto il grande successo anche in Italia. Tra questi Pearl Harbor nel 2001 e Serendipity - Quando L'Amore è Magia. La ricordiamo poi in importanti film come The Aviator per la regia di Martin Scorsese (2004), il cui protagonista era Leonardo DiCaprio e Kate Beckinsale interpretava il ruolo di Ava Gardner.

Ha esordito come attrice nel 1993 nel film Molto Rumore Per Nulla (Much Ado About Nothing), per la regia di Kenneth Branagh. L'anno seguente ha recitato in Prince of Jutland, per la regia di Gabriel Axel.

Nel suo curriculum decine di film per il cinema e per la televisione. Da attrice ha anche preso parte a videoclip musicali, tra i quali Waltz Away Dreaming di George Michael nel 1997. Nel suo percorso anche esperienze come doppiatrice e come modella.

L'episodio doloroso nella vita di Kate Beckinsale

Kate Beckinsale condivide con Lindy, il suo personaggio in Jolt, un dolore incessante con il quale è chiamata a fare i conti tutti i giorni. Se infatti Lindy soffre a causa del suo disturbo neurologico, che non le lascia tregua, Kate Beckinsale si è trovata a fare i conti con la perdita di una persona cara: suo padre.

Nella vita reale, Kate Beckinsale ha perso il papà improvvisamente, scomparso a soli 31 anni nel sonno. Non fu lei a trovarlo privo di vita, fortunatamente, ma la morte prematura di una persona amata, rinvenuta priva di vita improvvisamente, è un altro degli aspetti che la rende vicina alla protagonista del film Jolt.