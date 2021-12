O ceani rossi e onde di rocce, buchi nel mare, rocce a strapiombo sulle case e la più piccola nazione al mondo: i luoghi più strani da visitare da mettere nella lista dei desideri di viaggio

Tutte hanno un posto, all'apparenza irraggiungibile, da visitare prima o poi. Luoghi strani che sembrano usciti da un film, ma che invece esistono davvero sulla Terra. Ecco una lista con i cinque luoghi più strani da visitare al mondo, che meritano di essere scoperti per quanto la natura abbia architettato (a volte anche con la complicità dell'uomo!).

Caratteristiche particolari che ai normali turisti possono sembrare davvero strane, da non credere, che rendono unici questi posti, da distese di onde rocciose alla nazione più piccola del mondo, grande soltanto 1300 metri quadrati. Iniziate a segnare questi luoghi per i prossimi mirabolanti viaggi.

The Wave e Thor's Well negli States

Negli Stati Uniti esistono luoghi incredibili, che mai avremmo immaginato potessero esistere. Parchi naturali, conformazioni fantascientifiche che eppure si palesano in tutto il loro spettacolo davanti agli occhi. Tra i luoghi più strani da visitare al mondo ci sono senza dubbio il Thor's Well -letteralmente "pozzo di Thor" - che già dal nome, probabilmente suggerisce qualcosa. Si trova in Oregon, e consiste una incredibile depressione naturale nella riserva forestale Siuslaw National Forest. Potrebbero sembrare dei gyser, ma in realtà si tratta di un dedalo di caverne sotterranee tra oceano e terra ferma, dove di possono ammirare getti d'acqua alti sino a cinque metri.

Un altro luogo da visitare assolutamente, sempre negli States, questa volta in Arizona, è The Wave: dune di roccia solida (prima erano di sabbia, poi per via dell'erosione durante le ere geologiche hanno subito la trasformazione), che creano una sorta di oceano rosso e arancione, di onde sinuose impressionanti. Questo luogo è tra i più amati per i fotografi, che lo utilizzano come set per scatti mozzafiato.

La Collina delle Croci, Lituania

Un luogo che non ha eguali nel mondo, e che lascia un segno indelebile nel visitatore che verrà coinvolto emotivamente dalla sola visione di questa collina. Siamo in Lituania, a pochi chilometri dalla città di Šiauliai, dove si trova questo luogo di pellegrinaggio, tra i più visitati del Paese. Si tratta di una piccola collina su cui si ergono più di 4.000 croci in ferro: un numero da non credere.

Setenil de las bodegas, Andalucia

Tra i luoghi più strani da visitare al mondo c'è sicuramente Stenil de las bodegas, in Andalusia. Un paese semplicemente unico e spettacolare, popolato da circa 3.000 abitanti, inserito nell'itinerario turistico dei paesi bianchi (“pueblos blancos” in spagnolo) della provincia di Cadice. Cosa rende così particolare questo villaggio? Tutte le abitazioni del centro storico, ma anche bar, negozi, ristoranti e le botteghe artigiane sono letteralmente incastonate in enormi rocce. Si tratta di un paese edificato nella gola scavata dal fiume Trejo, infatti le vie seguono il corso del fiume che ha creato questa magia della natura.

Questo è il paradiso per fotografi e videomaker, un set perfetto: le facciate delle case, tutte bianco latte, spuntano da imponenti pareti rocciose a strapiombo sulle case. Ogni angolo è un punto da immortalare per quanto è incredibile.

Tra i luoghi più fotografati a Setenil de las Bodegas c'è una via dove si trova la “cueva de la sombra” (in italiano grotta dell’ombra), dove non arrivano mai i raggi del sole perché un grande masso roccioso sembra essere piovuto dal cielo, e coprire la strada.

Blue Hole, Caraibi

Una scenario da lasciare a bocca aperta, anche se il pensiero può intimorire: un buco nell'oceano straordinario, dalla larghezza di 300 metri e la profondità di circa 123 metri. Questo "tuffo nel blu" si è formato nell’Era Glaciale, quando il livello dei mare era molto più basso. Dopo lo scioglimento dei ghiacciai, ha sommerso ciò che prima era una cavità in superficie, trasformandolo in ciò che ora si presenta agli occhi del visitatore come un vero e proprio buco nel mare dei Caraibi.

Questo luogo meraviglioso è l'habitat ideale degli squali. Qui, infatti, si trovano diverse specie: squali tigre, martello e toro. Ma come arrivarci? La soluzione più semplice è ovviamente quella di vederlo dall'alto per coglierne la magnificenza. Dall'eliporto di Lighthouse Reef partono le escursioni in elicottero che porta i turisti proprio sopra il Blue Hole.

Sealand, in Inghilterra

Tra i luoghi più strani da visitare al mondo c'è Sealand, in Inghilterra. Qui le prodezze della natura non c'entrano. Si tratta di una struttura artificiale realizzata durante la Seconda guerra mondiale. In sostanza si tratta della più piccola nazione al Mondo - poco più di 1300 metri quadrati- costruita, nel senso stretto del termine, su una chiatta della Royal Navy che venne rimorchiata sopra la secca di Rough Sands 10 miglia a nord della costa di Suffolk, in Inghilterra nel Mare del Nord e allagata intenzionalmente.

La marina britannica alla fine della guerra abbandonò questo luogo, e la piattaforma fu occupata da un gruppo di “Pirati Radio” nel 1967, ma nessuno ne rivendica l'appartenenza. Come collocazione geografica si trova in Inghilterra, ma non appartiene al Paese. E ‘abitata da solo cinque persone, la famiglia di Paddy Roy Bates, che l'ha "conquistata".