Lizzo lancia “Your Skin”: pronta la linea gender-neutral

D isponibile a fine estate, la nuova linea shapewear rappresenta un ulteriore passo verso l'inclusione: "Dedicata a tutte le identità di genere"

A un anno di distanza dal lancio di Yitty, marchio di lingerie modellante adatto a qualsiasi taglia e fisicità, Lizzo raddoppia. La popstar 34enne, fresca vincitrice del quarto Grammy con "About Damn Time", è pronta a partire con la sua nuova linea shapewear gender-neutral "Your Skin"

Un passo verso l'inclusione

Your Skin di Lizzo rappresenta di un ulteriore step verso l'inclusione, una linea dedicata alle persone di "tutte le identità di genere" e un primo passo significativo nel mondo dell'intimo di chi si identifica come non-binary, trans e gender-fluid.

La linea Your Skin di Lizzo presentata su Instagram

Il nuovo progetto, lanciato con lo slogan "Meriti di essere felice nella tua pelle", è stato presentato su Instagram dalla popstar: "Quando diciamo che supportiamo tutti, lo intendiamo sul serio. Crediamo nell'amor proprio radicale per le persone di tutte le identità di genere, comprese le comunità trans, non binarie, gender-fluid che sono state cronicamente sottoservite. Abbiamo quindi deciso di metterci tutta la nostra esperienza e creare stili che servano quelle comunità".

"Ho visto innumerevoli video di persone che realizzano da soli i propri capi - aggiunge Lizzo - così da poter essere davvero a proprio agio con il loro corpo. Ho parlato con molte persone che mi hanno fatto capire di voler essere libere di mostrare i loro corpi a seconda del loro umore o stile di abbigliamento. E li volevo aiutare".

Disponibile a fine estate 2023

La nuova collezione ha richiesto due anni di lavoro e sarà disponibile a fine estate sul sito del brand. Tra i pezzi forti della linea, non ancora del tutto svelata, ci saranno Binder Top e Tucking Thong (top e perizoma fascianti). Due capi appositamente progettati per ottenere un effetto visibilmente piatto delle aree del torace e del cavallo.

La testimonianza della modella non binaria

"Posso solo parlare delle mie esperienze, ma spesso mi sento persa nel mio corpo", ha scritto su Instagram la modella non binaria Shaheem Anderson, testimonial nella campagna "Your Skin". "Ho sempre guardato all'abbigliamento per esprimere chi sono interiormente… ma ci sono ancora sfide da superare per specifiche silhouette. Che bello che poter contare finalmente su un marchio mainstream come Yitty che metterà in commercio Binders e Tucking Bottoms!!"

Un anno fa il lancio di Yitty

Dopo aver parlato della sua dolorosa esperienza nell'indossare indumenti modellanti scomodi, Lizzo ha lanciato il suo marchio Yitty nell'aprile 2022 in collaborazione con Fabletics. La cantante, diventata imprenditrice nel mondo della moda, si è impegnata a offrire il suo shapewear inclusivo in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla 6X.