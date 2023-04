Maschera all’argilla, scopri i benefici per i tuoi capelli

N e esistono di diversi tipi e di svariati colori, fa bene alla pelle e non solo: conosci i benefici dell’argilla per i tuoi capelli?

Contiene ferro, magnesio, silicio e molte altre proprietà. È uno degli ingredienti naturali più efficaci per il nostro benessere, ma sai davvero tutto sui benefici dell’argilla? Si tratta di una terra minerale usata in ambito medico per il trattamento di infiammazioni, fastidi muscolari e problemi dermatologici. Non solo: puoi servirtene anche tu per ragioni puramente estetiche. Sai quando non puoi proprio farne a meno? Non solo per la pelle: l’argilla è la soluzione giusta per la cura dei tuoi capelli. Ecco tutto quello che devi sapere.

Usa l’argilla per curare i capelli

Noi donne, sempre ossessionate dalla cellulite, non possiamo fare a meno dell’argilla verde. È l’ideale per assorbire e rimuovere le impurità della pelle. Inoltre, restringe i pori dilatati, aiuta a eliminare le cellule morte e ad alleviare le infiammazioni causate dall’acne.

È l’ideale in particolare per le donne con pelle grassa o tendente a imperfezioni. È utile per seccare i brufoli ed è un’ottima maschera viso. Ma non solo: ai benefici per la tua pelle si aggiungono quelli per i capelli.

I tipi di argilla sono diversi, come diversi sono i suoi colori: a seconda delle caratteristiche dei tuoi capelli, opta per la soluzione più adatta a te. L’argilla verde, per esempio, vanta proprietà purificanti ed è l'ideale per le chiome particolarmente grasse. Quella bianca, invece, è consigliata soprattutto alle donne con capelli secchi e fini, tendenzialmente fragili e che necessitano un effetto volumizzante. Le opzioni però non sono ancora finite. Da non dimenticare l’argilla rosa: dalla consistenza delicata, è utile per rivitalizzare e rinforzare i capelli. Chi ha una chioma debole e rovinata deve assolutamente provarla. E quali sono, invece, i benefici dell’argilla gialla? Ha proprietà assorbenti ed esfolianti, adatta anche alle pelli più sensibili.

Scopri l’argilla gialla

Tutti i tipi di argilla sono accumunati da proprietà assorbenti e purificanti, ma a seconda della tipologia alcuni benefici sono più accentuati di altri. In particolare, quando si ha a che fare con l’argilla gialla ricorda che il suo alto contenuto di illite la rende anche un ottimo esfoliante, da usare quindi sia sulla pelle normale sia in caso di pelle sensibile. È l’ideale per un trattamento detox e rigenerante, non solo per il viso ma anche per il cuoio capelluto, eliminando il sebo in eccesso e togliendo le impurità. Ha proprietà lenitive, riduce i pori dilatati e aiuta a recuperare l’equilibrio sul derma. Per rendere il tuo incarnato più uniforme e omogeneo non puoi rinunciare all’argilla gialla, che è adatta anche al resto del corpo per un trattamento di benessere garantito.

Con l’argilla gialla, infatti, puoi creare anche una maschera per il cuoio capelluto, utile per detergere in profondità ed evitare l’effetto secco. È consigliata a tutte le donne, indipendentemente dalle caratteristiche dei tuoi capelli.

Se vuoi realizzare una maschera fai-da-te, unisci quattro o cinque cucchiai di argilla gialla con acqua calda (accertandoti che non sia bollente). Aggiungi con gradualità per ottenere un composto che non sia troppo liquido. Poi applicalo abbondantemente sulla cute e lascialo in posa per 15 minuti, dopodiché risciacqua con cura. Per rendere la tua maschera all’argilla ancora più efficace, aggiungi alcune erbe rinforzanti, dalla cassia al fieno greco.

I benefici dell'argilla verde per i capelli grassi

Se preferisci l'argilla verde, invece, ricordati che è adatta in particolare ai capelli grassi. Riequilibra il cuoio capelluto e allevia il prurito provocato dalla forfora secca, donando una sensazione di freschezza. Puoi applicarla sui capelli asciutti o bagnati: prima stendi l’impasto sul cuoio capelluto e poi procedi applicandolo su tutte le lunghezze, realizzando un leggero scrub.

Qualsiasi sia l’opzione più adatta a te, ricordati che la maschera all’argilla deve essere applicata partendo dalle radici e spingendoti fino alle punte, per un risultato davvero sensazionale.