Make up grunge, cos’è e come replicare la tendenza anni Novanta

N on è sinonimo di dark, ma è uno stile deciso e grintoso: modernizzare il make up effetto grunge non è mai stato così semplice

Come rinunciare al fascino degli anni Novanta? Se quelle mode restano nel tuo cuore e non vuoi proprio farne a meno, nessun problema: riscopri il make up grunge e sfoggialo con disinvoltura per modernizzare un trend dal fascino senza tempo. Per l'inverno 2023 non ne puoi fare a meno: ecco cos'è e come realizzarlo.

Make up grunge, cos'è?

Nato su ispirazione del rock tenebroso di Seattle, capitanato dai Nirvana di Kurt Cobain, il trucco effetto grunge punta su colori freddi e cupi, preferibilmente spenti e desaturati, poco in linea con la bella stagione ma perfetti per le giornate grigie, uggiose o temporalesche. Sulle labbra prediligi quindi i toni neutri, puntando su un effetto opaco o satinato. Se hai qualche dubbio, una giovane Kate Moss può esserti d'esempio. Il look grunge degli anni Novanta era un mix dei goth tipicamente anni Settanta con quel tocco dark diffuso nel decennio successivo, semplificandone la portabilità e mantenendo lo stile decadente. E allora perché non riproporlo anche nel 2023? Via libera alla creatività, donando a una moda passata qualcosa di attuale e assolutamente moderno.

Il trucco grunge è tornato alla ribalta grazie a TikTok, dove in molti sembrano preferire toni nude e colori cupi, in controtendenza rispetto ad anni all'insegna del colore e della vivacità. Non solo: la generazione Z incarna un forte gusto vintage e desidera riportare in voga epoche passate. E non bisogna dimenticare le tendenze più gettonate in questo nuovo anno: se vuoi essere alla moda nel 2023, fai dell'atmosfera oscura il tuo mood preferito e non tralasciare la voglia di revival. Lo stile grunge torna di moda, ma le possibilità di personalizzazione sono pressoché infinte. Rispetto a trent'anni fa, infatti, il ventaglio di colori è molto più variegato, possiamo scegliere tra prodotti diversi e sperimentare con innumerevoli sfumature. Tutto pur di ottenere un look che sia assolutamente originale e solo tuo.

Come modernizzare il trucco grunge

Dimentica basi terree o quei rossetti che ti incupiscono eccessivamente. Lascia nel cassetto le ciprie troppo chiare e non in linea con il tuo incarnato. Per replicare un make up grunge oggi hai molte più opzioni. E allora perché non sbizzarrirsi? Se non sai come fare, ecco alcuni semplici consigli. Per attualizzare una tendenza beauty all'apparenza un po' datata, ti basta seguire alcuni suggerimenti utili a ringiovanire e modernizzare il trend del momento. E il tuo make up ti ringrazierà.

Prova il soft contouring per scaldare lievemente il tuo viso. È la soluzione giusta anche per nascondere le imperfezioni. E chi lo dice che "grunge" sia sinonimo di dark? Per irradiare il tuo volto, scegli l'effetto glow. Poi, per bilanciare e non eccedere con la luminosità, l'obiettivo è realizzare look opachi ma freschi. In che modo? Opta per polveri traslucide.

Per labbra e occhi prova a unire colori diversi. Ecco quindi che toni come il grigio o il beige d'un tratto prendono vita. Lo stesso succede con i rossetti marroni, il segreto per labbra eleganti e sensuali (da abbinare a una matita per il contorno labbra più scura). Insieme a grigi e neri, i marroncini sono perfetti anche sulle palpebre, ma è sempre meglio servirsi di ombretti shimmer dalla pigmentazione e luminosità intensa. Ammessi i colori prugna, viola e borgogna. Puoi sbizzarrirti anche con lo smokey eyes, preferibilmente con texture cremose molto sfumabili. E per un pizzico di brillantezza in più, prova un tocco di gloss sulle palpebre.

Nell'emulare lo spirito grunge anni Novanta c'è però qualcosa da non fare. Quindi, se oggigiorno non vuoi apparire fuori luogo, non toccarti le sopracciglia. Evita di sfoltirle: se volessi riproporre le forme sottilissime di un tempo, togliti dalle mani la pinzetta e limitati a usare il correttore. È l'ideale per coprire e ridisegnare le sopracciglia.