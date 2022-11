Moda: 11 capi evergreen per l’autunno

V ogliamo chiamare classici quei pezzi che tieni nell’armadio e che tua figlia ti “ruba” sempre? Sì, classici. O evergreen. Ecco ciò che devi avere

In un mondo sempre più dominato da tendenze passeggere e veloci che durano meno di una stagione, ci sono dei capi che è imperativo avere nell'armadio. Pezzi evergreen che sopravvivono alla prova del tempo e non passano mai di moda. Insomma capi-jolly che continuano a dominare il nostro guardaroba nonostante gli anni (i loro, non i nostri!) regalandoci versatilità e femminilità attraverso abbinamenti timeless ed eleganti.

Ipa 1 di 18 Ipa 2 di 18 Ipa 3 di 18 Ipa 4 di 18 Ipa 5 di 18 Ipa 6 di 18 Ipa 7 di 18 Ipa 8 di 18 Ipa 9 di 18 Ipa 10 di 18 Ipa 11 di 18 Ipa 12 di 18 Ipa 13 di 18 Ipa 14 di 18 Ipa 15 di 18 Ipa 16 di 18 Ipa 17 di 18 Ipa 18 di 18

Le ballerine fancy

Sono molto femminili e anche sensuali: mettono in evidenza caviglie sottili e piedi affusolati. Sono poco ingombranti e leggere, e questo le rende scarpe perfette da portare in viaggio, in borsa, per un cambio veloce e comodo. Le parigine, che amano i look eleganti, di giorno, al posto degli scomodi tacchi, scelgono i modelli a punta. In questo modo appaiono più raffinate che con quelle stondate, ma allo stesso tempo conservano il comfort!

1 di 3 - Ballerine a punta con decoro (Miriade, 49,90 euro). 2 di 3 - Ballerine di raso e decoro gioiello (Primadonna Collection, 49,99 euro). 3 di 3 - Ballerine bicolore di pelle e camoscio Made in Italy (Le Boffi, 160 euro).

L’abito di seta

Anche il vestito midi più noioso può diventare un insospettabile alleato di stile. Soprattutto in questa stagione. Basta seguire alcuni accorgimenti per trasformarlo in un pezzo da novanta: un trench in pelle anni Novanta, un cardigan corto da indossare rigorosamente abbottonato o lungo aperto, con un bomber o un chiodo, con tronchetti, stivali o cambat boot.

1 di 2 - Chemisier di viscosa con cintura (Icona Kaos, 179 euro). 2 di 2 - Abito di crêpe sablé e macramè (Pennyblack, 169 euro).

La camicia animalier

La camicia animalier è un capo dall'allure vintage, da indossare con look ispirati alla moda anni 70: la stampa maculata riprende il manto bi-tri-colore dei felini più affascinanti con macchie che vanno dal nero fino al caramello. Fondamentale è la base marrone chiaro, che si adatta facilmente a ogni incarnato valorizzando i look con sfumature calde e luminose. La regola più importante? Deve essere sempre abbinata al total-black!

1 di 3 - Camicia di raso stampa graphic skin (Sfizio, 215 euro). 2 di 3 - Camicia in chiffon di seta con top coordinato (Marina Rinaldi, 395 euro). 3 di 3 - Camicia di georgette stampata (Elena Mirò, 160 euro).

Il blazer beige

Il blazer oversize è il pezzo chiave da comprare ora: non solo perché è facile da indossare sotto il cappotto, ma anche perché potrebbe diventare uno di quei capi da sfoggiare anche nei mesi più rigidi grazie alla sua caratteristica principale, ovvero quella della grandezza, che ci permetterà di infilarci sotto anche un piumino "centogrammi".

1 di 2 2 di 2

I pantaloni a scacchi

Dici tartan ed è subito Scozia: la classica fantasia tanto amata dalla Royal Family è sempre di tendenza, che si decida di indossarla nel tradizionale rosso o verde oppure nel più sobrio blu. Con anfibi o francesine e una camicia bianca il gioco è fatto.

1 di 2 - Pantaloni a scacchi Paul Smith. 2 di 2 - Pantaloni di misto viscosa stretch (Carla Ferroni, 83,50 euro).

Il cappotto kimono

Il kimono relaxed fit è la perfetta alternativa al classico cappotto: con un volume abbondante sarà più semplice costruire outfit invernali a prova di noia. Le versioni in velluto, ricamate e decorate in nuance multicolor sono le più gettonate. Basta una cintura in vita per un effetto cocoon.

1 di 3 - Cappotto di maglia Hui. 2 di 3 - Cappotto di maglia jacquard (Icona Kaos, 229 euro). 3 di 3 - Maxi cappotto di maglia (Talco, 119 euro).

Il cappello a tesa larga

Il cappello a tesa larga ti ha protetto dal sole quest’estate e farà lo stesso contro le intemperie invernali. Con un perfetto stile chic-bohémien. Questo modello ultra-femminile è un'ottima alternativa al classico berretto da baseball, al basco francese o al chapka.

1 di 4 - Alberta Ferretti. 2 di 4 - Cappello di feltro (Emme Marella, 59,90 euro). 3 di 4 - Cappello di feltro con banda di cashmere (Raffaello Bettini, 150 euro). 4 di 4 - Fedora di feltro in pelo di coniglio (Stetson, 199 euro).

I pantaloni con le pinces

Contraddistinti dal taglio vintage e maschile tipico degli anni Ottanta, oggi sono tra i più gettonati del guardaroba femminile (e infatti sono già comparsi addosso a molte celebrity). I modelli di tendenza? A vita alta, larghi e morbidi dai colori neutri e con le pieghe frontali ben visibili. I pantaloni con le pinces stanno bene a tutte e si prestano a svariati outfit, dai più casual ai più eleganti.

1 di 3 - Pantaloni con le pinces Max Mara. 2 di 3 - Pantaloni ampi con tasche (Maryling, 275 euro). 3 di 3 - Pantaloni di gabardine con doppie pinces (Beatrice .b, 179 euro).

Il pull girocollo

I maglioni a girocollo sono un capo di abbigliamento molto versatile: un jolly da indossare sempre. I pull possono essere indossati su un paio di jeans o di pantaloni ampi, così da dare vita ad un outfit pratico e confortevole adatto per il tempo libero, sopra un miniabito con stivali o sneakers oppure con una longuette, tacco alto e pochette gioiello. il perfetto passepartout per tutto l'inverno.

1 di 3 - Sulla longuette e sui leggings, sulla mini e sui jeans, la maglia morbida è sempre giusta (nella foto, un modello Prada). 2 di 3 - Pull girocollo di linea morbida a coste (Uniqlo, 39,90 euro). 3 di 3 - Gonna di misto lana stretch con drappeggio (Marella,

159 euro).

La giacca di pelle

Versatile, elegante e indispensabile, la giacca in pelle è quel pezzo del guardaroba che eleva lo sguardo quasi immediatamente: prima come simbolo di ribellione, poi come oggetto del desiderio dei giovani amanti del rock 'n' roll e infine adorato dalle star, oggi torna ad essere uno dei capi evergreen che regala grande personalità al look.

1 di 5 - Giacca di pelle firmata Celine. 2 di 5 - Cappottino di similpelle (Elena Mirò, 250 euro). 3 di 5 - Giacca girocollo di jersey spalmato (Pennyblack, 139 euro). 4 di 5 - Blazer di pelle con bottoni dorati (Luisa Spagnoli,

560 euro). 5 di 5 - Jeans a palazzo (Talco, 79,90 euro).

Il maglione a righe

Chi l'ha detto che lo stile marinière è solo per le vacanze estive! Magliette a maniche lunghe o maglioni a righe sono perfetti abbinati a jeans, pantaloni eleganti o tubini. Il risultato? Un look sempre casual friday.

Non ci sono limiti alle righe!

1 di 2 - Maglia di misto cotone effetto orsetto (Marella, 139 euro). 2 di 2 - Pull girocollo a coste (Piombo in OVS, 39,95 euro).