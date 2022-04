I l progetto perfetto per dire addio alle macchie scure sul viso è Test&Share NIVEA Luminous630®: la nuova iniziativa di Donna Moderna e NIVEA che ti dà la possibilità di provare un siero anti-macchie appositamente studiato, e regalandoti l’opportunità di raccontare la tua esperienza in tv.

Le macchie scure sulla pelle, in particolare sul viso ma non solo, sono un inestetismo comune e diffuso. Tra le principali cause, un’eccessiva esposizione ai raggi solari, fattori ormonali come gravidanza e menopausa e l’invecchiamento cutaneo.

A renderle evidenti è una produzione squilibrata di melanina, un pigmento cutaneo che determina appunto il colore della pelle.

Il desiderio di trovare una soluzione per attenuare il problema e restituire uniformità all'incarnato riguarda persone di tutte le età.

NIVEA, da sempre in prima linea con i suoi prodotti, ci prova con lo speciale siero Anti-Macchie Luminous630®.

Un prodotto che – come dimostrato da uno studio scientifico – in otto settimane è in grado di ridurre sensibilmente l’intensità delle macchie fino al 50%*, svolgendo al contempo un’efficace azione preventiva.

La presenza di acido ialuronico e vitamina E nella formula, inoltre, dona luminosità e rimpolpa la pelle, idratandola a fondo.

Candidati, prova e racconta la tua esperienza a NIVEA

E se ti dicessimo che hai la possibilità di provare gratuitamente l'efficace siero anti-macchie numero uno in Europa**, diventandone anche ambassador?

Il progetto si chiama Test&Share NIVEA Luminous630® e aspetta anche te!

Partecipare è semplicissimo. Per candidarsi alla prova basta accedere al sito donnamoderna.com/nivealuminous, compilare il form inserendo pochi dati personali e rispondere alle domande proposte entro l'8 maggio 2022.

Tra tutte le iscritte saranno selezionate 100 utenti che riceveranno il Siero NIVEA Luminous630® direttamente a casa.

Dopo la prova le 100 selezionate saranno contattate via mail per raccontare l'esperienza tramite un breve questionario online.

Diventa ambassador NIVEA, ecco come

Da tester ad ambassador il passo è breve: tra tutte le aspiranti ambassador che oltre alla loro candidatura invieranno anche una loro breve video presentazione, saranno individuate tre candidate che daranno “volto” in tv ai risultati della prova.

In qualità di ambassador racconteranno la loro esperienza in tv, in compagnia della conduttrice Federica Panicucci.

Non perdere l’occasione di diventare tester o ambassador NIVEA e di ottenere un beneficio reale per la tua pelle oltre che divertirti, vestendo i panni di protagonista!

* Studio di 12 settimane con il Siero Trattamento Avanzato

**Dati Nielsen 2021, totale mercato al dettaglio europeo nella categoria Sieri Viso Anti-macchie (definita da NIVEA) per un periodo di 9 mesi terminante a Giugno 2021(Copy ©2021, Nielsen)