S martphone di ultima generazione, tv da sogno o elettrodomestici multifunzione: su Amazon è finalmente cominciata la settimana dedicata agli sconti. Ecco una selezione dei prodotti da non lasciarti scappare

Black Friday 2021: le migliori offerte Amazon

Come da tradizione, anche quest’anno, è finalmente arrivato l’atteso momento della Black Friday Week di Amazon. Anche se il Black Friday vero e proprio cade venerdì 26 novembre, le offerte Black Friday su Amazon iniziano il 19 novembre e durano fino al 29 novembre, con sconti fino al 50%.

È il momento ideale, allora, per concentrarti su quelle spese che rimandi da tempo: che si tratti di cambiare lo smartphone o concederti finalmente un mega robot da cucina, ti basterà semplicemente sbirciare in questa ricchissima vetrina per trovare quello che fa per te.

La Black Friday Week di Amazon è anche un’ottima occasione per pensare ai regali di Natale, con un duplice vantaggio: non ridursi alle spese last minute - spesso poco ragionate - e soprattutto risparmiare, scegliendo per le persone che ami prodotti di qualità. Trovi tantissime offerte Black Friday nel negozio di Natale Amazon:

Se sei pronta a darti allo shopping, ecco allora una selezione delle offerte da non perdere durante la Black Friday Week di Amazon. Se invece vuoi sfogliare le offerte in autonomia le trovi tutte cliccando sul pulsante qui sotto:

Gli smartphone in offerta

Aspettavi la Black Friday Week di Amazon per regalarti un nuovo smartphone? Ebbene, non avrai che l'imbarazzo della scelta. In offerta durante questa settimana trovi il Samsung Galaxy M32 con display Infinity-U per contenuti nitidi e chiari e sistema multicamera per scatti d'artista. Non solo, tra i modelli in offerta anche Xiaomi 11T 5G con Cinemagic, una tecnologia che consente di trasformare i momenti quotidiani in inquadrature cinematografiche.

I dispositivi Amazon

Tra i regali di Natale più apprezzati, ormai lo sappiamo, ci sono gli accessori hi-tech. Questo è il momento giusto allora per acquistare a prezzi scontati altoparlanti intelligenti, Kindle e molto altro. In offerta trovi, per esempio, il mitico Echo Dot di quarta generazione, dal design sobrio e compatto, ma anche superfunzionale. Come regalo per il tuo lui o per il papà, perfetto anche il Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. E per gli amanti della tv, imperdibili invece il Fire TV Stick con telecomando o il cubo con controllo vocale tramite Alexa.

I robot aspirapolvere

Vuoi regalarti - o regalare a chi ami - un robot che faccia le pulizie al posto tuo? Anche in questo caso gli sconti della Black Friday Week potranno esserti d'aiuto. In offerta trovi anche Ecovacs Deebot T9+: dotato di stazione di svuotamento automatico con filtro a tre strati per rimuovere efficacemente il 99% delle particelle di polvere, questo robot può pulire i pavimenti per diverse settimane senza che tu debba fare nulla. Tra i modelli scontati, anche il mitico iRoomba da programmare tramite smartphone e Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, la scopa elettrica senza fili, innovativa e funzionale.

Le planetarie

Il regalo giusto da mettere sotto l'albero per stupire gli aspiranti chef? Naturalmente una super planetaria! Tra i modelli in offerta quello di Kenwood nella versione rossa natalizia: ideale per preparare pane, pizza, focacce e molto altro, è dotato di regolazione elettronica delle velocità e di tre ganci di miscelazione per realizzare composti soffici e spumosi. Meno costoso ma sempre funzionale, è in offerta anche Bosch MUM5 con sistema EasyArmLift che consente di sollevare il braccio della planetaria senza alcuno sforzo.

Le friggitrici ad aria

Rimanendo in zona fornelli e dintorni, da non perdere durante la Black Friday Week di Amazon anche le offerte che riguardano le friggitrici ad aria. Ariete 4616 Airy Fryer Digital è tra le più apprezzate perché oltre ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie al sistema di circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello, cuoce gli alimenti in maniera uniforme e permette di preparare gustose fritture con un solo cucchiaio di olio. Se cerchi invece un modello professionale, punta su Philips Airfryer: il potente vortice di aria calda che avvolge l'intero cestello di cottura permette infatti di friggere ma anche arrostire, grigliare e cuocere al forno con un solo cucchiaio d'olio.

Apple Watch

Il regalo con cui fare felice il tuo lui? Potrebbe anche essere l'Apple Watch. Oltre ad avere un design accattivante e ricercato, diventerà un prezioso alleato nella vita di tutti i giorni. Tra le sue funzioni, infatti, GPS, possibilità di ricevere chiamate e messaggi ma anche di godersi musica, podcast e audiolibri, anche in streaming. Ecco allora i modelli che trovi a prezzo scontato:

Le smart tv

Quale occasione migliore del Black Friday anche per acquistare una smart tv? Tra i modelli in offerta, Sony Bravia, con schermo 50 pollici, pensata per garantire un'esperienza cinematografica mentre ti godi le tue serie tv preferite. Vuoi fare felice il tuo lui? Punta su Hisense 75" con modalità gaming e sport.

Gli aspirapolvere

Tra gli elettrodomestici più utili da comprare a prezzo scontato, ci sono sicuramente anche gli aspirapolvere. Tra i modelli in offerta c'è quello di Miele, con aspirazione a basso consumo, spazzola universale e tanti accessori intercambiabili, ma anche Bosch Flexxo 25.2V che puoi utilizzare in due modalità diverse: come scopa elettrica wireless e come aspirabriciole rimuovendo l'apposito supporto.

La macchina per il sottovuoto

Utilissima per conservare il cibo in tutta sicurezza e quindi per mangiare sano ed evitare sprechi, la macchina per il sottovuoto è uno di quegli accessori da avere... ancora meglio comprandola a prezzo scontato. In offerta c'è Laica VT3120 con doppia pompa di aspirazione, tripla impostazione di sigillatura e funzione marinatura rapida.

La bici elettrica

Questo Natale hai decido di farti un meritatissimo regalo? In offerta su Amazon durante il Black Friday trovi la bici elettrica Venezia di Momo Design. Dalla linea semplice ed elegante, ha telaio in acciaio, motore posteriore da 250 W, tre livelli di assistenza e batteria ricaricabile alle ioni di litio. Perfetta per i tuoi spostamenti in città.

