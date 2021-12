5 modi per includere i colori natalizi nel tuo make up

T empo di feste? Tempo di sfoggiare un make up a tema natalizio! Ecco alcuni modi per includere i colori del Natale nel tuo make up, sia per il giorno che, ovviamente, per la notte

Manca davvero poco alle festività più amate da grandi e piccini, quelle natalizie. E la voglia di brillare come la notte più magica dell’anno si fa sempre più forte. Perché, allora, non provare a entrare totalmente nel mood del Natale provando a impreziosire il vostro make up con i colori che maggiormente caratterizzano questa festa?

Verde, rosso, oro. Tutto vale quando l’obiettivo è quello di enfatizzare la propria bellezza e omaggiare i colori del Natale. Ovviamente senza esagerare e abbinando le nuance giuste! Ecco, allora, alcuni modi per introdurre le cromie natalizie nel vostro make up. E sfoggiare un beauty look da regine delle feste e super di tendenza. Sia di giorno che, ovviamente, di notte.

Ombretto verde per un make up a tema natalizio

Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando si parla di feste natalizie? Sicuramente l’albero di Natale! Ecco perché uno dei colori che meglio rappresenta questo periodo è il verde abete. Perfetto da applicare sugli occhi, con un ombretto nei toni del colore della speranza e dell’addobbo natalizio per eccellenza.

Una nuance elegante, intensa e piena di carattere. Per impreziosire il vostro sguardo con un tocco di spirito natalizio super glam. E per entrare ancora di più nel mood delle feste non dimenticatevi di brillare. Con un make up occhi realizzato con ombretti super lucenti e satinati.

Halo eye make up color oro

Senza spostarci dallo sguardo, il vero protagonista del vostro beauty look degli ultimi anni, un colore che sa rappresentare perfettamente le magiche atmosfere del Natale e che non può mancare durante questo periodo di festa è sicuramente lui, l’oro. Ma attenzione. Non stiamo parlando di un normale ombretto del colore delle stelle.

Il trucco perfetto per valorizzare i vostri occhi durante le feste natalizie è l’halo eye make up. Un classico smokey eye, impreziosito da un piccolo punto luce centrale, proprio nel mezzo della palpebra. Realizzato accostando un ombretto scuro, in questo caso benissimo il marrone o il pesca, a uno più chiaro, luccicante e super glam come l’oro, da applicare al di sopra della base più scura. Un make up assolutamente fantastico da sfoggiare nelle vostre occasioni speciali, pieno di luminosità e charme. Un vero pieno di brillantezza.

Illuminante per un viso pieno di luce

E restando in tema di brillantezza, come non pensare al nostro volto? Lucente, radioso, affascinante e magnetico. In poche parole, pieno di luce, proprio come quelle che caratterizzano questo periodo dell’anno. Ecco perché il modo migliore per creare su di sé questo effetto davvero stupendo è usare un illuminante viso.

Da applicare con parsimonia subito dopo il fondotinta e solo su determinate parti del viso come zigomi, naso, sotto le sopracciglia, ecc. Per creare un make up dall’effetto super naturale e luminoso che non vi farà mai passare inosservate. Brillando come stelle in questo susseguirsi di notti magiche.

Rossetto rosso che passione!

No, non ci siamo dimenticate del colore delle feste e del Natale per eccellenza, il rosso! Una nuance che trasmette eleganza, calore, passione, amore, seduzione. Insomma, se anche per voi Natale fa rima con sentimenti e voglia di stupire in mille modi chi avete vicino, allora non potete assolutamente non avere un rossetto rosso nella vostra beauty bag natalizia.

Da applicare con una bella passata sulle vostre labbra e ottenere un make up super, e tutto a tema natalizio. Perfette per questo periodo le texture liquide e idratanti con un finish matte o luminoso. Per brillare con uno stile unico e che vi saprà valorizzare al meglio.

Unghie a tema (e colore) natalizio

E cosa c’è di meglio delle feste per giocare con delle manicure a tema natalizio. Una parte del vostro beauty look da non tralasciare mai e da impreziosire in mille modi diversi, originali e super di tendenza. Qualche esempio? Oltre al classico e intramontabile smalto rosso, da provare anche nella versione glitterata, potete provare anche i colori del verde abete, dell’oro, del borgogna. Ma anche del bianco come le neve, le nuance perlate, l’argento, fino all’elegantissimo blu. Insomma una carrellata di cromie una più bella dell’altra.

Per non palare poi della possibilità di valorizzare le vostre unghie con disegni a tema, come fiocchi di neve, alberelli natalizi, piccoli pacchetti regalo, ecc. E sempre nei colori tipici delle feste.

Insomma, le possibilità per realizzare un trucco di tendenza e perfettamente a tema con i colori del Natale sono davvero tante. Basta solo non avere paura di osare, sfoggiando tutta la vostra creatività e bellezza. Nella notte più magica dell’anno e in tutte le altre in cui vogliate brillare con un make davvero eccezionale.