Instagram può essere un'ottima fonte di ispirazione per le nostre prossime mete. E anche quando non possiamo farlo materialmente, scorrere le foto scattate dagli utenti ci consente di viaggiare con la mente, scoprendo luoghi magici e unici.

Hashtag alla mano, ecco quali città hanno il maggior appeal sui social, i luoghi più instagrammabili del mondo che dovremmo visitare almeno una volta nella vita. E - perché no - con i quali sbizzarrirci per sentirci un po' travel influencer!

Tokyo

Antichi santuari, mostre d'arte contemporanea, vivaci cartelloni pubblicitari illuminati al neon sono solo alcune delle cose che rendono Tokyo uno dei luoghi più instagrammabili del mondo.

Una delle capitali più affascinanti che ci siano, fiore all'occhiello di quel Giappone che rappresenta alla perfezione tra passato, presente e futuro. A Tokyo possiamo trovare di tutto e forse non basta una vita intera per catturarne ogni scorcio!

Filippine

Sebbene siano state a lungo una meta non proprio gettonata, negli ultimi tempi moltissimi turisti hanno riscoperto l'incredibile fascino delle Filippine.

Un luogo che accoglie al suo interno incredibili meraviglie naturali e allo stesso tempo le testimonianze di una cultura millenaria davvero impareggiabile. Dalla coloratissima (e affollatissima) capitale Manila fino alle spiagge di Boracay, le Filippine sono un'inesauribile fonte di spunti e idee per Instagram (e non solo).

Parigi

Parigi, la capitale dell'amore. Già soltanto sentendone il nome respiriamo un'aria di romanticismo senza pari e sì, anche questa incredibile città è uno dei luoghi più instagrammabili del mondo.

Tutti la conosciamo per la Tour Eiffel, ma c'è tanto altro da scoprire: affascinanti bistrot e brasserie, artisti di strada, luci scintillanti e quartieri dedicati all'arte. Stile, storia e sentimento sono gli ingredienti che la rendono una città davvero unica e speciale.

New York

La Grande Mela, New York è una leggenda anche per chi non l'ha mai visitata personalmente. Il simbolo di un'America che non si ferma mai, con lo sguardo rivolto al futuro e a mille possibilità.

Programmare un viaggio a New York è d'obbligo per chi vuole vivere un'esperienza particolare, immergendosi in luoghi talmente forti e attrattivi da essere diventati iconici: Central Park, il ponte di Brooklyn, l'Empire State Building...e l'elenco potrebbe continuare per chilometri!

Istanbul

Gli Instagram-addicted sanno bene che se c'è un luogo super instagrammabile è Istanbul, cuore della Turchia un tempo conosciuta come Costantinopoli.

Crocevia di popoli e culture, un perfetto mix di oriente e occidente che ben si presta a mille scatti che - fidatevi - non hanno bisogno di filtri. I minareti color pastello di Santa Sophia, il Grand Bazaar strapieno di chincaglierie, spezie e preziosi tessuti. E per chi ama i gatti, c'è anche la Moschea Blu in cui vive una delle colonie più grandi del mondo!

Dubai

In un elenco dei luoghi più instagrammabili del mondo non può mancare Dubai, una città che sembra creata apposta per i social e per chi ama condividere mille scatti.

Volare negli Emirati Arabi e atterrare a Dubai ci mette di fronte a un'esperienza unica, in una città ultra-moderna e super lussuosa, ricca di glamour e stile. Tra i posti da non perdere il Burj al Arab, uno degli hotel più lussuosi del mondo, Palm Jumeira, l'isola artificiale a forma di palma, e il Dubai Miracle Garden, uno dei giardini più belli del mondo.

L'Avana

Tra passato e presente si staglia L'Avana, la splendida capitale di Cuba nonché uno dei luoghi più fotogenici e instagrammabili che esistano sulla faccia della Terra.

A L'Avana c'è proprio tutto, dagli edifici coloniali fatiscenti alle auto classiche dai colori sgargianti, perfetti per chi ama i luoghi dal sapore vintage, fino ai vicoli pieni di murales, coloratissimi e allegri. I vostri follower schizzeranno alle stelle!

Sydney

Su qualunque rivista di viaggi o sito specializzato e nel profilo di qualunque travel blogger troverete almeno una foto che ritragga le bellezze di Sydney. L'Australia è lontana (almeno per noi), ma sappiate che vale proprio la pena farci un pensierino: natura incontaminata e architetture ricche e affascinanti la rendono sicuramente uno dei luoghi più instagrammabili del mondo.

Londra

A Londra è praticamente impossibile non scattare belle foto e no, non vogliamo esagerare. Ovunque si posino gli occhi c'è qualcosa di meraviglioso da scoprire, architetture bellissime, quartieri iconici (come dimenticare Notting Hill) e vedute sul Tamigi che regalano emozioni indescrivibili. E non dimentichiamo, poi, una delle cose più importanti: pub a ogni angolo e la "casa" della Regina Elisabetta!

Chicago

I motivi per visitare Chicago, nell'Illinois, sono tanti e il fatto che sia una delle città più instagrammabili del mondo è soltanto uno di questi. Un luogo ricco di cultura, teatri e cuore pulsante della musica blues, soul, jazz e gospel. E se il Millenium Park e il Chicago Theatre non vi bastano, sappiate che anche i ristoranti sono talmente belli e particolari da essere ottimi soggetti per il vostro feed di Instagram!