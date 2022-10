C omfort e natura. Questi gli ideali a cui ci siamo ispirati nel dar vita a questi outfit che ti faranno venir voglia di tuffarti subito nella stagione autunnale

C’è un’idea di fashion che va d’accordo con la semplicità. È quella che celebra la bellezza dei ritmi lenti, del silenzio, della natura. Gli outfit intonati? Eccoli: maglioni, cardigan e dolcevita in lana, cotone e fibre naturali.

Marco Rufini 1 di 8 - Maglione tricot a collo alto (Jijil, 259 euro). Culotte di lana Antik Batik. Calze e doposcì Dsquared2. Coppola Borsalino. Gioielli leBebè. Bracciali Hermès.

Marco Rufini 2 di 8 - Gilet di cotone (Fila, 55 euro). Tutina di lycra (Pompea, 34,99 euro). Collana Boccadamo. Calzettoni Pierre Mantoux. Marco Rufini 3 di 8 - Cardigan di lana a coste (Piombo in OVS, 34,96 euro). Culotte a vita alta (OVS, 9,95 euro). Occhiali Moscot. Collane Rue des Mille. Marco Rufini 4 di 8 - Dolcevita Krizia. Shorts rossi (Givova, 17,90 euro). Ciclisti nude (Cotonella, 12,99 euro). Maxi plaid e ciabatte Hermès. Calzettoni Dsquared2. Occhiali Burberry. Gioielli Amen. Marco Rufini 5 di 8 Marco Rufini 6 di 8 - Cardigan di cashmere a coste (Malo, 1.759 euro). Reggiseno (Jadea, 10,90 euro). Boxer (Chitè, 39 euro). Calzettoni Dsquared2. Ciabatte Crocs. Gioielli Mabina Gioielli. Marco Rufini 7 di 8 - Sotto al cardigan cosa indossare?

Body di cotone (Yamamay, 25,95 euro). Tuta tecnica e doposcì, tutto Moncler Collection. Occhiali Moncler+ Gentle Monster. Choker Hermès. Orologio Festina. Bracciali Morellato. Calze Piombo. Marco Rufini 8 di 8 - E sopra al cardigan?

Montone di ecopelliccia (Seafarer, 1.950 euro). Bralette (Cotonella, 8,90 euro). Leggings logati Dsquared2. Occhiali Diesel. Gioielli Morellato.

Servizio di Ginevra de Dominicis - Foto di Marco Rufini.

Make up & hairstyle Judy Bedetti using Mac Cosmetics and Previa Haircare.