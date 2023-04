C olori pop, stampe audaci e un unico fil rouge: l'amore! Abbiamo celebrato tutto questo con un evento speciale alla scoperta di Enriquezland

Benvenuta nel mondo di Alessandro Enriquez! Lo abbiamo scoperto, ancora una volta e più da vicino, durante questa Milano Design Week 2023 da co-protagoniste dell’evento di lunedì 17 aprile al Locale di Milano. Missione? Celebrare l’amore in perfetto stile Alessandro Enriquez! Noi di Donna Moderna ci siamo riunite con le amiche e gli amici del brand per festeggiare e conoscere la nuova coloratissima collezione di wallpaper che lo stilista italiano ha realizzato insieme a Jannelli&Volpi. E per brindare alla MDW!

Courtesy press office. Lo stilista Alessandro Enriquez.

Enriquezland alla Milano Design Week 2023

Audace e pop, Enriquezland è sì una coloratissima collezione di carta da parati ma anche e soprattutto un’antologia di 50 disegni firmati dallo stilista, concepiti per veicolare un messaggio tanto semplice quanto unico: amare! Il mood rispecchia il dna il del marchio Alessandro Enriquez: pop, colorato, perfettamente riconoscibile.

Courtesy press office

Courtesy press office

Grazie alla collaborazione con Jannelli&Volpi, realtà 100% Made in Italy come quella di Alessandro Enriquez, il marchio ha potuto raccogliere le sue grafiche più iconiche immaginando di portare la sua innata joie de vivre nelle case di tutti con cuori, fiori, tipiche atmosfere italiane, brioche, ricette della tradizione e brindisi fortunati. Proprio queste stampe sono state le protagoniste dell'atmosfera in stile Enriquez ricreata al Locale in via Cirillo 12 a Milano, durante l'evento con Donna Moderna.

Courtesy press office

Courtesy press office

Courtesy press office

E per immergerti nel cuore di Enriquezland? Per tutta la durata della Milano Design Week e del mese successivo ancora, potrai lasciarti avvolgere dalla magia di Alessandro Enriquez nei luoghi milanesi del cuore – ristoranti, locande, bistrot, pasticcerie - dello stilista: Le Specialità, Pasticceria Martesana, Zaini, Locale, Locanda alla Scala, Lon Fon, Ta Hua, Pasticceria San Gregorio, Cittamani, oltre ai JV Store.

Courtesy press office

Courtesy press office

Courtesy press office

Casa Enriquez e la nuova capsule di specchi

Le sorprese dello stilista italiano non finiscono qui. In collaborazione con il designer Amedeo Piccione, Alessandro Enriquez presenta anche una capsule di specchi dalle cornici laccate e colorate. A caratterizzarle sono le zigrinature morbide, che accompagno le curve alludendo al fascino dello stile liberty. Trionfano di nuovo i colori pop in una palette cromatica che va dal rosso lacca cinese, il blu cobalto, l’azzurro, l’arancione, il rosa big bubble, il verde bosco, il crema e il nero.

Courtesy press office

Punto focale della capsule di specchi è sempre il racconto dell’amore, che prende forma attraverso un progetto 100% Made in Milano: in collaborazione con l’azienda Ragone, i due designer hanno realizzato Casa Enriquez, la loro coloratissima dimora che ha debuttato questo 18 aprile presso il Department Store Coin di Piazza Cinque Giornate a Milano.

Rivivi i momenti dell'evento di Alessandro Enriquez con Donna Moderna

Courtesy press office. Da sinistra a destra: Maria Elena Viola, direttrice responsabile Donna Moderna; Alessandro Enriquez; Paola Salvatore, Vicedirettrice Digital Donna Moderna.

Courtesy press office.

Courtesy press office.

Courtesy press office.

Courtesy press office.

Courtesy press office.

Courtesy press office.

Courtesy press office.