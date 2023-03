S entirsi belle, anche con una semplice camicia. Come riuscirci? Ce lo insegnano le sfilate moda primavera-estate 2023. E i must-have su cui puntare per copiare i look di passerella

È impossibile che ne manchi una nel tuo guardaroba. Oversize, aderente o sciancrata, siamo sicure che (almeno) una camicia bianca nel tuo guardaroba c'è. E se non c'è, niente paura, è solo arrivato il momento di investire su quella giusta. E rigorosamente a prova di budget.

La camicia in stile college

Quando sarebbe passato di moda lo stile preppy? Praticamente, mai. E le passerelle lo dimostrano: siamo completamente innamorate di questo look proposto da Ralph Lauren per il guardaroba moda primavera-estate 2023. La camicia viene indossata in stile college, cioè con cravatta (essenziale) e giacca gessata. Alla formalità del tailleur, il designer americano ha preferito pantaloni ampi e comodi con cintura in pelle e scarpe stringate. L'accento cool? Il beanie hat.

Foto Launchmetrics. Ralph Lauren primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Per ricreare il look in passerella da Ralph Lauren, ti consigliamo due camicie a righine bianche e blu. Plus, una cravatta per chi vorrà addentrarsi in un'esperienza (di stile) totalizzante.

Camicia di cotone con stemma. Ami, 185 euro.

Camicia di cotone con maniche a tinta unita. Piombo, in OVS, 24,95 euro.

Cravatta regimental 100% seta. Polo Ralph Lauren, 119 euro.

L'abito camicia, per i look casual chic

Ci sono giorni in cui il tempo è poco e urge rapidità nella scelta dei look. Come fare? Inutile muoversi a tentoni tra vestiti e accessori se l'ispirazione non viene. Con l'abito camicia, il gioco è fatto: ce lo insegna Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior nella sua collezione moda primavera-estate 2023. La quale abbina al nostro must-have anche calze parigine e scarpe Mary Jane in stile gladiatore. Voilà.

Foto Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Della camicia non ti resta che scegliere due cose: tessuto e fantasia. Con la stagione calda in arrivo, non possiamo che consigliarti di investire su un buon abito camicia di cotone. Quanto alle stampe, diciamo sì alle versioni monocromatiche (in bianco) e a quelle a righe.

Abito camicia con cintura, in cotone. Sisley, 79,95 euro.

Abito camicia di cotone a righe con cintura. C&A, 49,99 euro.

La camicia stampata con fantasie all-over

Altro che classico tailleur canonico e tradizionale. Lo spezzato ha davvero una marcia in più! Ed è per questo che al completo giacca e pantaloni di colori diversi vogliamo aggiungere (anche) una camicia stampata con fantasie all over. Anche stavolta l'ispirazione arriva dalle sfilate moda primavera-estate 2023: complice il marchio Adam Lippes, l'ispirazione è servita.

Foto Launchmetrics. Adam Lippes primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Non ha importanza come sia la fantasia. Ciò che conta davvero è come la fantasia ti farà sentire. Sintonizzati con i colori e le stampe che più rispetteranno il tuo umore e stato d'animo. Scegliere la camicia stampata per il tuo guardaroba primaverile può essere un processo tanto divertente quanto emozionale.

Camiciadi raso linea fit con bottoni nascosti. NaraMilano, 109 euro.

Camicia di plumetis stampata. Emme Marella, 79,90 euro.

La camicia femminile oversize

Cara comodità, vieni qui e facci spazio. Se indossare abiti attillati non fa per te, sei nel posto giusto: Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, ha la proposta moda primavera-estate 2023 che fa al caso tuo. Una camicia bianca oversize, con taschina sul davanti, da indossare con gonna midi color cioccolato (e accessori abbinati). PS. La camicia oversize è anche nella lista definitiva dei capi da rubare a lui!

Foto Launchmetrics. Valentino primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Il look firmato Valentino è fuori budget? Nessun problema, ecco la soluzione per copiare le proposte di passerella. Oltre alla camicia bianca oversize, abbiamo selezionato tutto ciò che ti occorre: gonna, mules e occhiali da sole!

Camicia più lunga sul dietro. Vicario Cinque, 221 euro.

Gonna di pizzo Sangallo. Weili Zheng, 177 euro.

Occhiali cat eye di acetato. Bottega Veneta, 400 euro.

Mules in nappa stampa cocco con dettaglio gioiello. Malone Souliers, 575 euro.

La camicia in stile safari

Safari o no, questo look proposto da Dior per la primavera-estate 2023 ci ha letteralmente conquistate. È facile da replicare e ha un'essenza bohemiàn che non ci dispiace affatto. Sarà sempre la camicia bianca oversize a dettare legge, ma stavolta la abbineremo a colori sabbiati, come nel caso di questa gonna beige plissettata.

Foto Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

L'eleganza Dior, anche se declinata in chiave boho chic, comunque non ha rivali. Per copiare il look di sfilata, ti proponiamo una camicia bianca con nodino all'altezza dell'ombelico, così da poterla abbinare perfettamente alla gonna color sabbia a prova di budget. Infine, via libera a una stilosissima borsa a secchiello e agli stivali in pelle e camoscio.

Camicia in mussola di cotone e seta. Pomandère, 221 euro.

Minigonna di misto cotone con balza. Sandro, 175 euro.

Stivali rasoterra di suede e pelle. Isabel Marant, 750 euro.

Secchiello di rafia e cotone. La Milanesa, 400 euro.

La camicia nei look total white

Esiste forse un colore più puro del bianco? Certo, è vero, anche il colore "non-colore" per antonomasia può essere declinato in altre tonalità - bianco sporco, bianco gesso, bianco panna - ma nella sua variante candida e immacolata offre al risultato finale del look una sensazione di leggerezza e freschezza. Il marchio Adeam ha portato in passerella una proposta validissima: camicia bianca larga, indossata sopra una gonna midi scampanata.

Foto Launchmetrics. Adeam primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Per non appiattire il look monocromatico, il segreto è puntare sui volumi. Scegli una camicia bianca dalle maniche voluminose e una gonna midi in pizzo Sangallo. L'effetto WOW è nei dettagli (orecchini pendenti compresi)!

Camicia di cotone con arricciatura sulle maniche. Phaeonia, 750 euro.

Gonna di cotone lavorato. United Colors of Benetton, 89,95 euro.

Pendenti d’argento con perla naturale. Bottega Boccadamo, 112 euro.

La camicia destrutturata

Cosa significa destrutturare? Semplicemente, ribaltare prospettive e simmetrie. Ecco che in passerella da Junya Watanabe il gioco si complica, procedendo verso un velato massimalismo. La camicia a righe e dalle maniche lunghissime si indossa con leggings di paillettes (sì, anche di giorno), collane di perle e scarpe ingioiellate.

Foto Launchmetrics. Junya Watanabe primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Pronta a sperimentare il massimalismo? Con i tre pezzi che seguono, proviamo a trasportarti nel mondo punk-chic di Junya Watanabe. Ma lo faremo con pezzi dal budget più contenuto. La camicia a righe con nastro da annodare al collo, i fili di perle low cost e gli stivaletti borchiati.

Camicia di cotone con nastro da annodare al collo. Cote, 365 euro.

Stivaletti di pelle con borchie argentate. Jeffrey Campbell, 313 euro.

Multifili di perle e catena argentata. Bijou Brigitte, 14,95 euro.

La camicia alla marinière

Prossima destinazione? Qualsiasi luogo vista mare. Sarà lì che sfoggeremo la nostra camicia bianca à la marinière. L'ispirazione - da seguire alla lettera - arriva dalla passerella della sfilata Emporio Armani, dove re Giorgio abbina la camicia a completi blu navy, cappelli di paglia e cinture in corda.

Foto Launchmetrics. Emporio Armani primavera-estate 2023.

COPIA IL LOOK:

Eccoli, sono loro i tre alleati moda primavera 2023. Per un look in stile marinière ti proponiamo i mocassini di pelle intrecciata, un cappello in rafia naturale con nastro e una borsa di paglia intrecciata da indossare fino a fine estate.

Mocassini di pelle intrecciata. Fratelli Rossetti, 620 euro.

Mini bag di paglia intrecciata. Gianni Chiarini, 165 euro.