S i avvicina il Natale (e il Capodanno) e sei già in pensiero per il tuo amico a quattro zampe? Ecco come trascorrere delle feste senza stress per il tuo cane

Luci e suoni invadenti, tante persone sconosciute e poi i famigerati botti di Capodanno: le feste possono diventare un vero stress per il tuo cane, ed è proprio in questo momento che lui ha più bisogno di te. Cosa puoi fare per proteggerlo e renderlo più sereno durante il periodo natalizio? Prenderti cura del tuo amico a quattro zampe è un impegno serio, ed è importante per lui averti vicino quando è spaventato o semplicemente disorientato per la confusione che, inevitabilmente, si crea in questi giorni dell'anno.

Feste senza stress per il tuo cane: obiettivo impossibile? Assolutamente no, basta avere un po' di pazienza e mettere in atto qualche trucchetto per evitare che rumori improvvisi, caos in casa o - peggio ancora! - in un ambiente a lui sconosciuto possano turbarlo. Così potrete trascorrere insieme momenti di allegria e spensieratezza anche a Natale e a Capodanno.

Non lasciarlo mai da solo

Il primo consiglio è quello che potrebbe sembrare più banale, ma è anche il più importante e quindi merita attenzione: è nei momenti che per lui sono di maggior tensione che il cane ha bisogno della tua presenza, quindi non lasciarlo da solo. Tu sei il suo punto di riferimento, l'unica di cui si fida ciecamente. E sei la sola che può effettivamente aiutarlo a superare lo stress delle feste, quando improvvisamente il suo mondo si anima di luci e rumori sconosciuti che possono sconvolgere i suoi equilibri.

Mai chiuderlo in giardino o in terrazzo, anche se hai ospiti in casa. Se lasciato da solo, può persino arrivare a farsi male nel tentativo di scappare da una situazione che lo spaventa. Tienilo al tuo fianco e rassicuralo: a volte bastano solo poche carezze per tranquillizzarlo, anche nei momenti più difficili.

Tutte queste raccomandazioni valgono ancora di più la notte di Capodanno, quando pressoché ovunque si sparano fuochi d'artificio che fanno un rumore infernale e possono terrorizzare il tuo amico a quattro zampe. In questo caso restate insieme in casa con le finestre chiuse, e coccolalo facendogli sentire tutta la tua serenità.

Riservagli una stanza ben attrezzata

Abbiamo visto che la presenza del proprio padrone è importante per qualsiasi animale. Se proprio non puoi tenere il tuo cane con te - anche se starebbe benissimo sotto il tavolo a farti compagnia -, preparagli almeno una stanza dove possa rifugiarsi lontano da rumori e volti sconosciuti che potrebbero spaventarlo.

La cosa più importante è creare un ambiente ben protetto e rilassante, con tutte le comodità che un cane possa mai desiderare. Porta qui la sua cuccia, un morbido cuscino e delle calde coperte in cui nascondersi, ma anche il suo giocattolo preferito e una ciotola d'acqua fresca sempre a disposizione. Inoltre puoi utilizzare della musica o una tv accesa come "sottofondo", per rendere l'atmosfera ancora più tranquillizzante e nel contempo attutire i suoni provenienti dalle altre stanze.

Naturalmente, è importante che non lo lasci solo per tutto il tempo. Cerca di ritagliarti qualche minuto ogni tanto per andare da lui a regalargli qualche coccola, così da fargli sapere che ci sei.

Ricordati di dedicargli del tempo

Per Natale o Capodanno stai organizzando una cena con gli amici? Nel tuo planning, non dimenticare di inserire qualche spazio da dedicare interamente al tuo cane, per regalargli delle feste senza stress. Bastano pochi accorgimenti: ad esempio, prima di dare il via ai festeggiamenti portalo a fare una lunga passeggiata. Sarà per lui l'occasione giusta non solo per fare i suoi bisognini, ma anche per scaricare un po' di tensione e rasserenarsi.

È importante che le feste non disturbino troppo la routine del tuo cane, per evitare che ne possa essere turbato. Cerca dunque di lasciare inalterati i suoi orari, soprattutto per quanto riguarda i pasti. Se lo vedi però particolarmente agitato, non esitare a fargli qualche carezza extra e a regalargli uno snack: può rivelarsi un buon metodo per distrarlo dal rumore che lo circonda.

Utilizza i feromoni

I feromoni sono delle sostanze chimiche prodotte dalle ghiandole sebacee di ogni animale, e hanno una specifica funzione comportamentale. Possono rivelarsi molto utili per aiutare il tuo cane a tranquillizzarsi nei momenti di stress - sono consigliati, ad esempio, in caso di trasloco per permettere al tuo amico a quattro zampe di ambientarsi in un luogo nuovo.

Puoi dunque utilizzare i feromoni spray (anche sotto forma di diffusore) per rendere più serene le feste del tuo cane. Se vuoi saperne di più, non esitare a chiedere consiglio al veterinario: saprà sicuramente consigliarti il prodotto migliore e più efficace sulla base delle specifiche esigenze del tuo compagno di vita.

Organizza attentamente il viaggio

E se queste vacanze vuoi trascorrerle lontano da casa? Nessun problema: il tuo amico a quattro zampe è pronto a seguirti in ogni avventura. Ma sappiamo bene che il viaggio con un cane può rivelarsi uno stress, quindi preparati al meglio per non trovarti a metà strada alle prese con un animale spaventato o in preda all'agitazione.

Ricorda di portare con te tutto il necessario per farlo sentire a proprio agio, guida con dolcezza e tieni il finestrino un pochino abbassato per far circolare aria fresca. Programma inoltre soste frequenti, per farlo bere o solamente sgranchire un po' le zampe. Sotto consiglio del veterinario, puoi usare i feromoni prima della partenza per rendere il suo viaggio più tranquillo.