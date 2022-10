Moda oversize: vestirsi extra-large è cool

L o stile è cambiato e si ha sempre più voglia di comodità e leggerezza: per essere trendy non sono necessari abiti aderenti ma giochi di proporzioni. Parola di star

Basta taglie. Small, medium, large non vanno più d'accordo con la moda. Perché da oggi è superfashion indossare solo abiti oversize. Il leit motiv anche di questa stagione (dopo quella delle maxi T-shirt estive) sembra proprio corrispondere all'idea di "taglia unica" grazie a un inaspettato repêchage dell'oversize direttamente dagli anni Ottanta.

Giacche, giubbotti, cappotti e trench così come jeans e pantaloni si fanno comodi ed "extra". Ma soprattutto diventano gli indiscussi protagonisti dei nostri guardaroba per l'autunno-inverno che ci aspetta: la parola d'ordine è "think big", pensare in grande.

Heiley Bieber

Le star che amano l'oversize

Tante le star che hanno fatto di questa formula un vero e proprio cavallo di battaglia ma è la modella Hailey Baldwin Bieber che continua a trascinare il settore con capi oversize.

Anche alle ultime sfilate parigine rivela «Quando acquistate cappotti e giacche autunnali per la prossima stagione, prendete ispirazione da me e sceglietelo di una taglia più grande».

Lo stile della Bieber è definito da capi essenziali, semplici ma lussuosi che regalano quel tocco in più decisamente cool. Che oggi tutte vogliono copiare.

Alexa Chung

Il segreto sta nelle proporzioni. Se decidiamo di indossare un coat "effetto matrix" allora occorre puntare su un dress aderente oppure legging e mini-pull. Con un blazer oversize sopra, la silhouette sotto ha bisogno di essere enfatizzata, magari con una gonna a matita oppure dei pantaloni a sigaretta tagliati alla caviglia. O jeans sfrangiati e tagliati a vivo. A voi la scelta delle scarpe: potete puntare sui classici mocassini oppure sui tacchi (mai troppo alti per mantenere l'armonia delle dimensioni).

Julianne Moore

Blazer o panta extra large?

Il consiglio è puntare inizialmente solo sul blazer per riproporzionare la silhouette: magari con le spalle esagerate degli amati anni ‘80, con una manica che non è solo ampia ma anche lunghissima, tanto da coprire la mano. Ma se la giacca non fa per voi allora un paio di pantaloni ampi sono ciò che vi occorre: attenzione perché accanto ai modelli lunghi più classici e tradizionali, si fanno strada anche i bermuda. Ovviamente extra-large!

Kaia Gerber

Questione di proporzioni

Pull boyish e T-shirt oversize sono altri elementi base della moda no-gender: minimal e senza fronzoli riescono a fare emergere il lato più rilassato della nostra personalità. Il segreto resta sempre quello di scegliere capi i cui volumi si parlino tra di loro.

Se il capo top è morbido, quello sotto dovrà essere asciutto. Non si tratta di una regola ferrea ma va tenuta presente se volete mettere in evidenza una parte del vostro corpo: se avete gambe sottili, ma seno morbido, una camicia over e un pantalone asciutto funzioneranno benissimo. Viceversa, un pantalone dal taglio morbido starà benissimo con un top se volete valorizzare, braccia e décolleté.

Kim Kardashian

W la moda comfy

Infine il vestito extra "comfy": sceglietelo leggerissimo e di un tessuto fluido come lo chiffon e il taffettà e puntate sui colori forti e audaci. Anziché enfatizzarlo con i tacchi, il tocco mannish che ci vuole è dettato da un paio di derby. Oppure sneakers, bikers boots o stivali alla cavallerizza indossati con calzettoni pesanti.

Pronte a vestire comodo?

Kendal Jenner