Make up per l’estate, scopri il trucco giusto per la spiaggia

L abbra, sguardo e guance: quando ti prepari per una giornata in spiaggia, bastano pochi passaggi per sfoggiare un trucco semplice ma impeccabile (perfetto anche per l'aperitivo)

La bella stagione si avvicina e vuoi essere impeccabile anche al mare? Un po’ di make up non guasta mai: scopri il trucco giusto per la spiaggia.

Trucco per la spiaggia, ecco come essere irresistibile

L'abbronzatura resta il migliore make up naturale, ma dopo mesi chiusa in casa il tuo colorito appare alquanto pallido. In spiaggia come non sfigurare? Nella borsa mare non serve una lista infinita di prodotti. Ti basteranno gloss, mascara e fondotinta solare. E così dopo una giornata in spiaggia, tra bagni in mare e relax al sole, puoi essere impeccabile anche per l’aperitivo in compagnia. Dedicarti al make up prima di andare in spiaggia non fa per te? Oppure, al contrario, anche al mare non puoi dire di no alla tua beauty routine? Opta per una via di mezzo. Sono sufficienti piccoli accorgimenti per armonizzare il tuo viso, sfoggiando un look discreto, fine e informale al contempo, perfetto per il contesto. Esibire un colore radioso, una bellezza luminosa e ben protetta è possibile. In spiaggia è necessario servirsi della migliore protezione senza rinunciare allo splendore della tua pelle. Ecco allora cosa devi sapere.

Prima regola quando sei in spiaggia? Proteggersi dal sole, perché se è vero che fa bene alle ossa e migliora il tuo incarnato, è anche vero che può causare irritazione alla pelle, con eritemi o scottature, oltre a essere responsabile dell’invecchiamento cutaneo. Le donne più giovani possono servirsi di BB cream solari, importanti sia per proteggere la pelle sia per uniformare l’incarnato, ravvivandolo con riflessi dorati. Se sei un po’ più in là con l’età e non rinunci al trucco, invece, meglio non dimenticare a casa un fondotinta solare con spf, che idrata la pelle e ti protegge da macchie, discromie e altri problemi (oltre che dai raggi solari). Applicarlo è semplicissimo grazie a una texture meno corposa rispetto ai fondotinta tradizionali. Ricordati però di prestare la dovuta attenzione al colore: scegliere la nuance più adatta al tuo incarnato è fondamentale per evitare contrasti troppo marcati. Se vuoi evitare l’effetto “maschera”, parti con un tono medio. Poi, quando sarai più abbronzata, potrai usarne uno più scuro.

Aperitivo dopo la spiaggia? Niente paura

E se dopo un'intera giornata trascorsa in spiaggia, tra sudore e salsedine, hai in programma un aperitivo ma non hai il tempo di tornare a casa per una doccia, ecco cosa devi fare. Niente panico: bastano due ingredienti segreti.

Per prima cosa, vaporizza sul viso un’acqua termale (comoda da portare in spiaggia e tenere nella borsa frigo). È perfetta per idratare la pelle, lenire eventuali arrossamenti e rinfrescare il viso. Poi applica un velo di fondotinta liquido e illuminante in crema, preferibilmente di tonalità calde. Infine, se vuoi essere davvero indimenticabile, metti un po' di gloss colorato sulle labbra.

Non dimenticare la crema solare e valorizza lo sguardo

La protezione della pelle esposta al sole è di primaria importanza. Quindi è bene sapere che fondotinta solari e BB cream da soli non bastano per proteggerci da raggi UVA, UVB e IR. Ricordati di usare sempre la crema solare per preservare la tua salute e anche la tua bellezza. Inoltre, se vuoi un'abbronzatura a rischio zero, non smettere di proteggerti, anche se la melanina ha già scurito la pelle. Limitati a ridurre l'indice di protezione con il passare dei giorni ed evita di esporti al sole nelle ore più calde della giornata.

Oltre alla pelle, c'è qualcosa di te che non puoi tralasciare (neppure in spiaggia). Di cosa parliamo? Dello sguardo, naturalmente. Quindi porta sempre con te il mascara. Per la spiaggia le formule waterproof sono l'ideale: in questo modo, eviterai di rovinarti il trucco a causa della lacrimazione o della sudorazione. Nel caso di formule particolarmente resistenti, sarai impeccabile persino dopo esserti tuffata in mare. Insomma, che il mascara sia l'ingrediente giusto per uno sguardo intenso ed energico è ormai assodato. Il nero, un grande classico, non passa mai di moda ed è perfetto anche in spiaggia. Le donne più giovani però posso dare libero sfogo alla propria creatività, sfoggiando anche altri colori. Sono ammessi, per esempio, il verde bottiglia, il prugna e il blu. Degli ombretti, invece, si può fare a meno. Puoi aggiungerli quando ti prepari per l'aperitivo.