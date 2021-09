5 modi in cui il tuo gatto ti dice che ha bisogno di passare del tempo con te

I l magico mondo dei gatti: se hanno bisogno di trascorrere del tempo con te e si sentono soli, troveranno modi carini (e a volte no) per dirtelo.

C’è una credenza abbastanza diffusa (e sbagliata) sul gatto: è un animale solitario, che non necessita molte attenzioni, non al pari del cane. Nulla di più sbagliato, perché ci sono dei modi con cui il tuo gatto ti dice espressamente che vuole trascorrere del tempo con te. I felini amano divertirsi con i propri umani, anzi: è un bene tenerli attivi, perché il gatto domestico tende a impigrirsi facilmente.

Il tuo gatto arriva persino a rimproverarti se non si sente abbastanza considerato! O in alternativa potrebbe decidere di ignorarti volutamente (o combinare qualche marachella delle sue). Ogni micio è differente, non tutti reagiscono allo stesso modo. Nel linguaggio universale dei gatti, però, c’è un’attenzione specialissima: le fusa. Si è messo al tuo fianco facendo le fusa? Vuole stare con te. Nulla da fare.

Ti sveglia di notte

La ricerca di attenzioni da parte del gatto è di solito abbastanza chiara. C’è da dire che – e lo avevamo anticipato! – a volte i nostri mici sanno essere proprio insistenti, in particolare durante le ore notturne. Perché amano svegliarsi di notte e iniziare a giocare, divertirsi, rincorrere fili di polvere (e farci prendere grossi spaventi)? Semplicemente, vogliono catturare la tua attenzione a ogni costo.

Di notte, i gatti si svegliano, si animano, vanno a caccia. Certo, questo fenomeno è talvolta più diffuso nei gatti giovani. Con l’avanzare dell’età, non di rado un gatto dorme per tutta la notte, ovviamente al tuo fianco, il suo posto preferito, perché si sente al sicuro. Quando il tuo gatto ti sveglia alle tre di notte, ti sta dicendo che è l’ora del gioco. Purtroppo.

Si struscia su di te

Uno dei modi più diffusi con cui il gatto chiede di passare del tempo con te è quando ti viene incontro e si struscia tra le tue gambe. In questo caso, però, bisogna capire la sua richiesta. Perché potrebbe farlo anche nel caso in cui abbia fame! Imparare a riconoscere i bisogni del micio non è difficile, perché con il tempo instaurerete un legame unico, prezioso e soprattutto autentico.

A volte, avere un gatto significa capire un essere molto complesso. No, non è mai scontato. Per esempio, il gatto sceglie il punto da sfiorare: la fronte, le gambe. Sa come chiederti delle attenzioni. Come comunicare i suoi bisogni. Quando ti fa una piccola coccola sulla fronte, ti sta dicendo che ti vuole bene. Se si struscia tra le tue gambe e miagola, vuole stare con te (e probabilmente anche mangiare).

Miagola in modo insistente (e ti guarda negli occhi)

I gatti amano guardare negli occhi i propri umani. Il miagolio, poi, è un comportamento comunissimo nei mici (giovani e anziani). In questo caso, però, si parla anche di indole: ci sono infatti felini ben più silenziosi. Se il tuo gatto però miagola spesso, forse vuole qualche attenzione speciale: non solo stare con te, ma magari del cibo o vuole avvertirti che la lettiera è sporca.

Quando un gatto ti guarda negli occhi e miagola, ti sta dicendo molte cose. Non parliamo la loro lingua, ma li capiamo molto bene: l’emozione dell’amore verso gli animali è sempre la stessa e non conosce barriera linguistica. Magari sei appena tornata a casa dal lavoro, vuoi rilassarti e il tuo micio è lì: gli sei mancata. Apprezza questo momento, perché non è così diffuso.

Ti dà dei piccoli morsi

Le amanti dei felini li chiamano “morsi d’amore”, ma non sempre il gatto riesce a controllarsi. La ricerca del contatto fisico da parte del micio può avvenire anche mediante un morso, soprattutto se scegli volutamente di ignorarlo! Potrebbe infatti scambiare il tuo comportamento come un momento di gioco. Ed ecco che arriva il morso: felino, istintivo, scattante!

I gatti amano ricevere l’affetto, ma soprattutto adorano essere al centro della tua vita. Se il tuo gatto vuole attenzioni, probabilmente ha bisogno di un po’ di coccole, o persino di giocare con un topolino o un peluche adatto. Tra l’altro, sono i gattini a esprimere maggiormente affetto verso i morsi, perché lo facevano con la mamma gatta: che dire, se non adorabili?

Dispetti e marachelle

Finora abbiamo visto la parte più carina e divertente del gatto, ma non credere che sia sempre così. Ebbene, i nostri felini amano fare qualche dispetto o marachella, guardandoti poi in modo del tutto innocente. Nel caso in cui tu non dessi abbastanza attenzione, potrebbe arrivare persino a marcare il territorio, far cadere qualche oggetto dalle mensole o dalla tavola.

O, ancora, potrebbe scegliere di farti un agguato. Tuttavia, bisogna aggiungere che è un istinto naturale del felino: agguati, marcare il territorio. I mici ci parlano continuamente, pertanto dobbiamo imparare a riconoscere i loro bisogni primari. E anche i modi del gatto che vuole stare più tempo con noi. E no, non basta poco: coccole, grattini e giochini non devono mai mancargli.