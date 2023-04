Labbra e occhi, quale trucco abbinare all’abito rosso?

A mi il rosso e vorresti sfoggiarlo su ogni tuo outfit? Per essere davvero impeccabile e seducente, attenzione al make up. Eyeliner, rossetto e ombretto: alcuni dettagli possono fare la differenza

È passionale, sensuale, raffinato, glamour e chic al contempo: ammettilo, anche nel tuo guardaroba un abito rosso non manca mai. Sai però come abbinarlo? Non prestare attenzione solo ad outfit e accessori: se è vero che una scarpa può fare la differenza, è anche vero che il trucco giusto potrà valorizzare il tuo abito rosso e farti essere veramente impeccabile. Se con ombretti, rossetti ed eyeliner hai poca manualità, segui alcuni consigli per lasciare un segno (senza fatica).

Come abbinare il trucco al tuo abito rosso

Scelto l'abito (spesso con non poche titubanze) arriva il momento di pensare agli abbinamenti. Quindi ecco che rispolveri dalla scarpiera il tuo tacco preferito o quello stivale che non indossavi da anni. Per non parlare dei gioielli: ti basta dare un'occhiata nei cassetti per riscoprire preziosi che neppure ti ricordavi di avere. E poi, per le donne che non vogliono passare inosservate, c'è un altro punto forte: la borsa. Un accessorio mai banale, da scegliere con cura affinché nulla sia lasciato al caso e tutto appaia perfettamente in pendant. Per una serata speciale non può mancare neppure una coccola dal parrucchiere per sfoggiare un'acconciatura meravigliosa. E ovviamente non è mai casuale neanche il colore del tuo smalto. Al trucco, invece, ci pensi mai? A seconda dell'outfit e dell'occasione, è importante avere un occhio di riguardo anche verso il make up: è la ciliegina sulla torta per essere veramente impeccabile. Puoi osare e dare risalto al tuo look oppure puoi optare per un effetto nude, più tenue, per uno stile più classico e raffinato. Quindi, con l'abito rosso qual è il trucco perfetto?

Inutile negarlo: non tutti i colori stanno bene indistintamente su tutte le donne. Ma l'eccezione non poteva mancare: il rosso, infatti, dona proprio a chiunque e per esaltare il tuo look non puoi tralasciare il trucco. A seconda dei tuoi gusti, opta per soluzioni di make up differenti. Scegli quelle più adatte a te e in linea con il tuo stile. E se non sai da dove cominciare, ecco alcuni consigli. Il marrone, nelle sue diverse gradazioni, è perfetto per le donne che amano vestirsi di rosso. Quindi, prova ombretti color caffè, cioccolato o nocciola.

Il matchy matchy con le labbra

E chi dice che abito rosso e rossetto dello stesso colore sia un abbinamento troppo scontato e ridondante? Se così ti hanno suggerito, sappi che non è affatto vero. Ebbene sì, perché il miglior alleato del tuo abito rosso preferito è proprio il rossetto rosso. Se vuoi essere una "femme fatale", il matchy matchy è la soluzione giusta. Rihanna ne è la prova...

Non solo: in occasione del Met Gala 2022 anche Gigi Hadid ha optato per un rossetto audace e in perfetta sintonia con il colore dei suoi abiti.

Uno stile più soft per abbinare il trucco al tuo abito rosso

Per uno stile più semplice ma non per questo meno elegante, puoi limitarti al bronzer, usare ombretti dai toni naturali e scegliere una tonalità rosata per le tue labbra. Michelle Williams agli Oscar 2012 è l'esempio perfetto.

Ma non è la sola: a dare consigli in fatto di make up e di moda è ancora Gigi Hadid, che anche per i Met Gala del 2015 ha sfoggiato un sinuoso abito rosso abbinato a un trucco semplice. Per l'occasione, solo il classico eyeliner nero e un finish luminoso sulle labbra.

Sono proprio le celebrities a offrire aiuti importanti quando si parla di trucco e di abiti rossi, optando per un look passionale persino nelle occasioni più prestigiose. A confermarlo, tra le altre, è Jennifer Lopez. Sarà il rosso uno dei suoi colori preferiti? In ogni caso, la star americana preferisce puntare su un make up fine e leggero, con il blush che le illumina il viso, il mascara che le valorizza lo sguardo, l'ombretto marrone e un finish lucente sulla bocca.

E poi c'è lo sguardo dolce ma intenso che Taylor Swift ha esibito ai Billboard Awards 2012. Il merito? L'ombretto rosa contornato dall'intramontabile eyeliner nero e abbinato al rosa tenue e luminoso scelto per le labbra.

Abito rosso e cat eye

Se alla sensualità del tuo abito rosso vuoi unire uno sguardo ammaliante, l'effetto "cat eye" è quello che ti ci vuole. Per un look estremo, sexy e assolutamente incantevole, Bella Hadid può essere un'ispirazione. Sul red carpet, a Cannes 2017, ha sfoggiato il design di Dior abbinato a un make up felino mozzafiato e a un rossetto dello stesso colore dell'abito. Se il vestito è difficile da replicare, sappi che lo sguardo felino è facile da realizzare e perfetto per la serata speciale di cui sei in trepidante attesa. Unire abito rosso e cat eye potrà rivelarsi una soluzione vincente.

Vestirsi di rosso è eleganza, passionalità e raffinatezza

È il cavallo di battaglia della maison Valentino, ma il rosso - così vitale e sensuale - piace proprio a tutte. Il rosso è viscerale, potente e allegro. È sentimentale e passionale. Sa essere chic ed elegante e ti bastano piccoli dettagli rouge per lasciare un segno. Ti basta sfoggiarlo per richiamare l'attenzione su di te, ma ricordati di indossarlo con disinvoltura e dinamicità.

E se è vero, come diceva Audrey Hepburn, che “esiste una sfumatura di rosso per ogni donna”, allora presta massima attenzione agli abbinamenti e al contesto in cui ti trovi. Per le occasioni lavorative o per gli eventi più formali, meglio optare per una gradazione più tenue o opaca.