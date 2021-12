Marionnaud profumi: i profumi perfetti da mettere sotto l’albero

Natale è alle porte e il conto alla rovescia per acquistare i regali da mettere

sotto l'albero è già iniziato.

Tra gli evergreen natalizi più gettonati di sempre ci sono di sicuro i profumi, dono graditissimo da mamme, papà, amici, fidanzati e parenti in generale.

Hai in mente anche tu di optare per un profumo come regalo? Allora

Marionnaud è il nome che fa per te. La famosa catena francese con più di 800 negozio in tutta Europa ti aspetta con diversi regali per rendere il tuo Natale e quello delle persone che ami ancora più speciale. Oltre a una serie di offerte sulle fragranze più ambite e alla possibilità di acquistare nei negozi o online le proprie essenze preferite, il sito riserva diverse sorprese davvero imperdibili. Una di queste è di sicuro il codice sconto Marionnaud, per acquistare tutte le fragranze a prezzo più conveniente. Ma non finisce qui.

Se ti colleghi al sito, ad esempio, potrai scoprire in anteprima alcuni dei

cofanetti più belli che potrai prendere direttamente online oppure recandoti in uno degli store della catena. Ma dove si trovano?

Marionnaud profumerie: i punti vendita in Italia

Come abbiamo detto, Marionnaud è una storica catena francese presente da

più di 20 anni anche in Italia con circa 120 punti di vendita e quest’anno ha

anche ricevuto il riconoscimento come miglior insegna dell’anno tra le

profumerie (ricerca condotta da Largo Consumo-Ipsos).

Per trovarli non dovrai fare altro che collegarti al sito internet e, nel menu in basso alla pagina, cliccare sulla voce Profumerie, per scoprire tutti gli store.

Oppure puoi inserire direttamente il tuo CAP: in questo modo sarà la pagina a consigliarti tutti i punti vendita più vicini alla tua abitazione.

E se vuoi puoi anche prenotare subito una seduta di bellezza, in modo da

sperimentare tanti trattamenti di make-up e skincare personalizzati per la tua pelle.

Marionnaud Natale: tutti i must-have e le sorprese imperdibili

Non hai trovato nessun punto vendita nella tua zona? Non disperare: il sito

internet di Marionnaud ha tutto quel che ti serve e anche di più.

Tra le sorprese più imperdibili, ad esempio, c'è il fantasioso Calendario

dell'Avvento. Ogni giorno, collegandoti, potrai scoprire una casella del

calendario e visualizzare l'offerta imperdibile del giorno, che ti permetterà di ricevere una sorpresa aggiuntiva insieme al tuo prossimo acquisto.

E per quanto riguarda la scelta del regalo? Se non sai ancora che cosa

acquistare, potresti optare per un comodo cofanetto che contiene una

selezione dei migliori prodotti scelti direttamente tra i top brand. Oppure

optare per una e-gift card, una carta regalo in formato elettronico con la quale il destinatario potrà scegliere autonomamente tra tantissimi articoli beauty.

Per i più indecisi, poi, il sito di Marionnaud ha una sezione specifica con

tantissime idee regalo per lui e per lei, ma anche il Gift Finder, un simpatico

quiz online che ti aiuterà a trovare il regalo perfetto in modo semplice e

divertente.

