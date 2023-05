Met Gala 2023: tutti i look delle star sul red carpet

I l Met Gala 2023 ci ha regalato un red carpet da sogno: tantissimi gli abiti Fendi e Chanel, in onore di Karl Lagerfeld che fu direttore creativo delle due maison. È a quest'ultimo infatti che è stato dedicato il tema di questa edizione: Karl Lagerfeld: A Line of Beauty è un tributo al Kaiser della moda che inizia proprio dai meravigliosi look delle star sul tappeto stellato...

Mai edizione fu più attesa di questa: il Met Gala 2023, il cui tema è dedicato alla memoria dello stilista tedesco Karl Lagerfeld (ex direttore creativo di Fendi e Chanel tristemente venuto a mancare nel febbraio 2019), è tornato regalandoci emozioni uniche. L'appuntamento più glamour di New York resta fedele alla sua data canonica, proprio come da tradizione: il primo lunedì di maggio. Chiamando a raccolta star, celebrità, top model e addetti ai lavori del fashion system, il Met Gala è l'esclusivissima serata di beneficenza che inaugura ufficialmente la mostra annuale presso il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. A fare gli onori di casa è Anna Wintour, celebre dittrice di Vogue USA e madrina della serata: suo è il merito del tema scelto quest'anno, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Ma chi sono i protagonisti di quest'anno?

Dalla top model Naomi Campbell all'attrice Penelope Cruz passando per Salma Hayek e Nicole Kidman, scoprilo in questa gallery dedicata ai look delle star sul red carpet del Met Gala 2023.

Met Gala 2023: Penélope Cruz in Chanel

Naomi Campbell in Chanel Haute Couture

Jennifer Lopez in custom Ralph Lauren

Dua Lipa in Chanel Haute Couture

Emily Ratajkowski in Tory Burch e clutch Jimmy Choo

Rita Ora in Prabal Gurung e sandali Jimmy Choo

Anne Hathaway in Atelier Versace

Jenna Ortega

Elle Fanning in custom Vivienne Westwood e gioielli Cartier

Kim Kardashian in custom Schiaparelli

Kylie Jenner in custom Jean Paul Gaultier

Gigi Hadid in custom Givenchy e gioielli Smiling Rocks

Paris Hilton in Marc Jacobs

Kerry Washington in custom Michael Kors

Kendall Jenner in custom Marc Jacobs

Carla Bruni

Billie Eilish in custom Simone Rocha

Nicola Peltz Beckham in custom Valentino

Anna Wintour in Chanel Haute Couture, accompagnata da Bill Nighy

Miranda Kerr in custom Christian Dior

Emma Chamberlain in Miu Miu e gioielli Cartier

Anna Wintour in Chanel,

Bee Shaffer

Ariana DeBose in Altuzarra

Olivia Wilde in custom Chloé

Samantha Barry

La La Anthony in Sergio Hudson

Chloe Fineman in custom Wiederhoeft, gioielli Bulgari e décolletées Roger Vivier

Gabrielle Union in Prada

Irina Shayk

Vittoria Ceretti

Nicole Kidman in Chanel

Kristen Stewart in Chanel

Marion Cotillard

Phoebe Bridgers in Tory Burch e sandali Jimmy Choo

Kelsey Asbille

Michaela Coel in custom Schiaparelli

Fabiola Beracasa

Karen Elson

Amanda Seyfried in custom Oscar de la Renta

Karlie Kloss in Loewe

Kate Moss in Fendi

Lila Moss in Fendi

Gisele Bündchen in Chanel Haute Couture

He Cong

Nichapat Suphap in Louis Vuitton

Anok Yai in Prabal Gurung e sandali Jimmy Choo

Margaret Qualley in vintage Chanel

Eileen Gu in Robert Wun Haute Couture

Sydney Sweeney in Miu Miu

Suki Waterhouse in Fendi

Gwendoline Christie in Fendi

Julia Garner

Precious Lee in Fendi

Maude Apatow in Chloé

Quinta Brunson in Prabal Gurung e gioielli De Beers

Yara Shahidi con sandali Jimmy Choo

Rachel Brosnahan

Ashley Graham in custom Harris Reed

Margaret Zhang

Angele in custom Chanel

Margot Robbie in Chanel

Daisy Edgar-Jones in Gucci

Jessica Chastain in Gucci

Doja Cat in custom Oscar de la Renta

Alexa Chung in Roisin Pierce

Emily Blunt in custom Michael Kors e décolletées Jimmy Choo

FKA Twigs in custom Maison Margiela

Salma Hayek in Gucci

Vanessa Hudgens in custom Michael Kors

Jodie Comer in custom Burberry e gioielli Fred Leighton

Lily James

Florence Pugh in Valentino

Christina Ricci

Lea Michele in custom Michael Kors

Bella Ramsey

Keke Palmer in custom Sergio Hudson e scarpe Stuart Weitzman

Stella McCartney

Viola Davis in custom Valentino

Madelyn Cline

Aubrey Plaza

Priyanka Chopra

Mary J. Blige in custom Burberry

Erykah Badu

Olivia Rodrigo in Thom Browne

Teyana Taylor

Cardi B in Chenpeng Studio

Stephanie Hsu in custom Valentino

Tems in custom Robert Wun

Alexandra Daddario in Christian Dior e gioielli Boucheron

Janelle Monáe in Thom Browne

Jeremy Pope in custom Balmain