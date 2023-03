O ccasioni Speciali: sono quelle che vivremo, e a cui il marchio francese KIABI dedica una collezione pensata per tutta la famiglia. Abiti e tailleur per lei, completi per lui e proposte kids: oltre a essere a prova di tendenze moda primavera 2023, è anche democratica, inclusiva e perfetta per interpretare ogni emozione

Bentornata primavera, stagione di rinascita e spensieratezza. Quale stagione migliore per celebrare le “occasioni speciali”? Che si tratti di un evento di famiglia o della condivisione di un momento importante dei nostri cari, le tendenze moda primavera 2023 non dovranno trovarci impreparate. Dal look della festeggiata a quello dell’invitata (passando anche per un look da sposa versatile e contemporaneo!), ci siamo lasciate guidare da Elenoire Casalegno alla scoperta di Occasioni Speciali, la nuova collezione KIABI pensata per ogni donna e la sua famiglia, e che sarà disponibile nei negozi e in e-commerce dal 24 marzo al 6 aprile.

Occasioni Speciali: a chi si rivolge la nuova collezione KIABI

Sinonimo di moda democratica sin dal 1978, anno in cui il marchio è stato fondato a Lille nel nord della Francia, KIABI ha chiamato a raccolta i suoi cinquantasei stilisti per realizzare una collezione in grado di vestire ogni donna, di ogni fisicità e in ogni occasione. Il tutto avendo cura di rispettarne il budget: perché la moda non sia solo un immaginario inarrivabile. Declinando così i suoi capi dalla XS alla 4XL, Occasioni Speciali si rivolge a chi è attualmente alla ricerca di un look da cerimonia impeccabile. Dai battesimi alle comunioni, passando per feste e compleanni: eventi gioiosi non possono che essere celebrati anche e soprattutto attraverso lo stile.

Elenoire Casalegno: un look per ogni emozione

A portarci alla scoperta della collezione Occasioni Speciali in tutta la sua bellezza è Elenoire Casalegno: la conduttrice TV, attrice e modella italiana è stata scelta da KIABI come testimonial grazie alla sua personalità unica e affascinante. Donna e madre, Elenoire ha uno stile self-confident in cui si manifesta la sua personalità determinata e a tratti rock: concepisce la moda come un gioco, ecco perché in KIABI è stato facile trovare dei look da cerimonia che possano esprimere non solo la sua identità ma anche il suo stato d’animo che, come in noi tutte, può cambiare di giorno in giorno. Missione finale? Trovare un look per ogni emozione: dal tailleur bianco pensato e nato per la sposa contemporanea, fino ai completi blazer – sciancrati o oversize – da abbinare a pantaloni sartoriali di ogni colore.

COURTESY KIABI PRESS OFFICE. Elenoire Casalegno per Kiabi.

I look da cerimonia in stile KIABI

KIABI ha pensato a tutto. La palette cromatica è contraddistinta sia da delicate nuances pastello sia da colori vitaminici ed energici, perfetti per interpretare al meglio le tendenze moda primavera 2023. Per i look da cerimonia, troverai anche l’abito blazer (da indossare con i sandali con il tacco per un risultato très chic), abiti, corpetti trasparenti, gonne midi e bluse effetto satinato. Una cosa è certa: democratico è il prezzo, ma anche l’offerta delle silhouette disponibili. La collezione Occasioni Speciali nasce infatti con lo scopo di vestire ogni fisicità, perché ogni donna possa sentirsi a proprio agio nella propria pelle (in primis) e nei propri abiti.

COURTESY KIABI PRESS OFFICE. Il blazer perfetto secondo Elenoire Casalegno.

Il must-have KIABI preferito di Elenoire Casalegno qual è? La domanda trova risposta in due blazer dai colori decisi, da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Fondamentale infine per KIABI è anche il concetto di acquisto consapevole: ogni pezzo della collezione è concepito per essere indossato ancora e ancora, come un abito bianco (da sposa) che può acquisire fascino rock con una classica biker jacket in ecopelle nera. E per la famiglia? Largo allo stile kids: abitini romantici e tutine in maglia per le bimbe, pantaloni con bretelle e camicette in cotone per i bimbi. Infine, il look per lui: completi classici e spezzati per condividere le emozioni più belle e indimenticabili delle prossime “occasioni speciali”.

Scoprite la collezione in negozio e su KIABI.IT