L a stagione calda è quasi al termine, ma la voglia di viaggiare non è ancora sopita: ecco le mete incantevoli da scoprire in autunno, tra natura e città d'arte.

Le vacanze estive sono ormai un ricordo, eppure avete ancora voglia di viaggiare? L'autunno è la stagione perfetta: i turisti sono già tornati a casa e potrete passeggiare in tutta tranquillità, ammirando le bellezze che vi circondano. Inoltre le temperature sono diventate più clementi, quindi non dovrete affrontare lunghe ore di caldo torrido. E le tariffe sono quasi ovunque in drastico calo, permettendovi di risparmiare un po'. Vediamo allora quali sono le mete incantevoli da scoprire in autunno, per una gita fuori porta o per un lungo viaggio tra le meraviglie della natura e dell'uomo.

Toscana

Se avete a disposizione poco tempo per viaggiare, una breve fuga in Toscana è ciò che fa per voi. Tra le mete italiane più belle per l'autunno, non può che esserci questa magnifica regione: le sue colline rigogliose assumono mille sfumature di colore, da ammirare in lunghe passeggiate a piedi o in bici. E dopo un po' d'attività fisica, potrete assaporare le specialità locali e annaffiare il vostro pasto con un bicchiere di qualche buon vino tipico. Sarà una vacanza all'insegna del relax, quel che ci vuole per tornare al lavoro con rinnovata energia.

Lago di Thun

Circondato dalle splendide montagne, il Lago di Thun offre un panorama mozzafiato. È il posto ideale per chi vuole ritemprarsi: davanti ad una vista del genere, tutto il resto passerà in secondo piano. Lungo le sponde lacustri, romantici paesini si riflettono sulle acque turchesi. Da non perdere è una visita al borgo di Spiez, con il suo suggestivo castello che si erge imponente su un piccolo spigolo di terra prominente sul lago. Tutt'intorno, deliziosi giardini colorati fanno bella mostra di sé.

Parigi

È la capitale dell'amore, una delle città più romantiche e suggestive di tutta Europa: stiamo parlando di Parigi, ovviamente. Descriverla sarebbe inutile, perché solo ammirando di persona le sue bellezze si può capire appieno il motivo per cui deve essere la vostra tappa, almeno una volta nella vita. E, tra le mete incantevoli da scoprire in autunno, è una delle migliori: in questo periodo dell'anno ci sono meno turisti, quindi potrete godervi le sue attrazioni risparmiandovi qualche lunga coda. Non dimenticate di scattare una foto ricordo sotto la Torre Eiffel, sarà la vostra cartolina preferita.

Bruges

Se volete innamorarvi di un luogo davvero incredibile, scegliete la piccola città di Bruges per un fine settimana da sogno. Il suo centro storico sorge tra decine di canali che lo fanno somigliare ad una piccola Venezia: nelle loro placide acque si riflettono antiche casette a graticcio e splendidi edifici medievali. Ed è proprio lungo i canali che potrete navigare, ammirando le bellezze che il paese ha da offrire. Bruges si trova nel cuore delle Fiandre, una regione magica dove la natura è incontaminata.

Scozia

Voglia di tuffarvi nella natura selvaggia? La Scozia vi aspetta, con i suoi panorami tutti da scoprire: le Highland incontaminate e le bianche scogliere a picco sul mare, ma anche le verdi brughiere e i misteriosi castelli. Una delle tappe imperdibili è il Lago di Loch Ness. Chi non ne ha mai sentito parlare? Si narra che nelle sue buie profondità si celi un mostro spaventoso. Esplorate i suoi dintorni ed immergetevi nella leggenda, in un'atmosfera che vi regalerà qualche brivido.

Siviglia

La coloratissima Siviglia è tra le mete incantevoli da scoprire in autunno, soprattutto per i più freddolosi. Qui le temperature sono gradevoli fino a stagione inoltrata, quindi potrete perdervi tranquillamente in lunghe passeggiate tra i viali del centro. Ricordatevi di trovare un po' di tempo per visitare il Barrio de Santa Cruz, uno dei quartieri più caratteristici della città: le sue viuzze strette accolgono ampie case intonacate nelle sfumature del bianco e dell'ocra, tra mille fiori profumatissi che le circondano e le impreziosiscono.

Parco del Triglav

Per gli amanti del trekking nella natura incontaminata, non c'è da allontanarsi molto. Il Parco del Triglav, in territorio sloveno, è un tripudio di alte montagne e pittoreschi fiumi, sorgenti sotterranee e laghi incantevoli. Uno dei suoi panorami più incredibili è quello della Gola di Vintgar: segue il percorso del torrente Radovna, che nel corso dei millenni si è scavato uno stretto canyon tra le rocce dei monti Hom e Borst. Vi è anche una deliziosa cascata, che sembra uscire da un mondo fatato.

Terme di Budapest

Volete una vacanza all'insegna del relax e del benessere? Una delle mete incantevoli da scoprire in autunno non può che essere Budapest, con le sue terme all'aperto - le più grandi d'Europa. Questi sono i mesi ideali per godere dei benefici dell'acqua bollente che sgorga nelle enormi vasche situate a due passi dal centro della città. E mentre vi rilasserete, lo sguardo si spingerà inevitabilmente verso la splendida struttura neobarocca che caratterizza il complesso termale.

Isole Canarie

Se non riuscite proprio ad arrendervi alla fine dell'estate, le Isole Canarie sono probabilmente la scelta giusta per le vostre vacanze autunnali. Qui le temperature sono sempre molto piacevoli, e potrete godervi ancora qualche giorno in spiaggia prima di tornare all'inevitabile stagione fredda. Che decidiate per la selvaggia Fuerteventura o la variegata Gran Canaria, il divertimento è assicurato.

Lubiana

Meno conosciuta rispetto alle principali capitali europee, Lubiana è uno scrigno che racchiude mille bellezze. Come il suo suggestivo castello, che dall'alto di una collina domina l'intera città offrendo un panorama da togliere il fiato. O come il Parco Tivoli, nel cuore del centro storico: vialetti alberati e aiuole colorate vi accompagneranno sino al piccolo stagno immerso nella vegetazione o all'orto botanico con le sue essenze profumate.