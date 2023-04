Le unghie effetto cromato sono la tendenza della primavera

S ai realizzare le chrome nails? Sono la tendenza del momento: se ami sfoggiare unghie alla moda, devi assolutamente provare l'effetto cromato

Se ami la moda anche quando si parla di unghie, devi assolutamente conoscere la tendenza del momento: hai mai provato le chrome nails? Per la primavera 2023 presta attenzione non solo ai colori: tra i trend ci sono versioni originali, fresche e giovanili che devi assolutamente sfoggiare. L'effetto cromato sulle tue unghie è perfetto per una serata che sia davvero indimenticabile. Ecco cos'è e come realizzarlo.

Unghie effetto cromato, scopri lo stile perfetto per la primavera

La sfoggiano con successo sulle passerelle di tutto il mondo, ma non è necessario essere una top model per provare l'effetto cromato sulle tue unghie. A metà tra l'intramontabile effetto metallico e quello specchiato, le chrome nails sono la moda del momento. Puoi andare sul classico e scegliere i colori più tenui oppure, se ti piace osare, le opzioni a cui attingere sono innumerevoli. L'effetto cromato detta legge e offre un ampio ventaglio di sfumature.

La texture lucida e lo stile luminoso rendono la tua manicure trendy e giovanile, perfetta per qualsiasi occasione. Si abbina sia ai tuoi anelli sia ai bracciali di cui non riesci a fare a meno, ma puoi sfoggiarla anche da sola, meglio su unghie medie o lunghe, dalla forma squadrata o allungata. Non è di certo uno stile basic, poco si addice a chi fa della semplicità il proprio cavallo di battaglia, ma se vuoi essere cool non puoi rinunciarci. Al tuo party preferito vuoi brillare e lasciare un segno? Prova l'argento o il nude extra lucido. In alternativa, perché non optare per i colori più scuri?

Puoi unire il blu e il verde, passando per rosa, lilla, azzurro o corallo, che sono perfetti per la stagione primaverile. E se hai nostalgia dell'autunno, dai un tocco di marrone alle tue unghie. Se non vuoi esagerare, limitati alla french effetto cromato. D'altronde si sa che quando si parla di unghie le french sono una tendenza intramontabile. Se preferisci le sfumature più leggere, il color perla fa al caso tuo.

Che l'effetto cromato sia la tendenza del momento lo confermano anche i numerosi post che inondano i nostri social. Persino le influencer non possono farne a meno. È il caso di Hailey Bieber, che è diventata protagonista di un nuovo trend già virale su TikTok. Dopo aver svelato i suoi segreti per realizzare l'effetto cromato sulle unghie, con #Haileybibernails si registrano ben 311.9K di visualizzazioni e un aumento del 203% di clic per gli smalti cromati.

Come realizzarle

Realizzare unghie effetto cromato richiede pochi passaggi, ma è un'operazione da eseguire con estrema minuzia: qualsiasi sbavatura rischia di saltare subito all'occhio. Insomma, gli errori non sono ammessi. Comincia con la realizzazione del semipermanente o con l'applicazione dello smalto gel, poi immergi un pennello per ombretti in un pigmento color oro o argento. Dopodiché strofinalo su tutta l'unghia con movimenti veloci e circolari. Lascia passare qualche minuto e l'effetto mirror è garantito. Per mantenere il colore, non dimenticarti di concludere l'operazione con uno strato di smalto fissante.

Non è tutto: puoi provare sulle tue unghie prodotti che permettono di regalare l'effetto chrome a un semplice smalto oppure puoi realizzarlo applicando prodotti appositamente pensati per avere questo effetto. In aggiunta, puoi applicare degli adesivi per creare un effetto riflettente o usare le polveri pigmentate. In tal caso, dopo aver realizzato la base di smalto gel, usa l'applicatore e strofina sull’unghia la polvere: non c'è niente di meglio per sfoggiare una nuance incredibile.